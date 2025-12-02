Боец Воронков! Провёл две драки, оформил один нокаут и вдохновил «Коламбус» на камбэк

Плотность в турнирной таблице в Восточной конференции поражает – первая команда обгоняет последнюю лишь на девять очков. «Нью-Джерси», как и в том году, классно начал сезон, закрепился в группе лидеров, но травмы опять начали накрывать команду Шелдона Кифа. У «Коламбуса» в этом плане дела тоже идут не лучшим образом – Марченко и Дженнер до сих пор восстанаваливаются.

«Дэвилз» резво начали встречу и по истечении 183 секунд вели уже в две шайбы. Счёт открыл Нико Хишир, который реализовал большинство, а удвоил его Ондржей Палат, которому ассистировал Арсений Грицюк.

«Коламбус» вскоре получил большинство, полторы минуты не мог даже зайти в зону, но, когда чужая синяя линия была преодолена, это сразу вылилось в гол – Джонсон грамотно развернул вектор атаки, а Проворов и Койл нашли на пятаке Матейчука.

Хозяева до перерыва забросили третью, но она после видеопросмотра была отменена. Знали бы подопечные Кифа, как это впоследствии обернётся.

Во втором периоде хоккея почти не было, зато драк хватило вполне. Уже через минуту после стартового свистка схлестнулись Диллон и Воронков, и российский форвард взял и нокаутировал соперника.

«Дьяволам» такое положение дел не понравилось, они начали искать реванша у Воронкова и получили его – Ноэсен вызвал Дмитрия на бой и даже завалил его, но по очкам схватку всё же проиграл. Хотя по языку тела россиянина было видно, что драться он совсем не хочет.

Во втором периоде было ещё две драки, которые заслуживают чуть меньше внимания, но главное не это – после того как Воронков нокаутировал Диллона, «Нью-Джерси» просто-напросто перестал играть в хоккей, сосредоточившись на том, чтобы отомстить. Это хозяев и погубило.

Монахан оформил красивейшую шайбу во втором периоде, отлично укоротив её в воздухе, а в третьем отрезке «Коламбус» выжал из своих моментов максимум – Койл, ещё раз Монахан и Вуд приговорили «дьяволов».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Нетривиальными действиями боец Воронков перевернул игру и вдохновил «Коламбус» на камбэк – две драки и один нокаут. «Блю Джекетс» прервали серию из четырёх поражений и вплотную подобрались к зоне плей-офф.