Вратарский тандем «Эдмонтона» — худший во всей НХЛ. Но спасёт ли команду Макдэвида Сарос?

Прошла уже четверть сезона, и у обоих финалистов Кубка Стэнли последних двух лет огромные проблемы – и «Флорида», и «Эдмонтон» идут ниже зоны уайлд-кард и могут пролететь мимо плей-офф. Только вот если в то, что «пантеры» рано или поздно выйдут из кризиса и накатят, верится легко, то как решат свои игровые трудности Коннор Макдэвид и компания – пока непонятно.

Их главная сложность в нестабильной вратарской бригаде. Вернее, стабильно слабой – и Стюарт Скиннер, и Кэлвин Пикар и близко не дают команде той уверенности, что нужна для нормальных действий в обороне. Канадский тандем и раньше не был образцом надёжности, однако сейчас проблема усугубилась, и бездействовать нельзя. Только вот кого можно найти на практически пустом вратарском рынке?

Стюарт Скиннер и Кэлвин Пикар Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Когда Макдэвид согласился пойти клубу навстречу и подписался с существенной «скидкой», не став претендовать на рекордную для НХЛ зарплату, показалось, что и без того серьёзная команда получает огромное преимущество. Менеджменту не стали выкручивать руки – наоборот, появилось окно возможностей. Другой вопрос – как им воспользуются? В тот же день, после того как свою подпись на контракте поставил Макдэвид, продлил свои отношения с «Эдмонтоном» и защитник Джейк Уолман. Игроки обороны такого плана в дефиците, но точно ли Джейк наиграл на $ 7 млн? В канадской прессе активно ходят слухи, что одним из условий «лояльного» контракта Коннора было влияние на трансферную политику клуба. Оно и без того читалось – в команду приглашали его старых знакомых, тренер Крис Ноблох работал с МакДи в молодёжной лиге. Однако теперь капитан «нефтяников» может напрямую ставить свои условия.

Одно из них – необходимость решить вратарскую проблему. В двух поражениях от «Флориды» было много факторов, но Сергей Бобровский – едва ли не ключевой. У «Пантерз» нашёлся голкипер, который вытаскивал в самый нужный момент, а у «Ойлерз» – нет, поэтому у Макдэвида до сих пор и нет Кубка Стэнли. Только за всё лето Стэн Боумэн так и не нашёл кем заменить Скиннера и Пикара, и в сезон команда вновь зашла с этим дуэтом. На текущий момент тандем Скиннер – Пикар — худший во всей лиге по таким ключевым вратарским показателям, как процент отражённых бросков, среднее количество шайб за игру, и по вратарскому xG. Во многом обваливает статистику именно Пикар, у Стюарта всё-таки бывают положительные отрезки. Между прочим, последний матч с «Сиэтлом» он и вовсе отыграл «на ноль», хоть и не без помощи пассивной атаки «Кракен».

Стюарт Скиннер Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Общий уровень НХЛ Скиннер выдерживает и вполне себе смотрится как нормальный вариант на позицию бэкапа. Только вот игра его напарника требует от Скиннера не просто быть первым номером, а выходить настолько часто, насколько это физически возможно. Как результат – такие матчи, как с «Далласом», где за стартовый период в его ворота влетели четыре безответные шайбы, и с «Колорадо», где 0:4 горело уже в начале второй двадцатиминутки. С такой бригадой вратарей попасть в плей-офф практически невозможно, сколько бы голов ни забивали Макдэвид с Леоном Драйзайтлем. Опять же, всё на уровне слухов – но говорят, что на фоне слабой игры у голкиперов испортились отношения с главной звездой франшизы. Показательный момент: когда Скиннера меняли в во встрече со «Старз», Коннор не стал его подбадривать, чего многие ждали от капитана.

Понятно, что чувствует Макдэвид – не для того он двигался по зарплате, чтобы его кубковые перспективы рушились год от года. В качестве спасителя Боумэн теперь видит Юусе Сароса. Большая закупка «Нэшвилла» так и не принесла должного эффекта, поэтому «хищники» постепенно готовятся к распродаже, и финский вратарь – один из главных активов. Перемен хотят все, Юусе думает о Кубке Стэнли, «Предаторз» сейчас важнее собирать драфт-пики на перспективу. Да и показатели Сароса из года в год проседают, чтобы держаться за него во что бы то ни стало. Но понимают ли это в «Эдмонтоне»? Тот факт, что Юусе в принципе заиграл в НХЛ, уже большое чудо. В эпоху, когда царит мода на габаритных стражей ворот, он выбился в элиту в лучшей лиге мира за счёт реакции и активной игры на перемещениях.

Только если раньше проблемы Сароса частично скрывались надёжной обороной как в клубе, так и в сборной, то после того как «Нэшвилл» посыпался, мы увидели и оборотную сторону стиля финна. Он часто ошибается с выбором позиции, у него явные проблемы с игрой на отскоках, а количество явно случайных шайб в этом сезоне не далеко ушло от показателей Пикара и Скиннера. О чём вообще говорить, если его доля отражённых бросков только 88,9%, тогда как у Скиннера, на которого вешают всех собак, – 88,5%. А по коэффициенту надёжности вратарь «Эдмонтона» своего коллегу из «Предаторз» немного даже превосходит – 3,00 против 3,08 у Сароса. И за такого вратаря «Ойлерз» отдавать полцарства? Ведь, несмотря на текущий спад, Юусе успел сделать себе имя, и генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Тротц сделает всё, чтобы стрясти с потенциального покупателя последнее.

Гораздо более эффективной была бы тактика поиска куда менее раскрученного вратаря, но с перспективой выйти на новый уровень в ближайшие пару лет. Этот сезон, вероятно, «Эдмонтон» уже не спасёт. Однако у команды есть ещё несколько лет в запасе с «дешёвым» контрактом Макдэвида, когда можно спокойно идти за Кубком. Посмотрите на преображение «Чикаго» со Спенсером Найтом. Во «Флориде» устали ждать, когда талант решит свои проблемы вне льда, и скинули некогда главного проспекта в дедлайн, а в «Блэкхоукс» тот перезапустил свою карьеру. Идеально сработал в прошлом менеджмент «Колорадо», практически бесплатно пересобрав вратарскую бригаду, и прямо сейчас дуэт Маккензи Блэквуд – Скотт Уэджвуд идёт в лидерах лиги. Можно пройтись по вторым номерам, готовых к следующему шагу, поискать вратаря в АХЛ или в Европе. Но точно не стоит цепляться за громкое имя ради очередного громкого провала.