Уфимцы вернулись в зону плей-офф, «Северсталь» вновь первая на Западе.

«Сибирь» провела лучший матч в сезоне, «Салават» дожал ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 1 декабря 2025 года.

«Сибирь» уверенно обыграла «Барыс». Новосибирцы одержали первую домашнюю победу в основное время в сезоне

Сегодня, 1 декабря, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

На 15-й минуте нападающий Антон Косолапов забил первый гол и вывел «Сибирь» вперёд. На 16-й минуте форвард Архип Неколенко удвоил преимущество новосибирцев. На 18-й минуте нападающий Михаил Абрамов забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 40-й минуте форвард Макс Уиллман сократил отставание астанинского клуба. На 59-й минуте нападающий Иван Чехович забил четвёртый гол хозяев и установил окончательный счёт — 4:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Сибирь» одержала первую победу в основное время дома в нынешнем регулярном чемпионата. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги новосибирцы сыграли 32 матча, в которых набрали 23 очка, они занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 27 очками после 33 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

«Сибирь» и защитник Дэвид Фэрренс расторгли контракт

«Сибирь» расторгла контракт с защитником Дэвидом Фэрренсом по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

26-летний хоккеист пополнил команду в это межсезонье и сыграл 10 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

Прошлый сезон американский защитник провёл в финской лиге, сыграв за команду «KooKoo» 57 встреч, забив два гола, отдав 35 голевых передач при показателе полезности «+26».

На драфте НХЛ 2017 года Фэрренс был выбран в третьем раунде под общим 92-м номером командой «Нэшвилл Предаторз». Всего на счету защитника две игры в НХЛ, 98 встреч в АХЛ, где он набрал 38 (4+34) очков и 16 матчей в Немецкой хоккейной лиге (одна передача).

«Северсталь» обыграла «Трактор», едва не упустив преимущество в три шайбы

Сегодня, 1 декабря, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Трактор». Победу во встрече, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 3:2.

На 27-й минуте защитник Тимофей Давыдов забил первый гол и вывел «Северсталь» вперёд. На 32-й минуте нападающий Николай Чебыкин удвоил преимущество череповчан. На 41-й минуте Чебыкин оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота «Трактора».

На 43-й минуте форвард Виталий Кравцов сократил отставание челябинской команды. На 59-й минуте Михаил Григоренко отыграл ещё одну шайбу гостей и установил окончательный счёт — 3:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 33 матча, в которых набрала 46 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 35 очками после 33 встреч располагается на шестой строчке Восточной конференции.

Московское «Динамо» одержало победу над «Торпедо», забросив четыре безответные шайбы

Сегодня, 1 декабря, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Победу во встрече, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали хозяева со счётом 4:0.

На 13-й минуте нападающий Никита Гусев забил первый гол и вывел «Динамо» вперёд. Спустя 18 секунд защитник Магомед Шараканов удвоил преимущество бело-голубых. На 25-й минуте форвард Егор Римашевский забросил третью шайбу в ворота «Торпедо». На 27-й минуте нападающий Александр Кисаков забил четвёртый гол хозяев и установил окончательный счёт — 4:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 31 матч, в которых набрало 40 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 41 очком после 33 встреч располагается на пятой строчке Запада.

ЦСКА отыгрался с 0:2, но уступил «Салавату Юлаеву» в серии буллитов

Сегодня, 1 декабря, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

На пятой минуте нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родевальд забил первый гол. На 37-й минуте форвард Александр Жаровский удвоил преимущество уфимцев. На 43-й минуте нападающий ЦСКА Денис Гурьянов отыграл одну шайбу. На 47-й минуте форвард армейцев Прохор Полтапов сравнял счёт. В овертайме команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 32 матча, в которых набрал 32 очка, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» с 29 очками после 31 встречи располагается на седьмой строчке Восточной конференции.

Матчи 2 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 декабря 2025, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 декабря 2025, вторник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2