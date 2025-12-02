«Почувствовал себя арабским шейхом». Канадец уже два раза за сезон сменил клуб в КХЛ

Хоккейный мир – суровый бизнес. Сегодня ты кумир, икона и надежда всей франшизы, а завтра тебя меняют или расторгают многолетний контракт. Не спасает ничего, даже статус местной «кровинушки» – спросите едва ли не главного воспитанника в истории омского хоккея Владимира Ткачёва. Что уж говорить про легионеров второго эшелона, их меняют часто и по несколько раз за сезон.

Однако история защитника Уайатта Калинюка всё равно особенная. Его пригласил в «Ак Барс» Игорь Варицкий. После смерти «Витязя» Варицкий должен был стать помощником генменеджера казанцев Марата Валиуллина по работе с зарубежным рынком. Калинюк и Брэндон Биро – два первых игрока, которых он позвал в клуб. Но Варицкий в итоге выбрал самостоятельную работу в «Шанхайских Драконах», а «Ак Барс» собрал в какой-то момент столько игроков обороны, что недоумевали даже сами игроки.

Уайатт не особо проявил себя на предсезонке, отыграл два неполных матча в регулярке – и его отдали в «Салават Юлаев», в довесок к рекордной денежной компенсации за Александра Хмелевски. Но и в Уфе он продержался всего месяц с небольшим – чтобы освободить легионерскую позицию, за символические 1000 рублей Калинюк поехал в Санкт-Петербург… вновь к Игорю Варицкому.

В интервью «Чемпионату» защитник поделился подробностями своей трансферной саги (в том числе историей с частным самолётом от «Татнефти») и рассказал, что думает об игре за самый необычный клуб в истории КХЛ под руководством Жерара Галлана.

Уайатт Калинюк Фото: hc-dragons.com

«Обмен не означает, что ты плохой хоккеист – просто где-то могут быть другие приоритеты»

– Матч с «Ак Барсом» имел для вас особенное значение?

– Не скрою, хотелось себя показать. Я провёл в Казани совсем немного времени, но был рад вернуться. Отличная организация, хороший город, арена. Рад был увидеть бывших партнёров по команде. Немного грустно, что не смог полноценно себя показать в «Ак Барсе», однако жизнь продолжается.

– Вы начали свою карьеру в КХЛ в «Ак Барсе», после чего поиграли в «Салавате Юлаеве», теперь уже второй обмен за несколько месяцев. Это была тяжёлая ситуация для вас?

– Непростая. Никогда не ожидаешь такого обмена, к нему нельзя быть готовым. Но это часть хоккея, часть бизнеса. Есть вещи, которые ты не можешь контролировать, и тут ничего личного – клубы думают стратегически, как сделать свою команду сильнее, разгрузить платёжку, какие игроки им нужны, какие в данный момент не нужны.

Это не так работает, что кто-то лучше, кто-то хуже – вопрос, кто больше необходим здесь и сейчас. Так или иначе, я рад сейчас играть за «Шанхайских Драконов». Это сильный клуб и интересный проект.

– Вы были в контакте со своим агентом, с руководством команд во время этих обменов? Либо вам сообщали о них по факту?

– Второе. В какой-то момент ты получаешь СМС или звонок от менеджера, что будешь играть за Уфу, а теперь – за «Шанхайских Драконов». Переговоров как таковых не было.

Уайатт Калинюк в составе «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

– Вы были расстроены тем, что от вас, по сути, отказались два клуба, либо рассматривали каждый из переходов как новый шанс проявить себя?

– Скорее второе. Как я уже говорил, такие обмены не означают, что ты плохой хоккеист. Просто в этот момент у команды могут быть другие приоритеты, где-то получается заиграть, где-то — нет. Тут миллион факторов играет роль.

Я рад оказаться в «Шанхайских Драконах», тут отличные условия для игроков, сильные партнёры по команде, серьёзные задачи. Чувствую амбиции. У ребят большой опыт, есть чему поучиться. Вся эта ситуация – большой опыт для меня.

– Что скажете о партнёрах по команде, быстро влились в новый коллектив?

– Конечно. Я знал на самом деле нескольких ребят, мы пересекались в Северной Америке с ними, с кем-то я играл, где-то играл против них. В хоккее почти все друг друга знают, так или иначе. Есть знакомые, с которыми начали общаться уже в России. В целом всё в порядке.

Игровой свитер Калинюка в «Шанхайских Драконах» Фото: hc-dragons.com

«Китайскую команду в Канаде все бы обсуждали, но это сложно себе представить»

– Вы оказались в необычной команде – китайский клуб, который играет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». При этом сам СКА переезжает на стадион поменьше. Что вы об этом думаете?

– Это немного забавно, конечно, если так подумать. Но раз СКА сам уехал с этой арены, как я понял, то какие проблемы? Они выбрали этот путь. Здорово, что у нас есть такая арена, она очень большая и комфортная, одна из лучших из тех, на которых я когда-либо играл. Сама по себе арена – уже аргумент играть за «Шанхайских Драконов».

