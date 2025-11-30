Овечкин вновь забивает! Александр оформил 909-й гол в НХЛ, а ещё отдал чудо-ассист

«Вашингтон» после кризиса на старте сезона постепенно поправил своё положение. «Столичные» выиграли три последних матча, вернулись в зону плей-офф и обосновались на пятом месте в конференции. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин также нашёл свою игру — он набирал очки в каждой из этих победных встреч и суммарно оформил 23 (11+12) результативных балла.

«Айлендерс» же проиграли два последних матча и выпали за пределы топ-8. Впрочем, команда Ильи Сорокина, Максима Цыплакова и Максима Шабанова только по дополнительным показателям занимала девятое место на Востоке — а от «Вашингтона» их и вовсе отделяло лишь очко.

Так что, говоря хоккейными штампами, от которых порой никуда не деться, эта встреча была за четыре очка.

Команды решили не раскачиваться, а сразу начать с опасных моментов. Уже на первой минуте «Айлендерс» убежали в контратаку два в одного, Мэтью Барзал отдал передачу на Андерса Ли, и тот нанёс классный бросок в девятку. Тем не менее голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон выступил против соперников и совершил эффектнейший сейв!

На седьмой минуте Симон Хольмстрём «обокрал» Джейкоба Чикрана и убежал один на один с вратарём «Кэпиталз». Швед бросил в ближнюю девятку — и снова Томпсон!

А спустя минуту первый номер драфта-2025 Мэттью Шефер совершил непозволительную ошибку, нарушив правила и оставив «островитян» в меньшинстве.

«Вашингтон» начал розыгрыш. Овечкин получил передачу в левом круге вбрасывания, прицелился и с кистей точно… отдал на Тома Уилсона! Канадец притаился на ближней штанге и умело подставил клюшку, перенаправив шайбу в ворота. 1:0!

Ови набрал очки в четвёртом матче подряд. И, что примечательно, Александр отдал 12-й первый ассист из 13 в этом сезоне. Настоящий диспетчер!

К слову, для капитана «Вашингтона» этот матч стал 1517-м в регулярных чемпионатах. Он обошёл Мэтта Каллена и вышел на единоличное 22-е место по этому показателю.

А под занавес периода «Айлендерс» едва не распечатали ворота гостей. Барзал прорвался по правому флангу, укатился за ворота и пытался завести шайбу в ближний угол. Тем не менее Томпсон, как показалось, не был готов пропускать в этот вечер. Логан успел переместиться и положить щиток — нет гола!

Во втором периоде давление «островитян» не прекратилось. Но их старания перечеркнул один из героев команды в этом сезоне — Илья Сорокин.

На 34-й минуте голкипер «Айлендерс» решил помочь своим товарищам, уехал за ворота и попытался отдать передачу — но выкатил её прямо на Уилсона! Том бросил в пустые ворота — 2:0.

На старте третьего периода «Вашингтон» получил возможность поиграть в большинстве. И ведь «столичные» едва не увеличили своё преимущество! Гости дважды попали в штангу — здесь уже «островитянам» сильно повезло.

В середине игрового отрезка молодая звезда хозяев Шефер взял игру на себя. Защитник в эффектном сольном проходе продрался сквозь защиту и выдал передачу на Цыплакова — пас, однако, оказался неудачным. А спустя пару минут свой шанс получил другой игрок обороны — Райан Пулок. Защитник со средней дистанции нанёс мощный бросок, и шайба, кажется, кого-то задела по пути — и снова Томпсон! Логан в очередной раз спас свою команду.

И всё-таки канадцу не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. «Вашингтон» остался в меньшинстве, «Айлендерс» начали розыгрыш. Пулок ещё раз приложился от синей, шайба пошла довольно слабенько, однако на пятачке уже караулили Ли и Бо Хорват. С броском Андерса Томпсон справился, но вот спасти команду после «расстрела» в упор от Хорвата у Логана не было ни шанса. Защитники «столичных» украли «сухарь» у своего голкипера, а вместе с тем ещё и подарили хозяевам надежду на камбэк.

Тем не менее, когда «Айлендерс» сняли вратаря, хоккеисты «Вашингтона» после нескольких неудачных попыток всё-таки смогли поразить пустые ворота. Шайбу забросил Алексей Протас.

А на последних секундах отличился ещё и Ови. Капитан «столичных» отправил шайбу в пустые ворота, забив свой 12-й гол в сезоне, 909-й в регулярных чемпионатах и 986-й — в НХЛ с учётом плей-офф. До общего рекорда Уэйна Гретцки — всего 30 шайб.

Таким образом, «Кэпиталз» одержали четвёртую победу подряд и вышли на четвёртое место на Востоке, а Овечкин продлил результативную серию. «Айлендерс» же не сумели прервать неудачную серию и остались за бортом кубковой восьмёрки.

