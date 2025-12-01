Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Попадёт ли Эдмонтон в плей-офф, почему команда проигрывает, какие возможны трансферы, перейдёт ли в команду Юусе Сарос

Вратарский тандем «Эдмонтона» — худший во всей НХЛ. Но спасёт ли команду Макдэвида Сарос?
Рустам Имамов
Вратарский тандем «Эдмонтона» – худший во всей НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Голкипер, на которого надеется офис «нефтяников» также играет неважно.

Прошла уже четверть сезона, и у обоих финалистов Кубка Стэнли последних двух лет огромные проблемы – и «Флорида», и «Эдмонтон» идут ниже зоны уайлд-кард и могут пролететь мимо плей-офф. Только вот если в то, что «пантеры» рано или поздно выйдут из кризиса и накатят, верится легко, то как решат свои игровые трудности Коннор Макдэвид и компания – пока непонятно.

Их главная сложность в нестабильной вратарской бригаде. Вернее, стабильно слабой – и Стюарт Скиннер, и Кэлвин Пикар и близко не дают команде той уверенности, что нужна для нормальных действий в обороне. Канадский тандем и раньше не был образцом надёжности, однако сейчас проблема усугубилась, и бездействовать нельзя. Только вот кого можно найти на практически пустом вратарском рынке?

Стюарт Скиннер и Кэлвин Пикар

Стюарт Скиннер и Кэлвин Пикар

Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Когда Макдэвид согласился пойти клубу навстречу и подписался с существенной «скидкой», не став претендовать на рекордную для НХЛ зарплату, показалось, что и без того серьёзная команда получает огромное преимущество. Менеджменту не стали выкручивать руки – наоборот, появилось окно возможностей. Другой вопрос – как им воспользуются? В тот же день, после того как свою подпись на контракте поставил Макдэвид, продлил свои отношения с «Эдмонтоном» и защитник Джейк Уолман. Игроки обороны такого плана в дефиците, но точно ли Джейк наиграл на $ 7 млн? В канадской прессе активно ходят слухи, что одним из условий «лояльного» контракта Коннора было влияние на трансферную политику клуба. Оно и без того читалось – в команду приглашали его старых знакомых, тренер Крис Ноблох работал с МакДи в молодёжной лиге. Однако теперь капитан «нефтяников» может напрямую ставить свои условия.

Дилемма, связанная с контрактами суперзвёзд НХЛ – должны ли они идти навстречу своим клубам?
От звёзд НХЛ требуют контрактных скидок. Вот только делает ли это их клубы лучше?
От звёзд НХЛ требуют контрактных скидок. Вот только делает ли это их клубы лучше?

Одно из них – необходимость решить вратарскую проблему. В двух поражениях от «Флориды» было много факторов, но Сергей Бобровский – едва ли не ключевой. У «Пантерз» нашёлся голкипер, который вытаскивал в самый нужный момент, а у «Ойлерз» – нет, поэтому у Макдэвида до сих пор и нет Кубка Стэнли. Только за всё лето Стэн Боумэн так и не нашёл кем заменить Скиннера и Пикара, и в сезон команда вновь зашла с этим дуэтом. На текущий момент тандем Скиннер – Пикар — худший во всей лиге по таким ключевым вратарским показателям, как процент отражённых бросков, среднее количество шайб за игру, и по вратарскому xG. Во многом обваливает статистику именно Пикар, у Стюарта всё-таки бывают положительные отрезки. Между прочим, последний матч с «Сиэтлом» он и вовсе отыграл «на ноль», хоть и не без помощи пассивной атаки «Кракен».

Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Общий уровень НХЛ Скиннер выдерживает и вполне себе смотрится как нормальный вариант на позицию бэкапа. Только вот игра его напарника требует от Скиннера не просто быть первым номером, а выходить настолько часто, насколько это физически возможно. Как результат – такие матчи, как с «Далласом», где за стартовый период в его ворота влетели четыре безответные шайбы, и с «Колорадо», где 0:4 горело уже в начале второй двадцатиминутки. С такой бригадой вратарей попасть в плей-офф практически невозможно, сколько бы голов ни забивали Макдэвид с Леоном Драйзайтлем. Опять же, всё на уровне слухов – но говорят, что на фоне слабой игры у голкиперов испортились отношения с главной звездой франшизы. Показательный момент: когда Скиннера меняли в во встрече со «Старз», Коннор не стал его подбадривать, чего многие ждали от капитана.

Почему «Эдмонтон» проигрывает на старте сезона?
«Эдмонтон» снова завалил старт сезона НХЛ. Беспокоиться ли фанатам?
«Эдмонтон» снова завалил старт сезона НХЛ. Беспокоиться ли фанатам?

Понятно, что чувствует Макдэвид – не для того он двигался по зарплате, чтобы его кубковые перспективы рушились год от года. В качестве спасителя Боумэн теперь видит Юусе Сароса. Большая закупка «Нэшвилла» так и не принесла должного эффекта, поэтому «хищники» постепенно готовятся к распродаже, и финский вратарь – один из главных активов. Перемен хотят все, Юусе думает о Кубке Стэнли, «Предаторз» сейчас важнее собирать драфт-пики на перспективу. Да и показатели Сароса из года в год проседают, чтобы держаться за него во что бы то ни стало. Но понимают ли это в «Эдмонтоне»? Тот факт, что Юусе в принципе заиграл в НХЛ, уже большое чудо. В эпоху, когда царит мода на габаритных стражей ворот, он выбился в элиту в лучшей лиге мира за счёт реакции и активной игры на перемещениях.

Только если раньше проблемы Сароса частично скрывались надёжной обороной как в клубе, так и в сборной, то после того как «Нэшвилл» посыпался, мы увидели и оборотную сторону стиля финна. Он часто ошибается с выбором позиции, у него явные проблемы с игрой на отскоках, а количество явно случайных шайб в этом сезоне не далеко ушло от показателей Пикара и Скиннера. О чём вообще говорить, если его доля отражённых бросков только 88,9%, тогда как у Скиннера, на которого вешают всех собак, – 88,5%. А по коэффициенту надёжности вратарь «Эдмонтона» своего коллегу из «Предаторз» немного даже превосходит – 3,00 против 3,08 у Сароса. И за такого вратаря «Ойлерз» отдавать полцарства? Ведь, несмотря на текущий спад, Юусе успел сделать себе имя, и генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Тротц сделает всё, чтобы стрясти с потенциального покупателя последнее.

Два года назад об игре Сароса говорила вся лига:
В XXI веке такого ещё не видели! Удивительный финский вратарь вошёл в историю НХЛ
Видео
В XXI веке такого ещё не видели! Удивительный финский вратарь вошёл в историю НХЛ

Гораздо более эффективной была бы тактика поиска куда менее раскрученного вратаря, но с перспективой выйти на новый уровень в ближайшие пару лет. Этот сезон, вероятно, «Эдмонтон» уже не спасёт. Однако у команды есть ещё несколько лет в запасе с «дешёвым» контрактом Макдэвида, когда можно спокойно идти за Кубком. Посмотрите на преображение «Чикаго» со Спенсером Найтом. Во «Флориде» устали ждать, когда талант решит свои проблемы вне льда, и скинули некогда главного проспекта в дедлайн, а в «Блэкхоукс» тот перезапустил свою карьеру. Идеально сработал в прошлом менеджмент «Колорадо», практически бесплатно пересобрав вратарскую бригаду, и прямо сейчас дуэт Маккензи Блэквуд – Скотт Уэджвуд идёт в лидерах лиги. Можно пройтись по вторым номерам, готовых к следующему шагу, поискать вратаря в АХЛ или в Европе. Но точно не стоит цепляться за громкое имя ради очередного громкого провала.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android