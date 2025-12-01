«Шанхайские Драконы» в кризисе. Неужели канадского тренера могут уволить?

У «Шанхайских Драконов» наступили непростые времена. Команда ожидаемо переживает сильный спад, так как собиралась, по сути, на коленке и по остаточному принципу, с большим опозданием, а предсезонку как таковую не проводила. На первых порах китайский коллектив выдавал неплохие отрезки, но ближе к декабрьской паузе на Кубок Первого канала начал проседать: сказывается не лучшая функциональная подготовка.

Да, лимит на легионеров у «драконов» отсутствует (кстати, как и у лидирующего в Западной конференции минского «Динамо»). Однако Дмитрий Квартальнов по крупицам собирал и строил нынешнего гранда Запада, в то время как главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан вообще первый год работает в КХЛ. Вот только спроса и ответственности от этого меньше не становится: именитый канадец приехал на огромные деньги, поэтому до бесконечности терпеть серии поражений требовательное руководство клуба вряд ли станет.

В последних 17 матчах «Шанхайские Драконы» выиграли лишь четыре раза, что, конечно, в актив точно не занесёшь. Кроме того, в недавних встречах команда ещё и очень много пропустила: 20 шайб за три игры говорят о том, что с обороной и вратарской линией точно не всё в порядке. В клубе, разумеется, это понимают, но как точечно усилиться, когда достойных кандидатов на рынке, по сути, нет?

Поговаривают, что в штаб к Галлану может войти уволенный из «Спартака» Алексей Ковалёв, а вот позиции Дэвида Немировски пошатнулись. Кроме того, сказываются травмы ведущих хоккеистов: Гроло, одного из лидеров по заблокированным броскам Бишоффа, а в прошлом матче с «Ак Барсом» не было и Сомерби. Всё это игроки обороны, а заменить их, по сути, некем. Головоломка для генменеджера Игоря Варицкого.

Однако оправданием столь слабой игре в последних матчах всё это в любом случае служить не может. Нужно решать, как выходить из сложившейся ситуации. Неужели Жерара Галлана уволят в декабрьскую паузу? Непосредственно сейчас в это поверить сложно: слишком уж большую компенсацию придётся выплачивать, а сам канадец, как ранее сделал его соотечественник Бенуа Гру в «Тракторе», вряд ли уйдёт. Не для этого же он срывался в Россию.

Жерар Галлан с игроками «драконов» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Скорее всего, дело в итоге ограничится переменами среди помощников североамериканца, плюс не будем исключать обменов и расторжений. Команду явно надо встряхнуть, напомнить ей о серьёзных задачах и добавить мотивации. Иначе можно вернуться к печальному образцу «Куньлуня», где легионеры спокойно доигрывали регулярный чемпионат, получали зарплаты и разъезжались по отпускам.

Нынешние боссы «драконов» так относиться к делу не позволят, а задачу по попаданию в плей-офф никто не отменял. Поэтому про вальяжное катание на льду и спокойное завершение регулярки всем игрокам, тренерам и персоналу «Шанхайских Драконов» точно можно забыть. Спрашивать со всех будут по полной программе.