В остальном в бытовом плане тоже никаких проблем, условия замечательные, меня встретили здорово. Санкт-Петербург – невероятно классный город, очень красивый. У меня пока особо не было времени прогуляться, что-то посмотреть, я, по сути, только перешёл в команду – и мы сразу поехали на выезд. Но планирую посвятить какое-то время и прогулкам по Петербургу, наслышан, насколько это красивый город, в котором много чего интересного.

– Что думаете о самой ситуации – китайская команда играет в крупном российском городе на севере Европы?

– Сложно сказать, это звучит забавно, но, если честно, не имеет для меня большого значения. Я об этом не думал, можно так сказать. Думаю о хоккее в первую очередь.

– Хорошо, давайте представим себе такую ситуацию – в Канаде, желательно в городе, где уже есть клуб НХЛ, например, в Торонто, появляется ещё одна команда. И она называет себя китайской или, допустим, мексиканской. Как бы вы отреагировали?

– Будучи жителем этого города? Не знаю. Конечно, это бы все обсуждали, это было бы забавно. В целом сложно себе такое представить.

– Вы играли в Татарстане, Башкортостане, теперь – в китайской команде. Прочувствовали на себе всю смесь культур в России?

– Ещё бы. Большинство канадцев даже не представляет себе, как много разных национальностей в России, как один город отличается от другого. Я как будто побывал в трёх разных странах, много мелких, но заметных различий.

Мне понравилось, что и в Казани, и в Уфе уделяли много внимания местной культуре, вовлекали нас, игроков. В «Шанхайских Драконах» также многое показывает, что команда смотрит в Китай, представляет Китай. Для меня это интересно.

– Если говорить про «Шанхайских Драконов» с игровой точки зрения – команда отличается от «Ак Барса» и «Салавата Юлаева»?

– Конечно. У каждой команды были свои особенности, сильные стороны, игровые черты. Если говорить про «Шанхайских Драконов», то это североамериканская команда, действует в стиле многих команд АХЛ. Мне знаком этот хоккей.

Уайатт Калинюк в «Ак Барсе» Фото: ak-bars.ru

«В Казани и в Уфе выбрали поиск нападающего для решения своих проблем – никаких обид»

– Игра под руководством Жерара Галлана даёт особые эмоции?

– Конечно, это большой специалист с крутым опытом в НХЛ, опытом побед. Он многое видел в своей карьере, большое счастье для моей карьеры быть в его команде. Мы пока не так много общались один на один, я не до конца влился в процессы жизни команды, всё-таки провёл всего несколько игр за новый клуб. Но я вижу, как много он вкладывает в свою работу, стараюсь отдаваться и сам, брать всё от этой возможности. С североамериканским тренером в любом случае мне понятнее работать, привычнее.

– Сейчас «Шанхайские Драконы» попали в кризисный отрезок, и ситуация в плане борьбы за плей-офф непростая. Как это ощущается внутри коллектива?

– Никто не любит проигрывать. Конечно, это неприятно, но надо понимать, что сезон длинный, и говорить сейчас о попадании или непопадании в плей-офф глупо – ещё половина чемпионата впереди.

Мы проиграли матч, выиграли другой, не зацикливаемся на конкретном результате и текущем месте в таблице, идём от игры к игре. Если проигрывать шесть-семь матчей подряд – вот тогда уже это повод для переживаний.

– Длинные серии поражений у вас были в «Салавате Юлаеве». Переживали на этот счёт? Персонально ваша игра также вызывала вопросы.

– У нас были как неудачные отрезки, так и вполне хорошие, мы и побеждали в нескольких матчах кряду. Повторюсь, проигрывать неприятно, каждый игрок переживает на этот счёт. И если мы проиграли, значит, и я сделал что-то не так либо сделал недостаточно.

Хоккей – командный вид спорта, и командный результат важен в первую очередь. Как я понял, мой обмен – часть решения проблем в Уфе, они искали нападающего. Желаю им удачи, это бизнес. К тому же у команды были определённые финансовые трудности, это вопрос приоритетов.

Так же, как и в Казани, выбрали нападающего, поэтому меняли легионера, никаких обид. В любом случае это уже прошлая история, сейчас все мои мысли исключительно о новой команде, о результатах «Шанхайских Драконов», концентрируюсь на этом.

Уайатт Калинюк в игре за «Шанхай» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

– Касательно вашего обмена в «Салават Юлаев» была забавная история – «Ак Барс» прислал за Александром Хмелевски самолёт, который по пути в Уфу довёз вас до нового клуба. Впервые в жизни летели в самолёте практически в одиночку?

– Я был не совсем один. Как минимум был пилот, члены экипажа. Представитель клуба. Но в каком-то смысле почувствовал себя по-настоящему богатым человеком. Можно сказать, стал на пару часов арабским шейхом.

– Удалось пообщаться с Хмелевски? Пожелали друг другу удачи?

– Как шпионы в фильмах при обмене? Нет, мы не увиделись.