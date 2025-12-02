«Рад вернуться в «Динамо». Я сам из клуба не уходил». Интервью с Анселем Галимовым

Летом 2017 года Ансель Галимов стал одним из почти четырёх десятков хоккеистов, на которых московское «Динамо» в один момент потеряло все права из-за смены юридического лица. За несколько месяцев до этого Ансель подписал с бело-голубыми новый двухлетний контракт, однако после смены руководства оказался без клуба.

Спустя восемь с половиной лет 34-летний нападающий вернулся в стан бело-голубых, заключив с «Динамо» пробное соглашение. В понедельник, 1 декабря, перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» опытный нападающий провёл первую раскатку на «ВТБ Арене» в качестве игрока хозяев.

В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Галимов прокомментировал недавнее расставание с «Авангардом», поделился ощущениями от возвращения в «Динамо», а также обратился к болельщикам столичного клуба, рассказав им неизвестные детали своего ухода из клуба в 2017-м.

«Сейчас у меня новый этап в карьере, для меня он очень важный»

— Спустя восемь лет состоялось возвращение в «Динамо». Много ли знакомых лиц встретил в организации или это уже абсолютно новая команда?

— Во-первых, спасибо за посчитанные годы (смеётся). Как же они быстро летят… Да, есть из персонала знакомые ребята, с кем-то где-то пересекались в других командах. Спасибо коллективу, руководству, тренерскому штабу, кто содействовал этому подписанию.

— Какие ощущения остались после ухода из «Авангарда»?

— Хочу выразить исключительно благодарность в адрес хоккейного клуба «Авангард» за то время, которое там провёл. Сейчас у меня новый этап в карьере, для меня он очень важный. Рад вернуться в Москву, у меня здесь семья, ребёнок. Каждый день прихожу после тренировок домой, вижу свою семью, с этим в Омске было тяжело.

— В «Мегаспорте» твой сын Мартин был одним из самых ярых фанатов «Спартака». Ребёнок быстро схватывает такие перестроения в твоей профессиональной карьере?

— Ему было тяжело, когда я уехал в Омск. Он родился в тот год, когда я как раз уходил из «Динамо». Мартин счастлив, что сейчас я в Москве. Для него папа не хоккеист, а лучший друг, товарищ, к которому можно прийти, подурачиться, который поможет стихи выучить.

Последнее, что мы делали – стихи учили. Так что если у него будет возможность приходить на матчи, он обязательно будет посещать, но сейчас школа, а матчи поздно, поэтому только в выходные будет ходить.

«Всё в моих руках. Пришёл доказывать и забирать место в составе»

— Каким получился первый разговор с Вячеславом Козловым?

— Когда пришёл, лично познакомились, потому что до этого были только заочно знакомы. Тут всё в моих руках. Понятно, что пришёл доказывать и забирать место в составе. Знаю свои сильные стороны, тренерский штаб тоже знает. Думаю, при правильном использовании только выиграю от этого подписания.

— Видел, как на раскатке ты много общался с членами тренерского штаба – Геннадием Столяровым и Ларс-Йораном Альквистом. Насколько сложно адаптироваться к новым требованиям?

— Мы уже поговорили с тренерским штабом. Думаю, меня ещё вызовут перед игрой, покажут какие-то нюансы. Но нужно играть, только через игры можно найти уверенность и вернуться в игровой режим.

Ансель Галимов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

— Есть ли уже у клуба какой-то конкретный план на твоё использование? Когда рассчитываешь снова дебютировать за бело-голубых?

— Всё зависит от решения тренерского штаба. Сейчас на тренировках доказываю, что готов играть. Как они решат – так и будет.

«Сам я не уходил из «Динамо». У меня был подписан двухлетний контракт»

— Как решился на подписание пробного контракта? Ещё в прошлом сезоне ты всё-таки был одним из самых заметных игроков в «Спартаке», а теперь нужно пробиваться в команду словно начинающему хоккеисту? Не бьёт ли это по самолюбию?

— Несложно [психологически]. В таких ситуациях уже был. Да и всегда нужно доказывать, даже когда подписан иной контракт. Тут весь вопрос заключается в том, можешь ли помочь команде и будут ли тебя правильно использовать, видеть в составе, а не просто закрывать тобой дыры.

— Болельщики «Динамо» почему-то довольно эмоционально отреагировали на твой переход.

— А был негатив?

Ансель Галимов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Многим почему-то казалось, что ты с какой-то особенной страстью всегда выходил на матчи с бело-голубыми в каждой из своих команд после ухода из клуба в 2017-м. И особенно ярко праздновал голы в ворота «Динамо».

— Знаете, у меня за карьеру в КХЛ забито около 120 голов. Помню их все. Могу вспомнить, как каждый праздновал. Не так их и много, и каждый – большой труд. Столько времени, упорства, трудолюбия, с детства идёшь, чтобы забивать. Поэтому естественно, что голы вызывают эмоции. Я также радовался, когда и в Нижнекамске забивал, а «Нефтехимик» – моя родная команда.

Единственное – просто хочется напомнить, что, когда уходил из «Динамо», у меня был подписанный двухлетний контракт, но тогда сменилось руководство, а новое не захотело меня видеть. Сам я не уходил из «Динамо». Сейчас же очень рад снова надеть бело-голубые цвета и вернуться в клуб.