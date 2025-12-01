Минское «Динамо» лидирует на Западе КХЛ. Каковы причины и не ждать ли спада?

Перед этим сезоном существовало две точки зрения на будущее минского «Динамо». Одна была оптимистичной: клуб смог впервые пройти первый раунд плей-офф, сохранил на своём посту Дмитрия Квартальнова и удержал бо́льшую часть лидеров. В первую очередь это касалось Виталия Пинчука: переход первого центра минчан в СКА или «Авангард» якобы считался делом решённым. Однако белорус остался в Минске — в новом году он вроде бы планирует пробовать себя в НХЛ. Кроме того, «Динамо» бахнуло мегатрансфером Зака Фукале.

С другой стороны, были и явные «но». Клуб потерял Александра Волкова и Романа Горбунова — двух вингеров топ-6, которые иногда могли оставаться в тени, но балансировали первые звенья и помогали сохранять тот самый фирменный стиль. Да и у Дмитрия Квартальнова примерно на третий сезон постоянно случалось выгорание, его команды деревенели. Из «Ак Барса» и ЦСКА тренер уходил из-за неудовлетворительных результатов, в «Северстали» Квартальнова уволили незадолго до старта плей-офф, и каждый раз это был третий год.

И Минск начал сезон с некоторыми пробуксовками. Ярким примером этого был матч с «Барысом»: минчане перебросали соперника 42:8, однако многие из этих попыток были прямолинейными и с дальних дистанций. Кроме того, команда сильно зависела от одной тройки: приехавший из АХЛ Алекс Лимож отлично заменил Волкова в звене с Пинчуком и Сэмом Энасом. Но за ними долгое время не было хорошей глубины.

Дмитрий Квартальнов Фото: РИА Новости

При этом найти полноценную замену Горбунову пока не удалось: клуб подписал Майкла Дэл Колла, четвёртого номера драфта-2014. Однако Дэл Колл не просто так стал одним из самых больших разочарований драфта последних лет: уже по игре в немецкой лиге он получал довольно слабые отзывы, некоторые клубы КХЛ отказались его подписывать. Дэл Колл в Минске быстро пропал из состава и провёл всего семь игр с небольшим игровым временем.

Где-то в конце октября всё поменялось. Кажется, этому помогли два разгрома: сначала «Сочи» (у которого на тот момент не было Павла Хомченко, а Илья Самсонов ещё не приехал), а потом и «Амура», после которого Александр Гальченюк отправился в отпуск по болезни, длящийся уже месяц. Две победы с общим счётом 14:2 как будто придали новых сил, и после этого минчане проиграли лишь две встречи из 11.

«Динамо» помогли превосходные внутренние резервы. Например, сейчас компанию Вадиму Шипачёву во втором звене обычно составляют два молодых человека, чей совокупный возраст лишь чуть выше, чем у рекордсмена КХЛ. Это 20-летний Егор Бориков, который отлично показал себя ещё в весеннем плей-офф, а также Даниил Липский, который год назад получал очень ограниченное игровое время, семь-восемь минут за матч. В результате таких перестановок тот же Вадим Мороз, который год назад составлял компанию Шипачёву в топ-6, может выходить и в четвёртом звене. Тренеры равномерно распределяют игровое время: больше 17 минут за встречу играет только Лимож, это помогает держать темп игры.

Большое количество молодых игроков — это идеальные условия для хоккея Квартальнова, который в свои лучшие годы мог менять хоккеистов целыми пятёрками от матча к матчу. В требовательном, вертикальном и жёстком хоккее тренера молодые белорусы растут и прогрессируют — но важно, что небольшие технари типа Сэма Энаса не зажимаются в своём творчестве. Вторую молодость переживают игроки, уже работавшие с Квартальновым: например, Станислав Галиев, для которого прошлый сезон получился худшим в карьере, уже перебил прошлогоднюю результативность.

При этом у них есть надёжное прикрытие. Минчане, как и в прошлом году, имеют роскошь выпускать полностью легионерскую линию обороны: в Беларусь легионера сейчас привезти попроще, чем в Россию. Потерю Джордана Гросса, основного атакующего защитника клуба, более-менее возместил высоко котировавшийся несколько лет назад Тай Смит — хотя с точки зрения средней результативности внезапно вырвался вперёд Ксавье Уэлле, который приезжал из НХЛ с репутацией чистого домоседа.

Ключевым, конечно, стало подписание Фукале. Мы видим, какой стратегический просчёт совершили в Челябинске, когда не смогли удержать Зака (хотя слухи сначала отправляли его вообще в СКА). Год назад приход Василия Демченко помог встряхнуть минскую команду, которая ковырялась где-то на грани кубковой восьмёрки, однако в плей-офф к вратарю были претензии. Приход Фукале стал дорогим, но позволил создать один из двух-трёх лучших вратарских тандемов в лиге (наряду с Галкин — Аликин и Подъяпольский — Моторыгин).

Зак Фукале Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

Однако есть несколько «но». Во-первых, это календарь. На старте сезона он оказался чуть ли не самым благосклонным к Минску: команда много играла дома и только сейчас выбралась на Дальний Восток. Сразу после возвращения с выезда — ещё и международная пауза, которая может непредсказуемо повлиять на форму, а на старте нового календарного года у команды будет лишь один домашний матч из девяти.

Во-вторых, пока у команды зашкаливающие статистические показатели. По так называемому показателю PDO (сумма процента реализации бросков и процента отражённых бросков) команда идёт на первом месте в лиге: 103,07%. Конечно, хорошая команда будет показывать в среднем лучшую реализацию бросков, а её вратари станут действовать надёжнее — однако это ещё и показатель того, что команда играет на максимуме своих возможностей, допустим, сложно ожидать от Фукале уже 94% сейвов.

Это не значит, что Минск играет плохо или скоро повалится — просто первую строчку будет удержать трудно, особенно в условиях тотального хаоса на Западе. Но этот хаос играет только на руку минчанам: уже сложно представить, что СКА (у которого тоже очень хороший PDO, однако они идут куда ниже) или проблемный ЦСКА внезапно сделают разворот и снова резко поднимутся вверх, у «Локомотива» и «Динамо» тоже своих проблем полно. Но и сильно расслабляться тоже нельзя: конкуренты на фоне неразберихи неизбежно будут усиливаться.