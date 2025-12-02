ЦСКА и СКА близки к краху, «Сибирь» уже провалилась. 5 главных разочарований сезона в КХЛ

Половина регулярного чемпионата нынешнего сезона КХЛ уже позади, а это значит, что можно подводить промежуточные итоги.

Наша лига подарила большое количество ярких моментов, новых героев, поводов серьёзно задуматься… А вместе с тем и крупных разочарований. Давненько не было такого, что сразу целый ряд клубов провалился или близок к громкому провалу. О чём говорить, если сразу три обладателя Кубка Гагарина сейчас борются только за то, чтобы попасть в зону плей-офф?

Но обо всём по порядку. Представляем список пяти главных разочарований половины сезона в КХЛ.

ЦСКА

Армейцы в межсезонье переманили тренера-чемпиона Игоря Никитина из «Локомотива», и эта перестановка должна была стать поворотным моментом в истории клуба. Наставнику в знак доверия даже выдали пятилетний контракт. Поворотным этот момент действительно стал, но совсем не так, как хотелось бы болельщикам и руководству ЦСКА.

Армейцы испытывают огромные игровые сложности и борются за… зону плей-офф! Добыв очко в матче с «Салаватом» 1 декабря, подопечные Никитина вернулись в топ-8, но лишь за счёт дополнительных показателей. Так что ЦСКА ещё ничего не гарантировано.

За три месяца главному тренеру не удалось поправить игру ЦСКА, команда всё ещё находится в кризисе, в котором также виноват и менеджмент клуба. Руководство москвичей явно провалилось с вратарём — Спенсер Мартин неоднократно «хоронил» надежды армейцев. Но и без голкипера проблем с составом хватает. Так что теперь ЦСКА приходится думать лишь о том, как бы избежать оглушительного провала. Для этого нужно выйти в плей-офф — а этого может и не произойти, если ничего не изменится в ближайшее время.

Хоккеисты ЦСКА и Игорь Никитин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

СКА

Для других армейцев, уже из Санкт-Петербурга, в межсезонье-2025 также началась новая эпоха. Роман Ротенберг покинул свой пост, а на его место пригласили Игоря Ларионова. Профессор давал яркие пресс-конференции, из-за чего могло появиться ощущение, что СКА ждёт хороший сезон. Тем не менее уже летом стали закрадываться сомнения, поскольку трансферная кампания санкт-петербургского клуба, мягко говоря, вызывала вопросы.

В итоге с самого старта сезона армейцы угодили в кризис, показывая невнятную игру, а в конце сентября — начале октября и вовсе выдали кошмарную серию, проиграв восемь из девяти матчей.

Руководство попыталось исправить ситуацию, в конце октября пригласив в тренерский штаб Юрия Бабенко. Кажется, именно этот шаг смог внести небольшой баланс и немного улучшить игру команды, к тому же инициативу в свои руки взяли молодые таланты — Матвей Короткий и Никита Дишковский. Впрочем, глобально кризис решить не удалось: игра оставляет желать лучшего, часть легионеров просто отбывает номер, а некоторые российские хоккеисты попадают в состав непонятно за какие заслуги.

СКА, как и их армейские коллеги из Москвы, теперь думает лишь о том, как бы попасть в плей-офф. И прямо сейчас подопечные Ларионова даже не входят в топ-8 на Западе, оказавшись в опасной близости от мощнейшего краха.

Хоккеисты СКА и Игорь Ларионов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Салават Юлаев»

Ещё один обладатель Кубка Гагарина, который сейчас борется за зону плей-офф. Тем не менее проблемы «Салавата» имеют совершенно другой характер, нежели у СКА и ЦСКА. У уфимцев, в отличие от армейцев, есть объективные причины. Юлаевцы столкнулись с финансовыми проблемами, из-за которых не сумели сохранить практически никого из лидеров. По сути, команду пришлось строить с нуля.

В какой-то момент «Салават» опустился на последнее место во всей КХЛ, а вместе с тем обменял последнего лидера — Александра Хмелевски, ещё и в стан принципиального соперника. Уфимцы достигли дна, но оттолкнулись от него и начали новую жизнь. Виктор Козлов неплохо справился с «подставой», которую ему организовали, и даже вернул команду в борьбу за плей-офф.

У башкирских фанатов есть причины для локальных радостей. В стане юлаевцев раскрылся новый талант — 18-летний Александр Жаровский, вернулся Шелдон Ремпал, на которого отыскали лишние деньги. Тем не менее произошедшее и происходящее с «Салаватом» пугает и разочаровывает. Бронзовый призёр минувшего плей-офф вынужден бороться за попадание в плей-офф — и топ-8 уфимцам совсем не гарантирована.

«Сибирь»

Новосибирцы, вероятно, являются главным разочарованием первой половины сезона. Команда не очень удачно начала регулярку, но при Вадиме Епанчинцеве ещё показывала неплохую игру. Тем не менее тренера сняли после трёх поражений подряд в конце сентября — начале октября и назначили Вячеслава Буцаева. На этом сезон для «Сибири» завершился.

При Буцаеве новосибирцы проиграли 11 матчей подряд, а после его увольнения ещё и установили клубный антирекорд в КХЛ — серия из 13 поражений теперь навсегда останется в истории команды. А главное, именно этот специалист стал причиной раскола в раздевалке, ряд игроков выражали недовольство, что привело к обменам Никиты Сошникова и Владимира Ткачёва.

Как бы то ни было, «Сибирь» плотно осела на последнем месте Восточной конференции и о плей-офф теперь может только мечтать. Пять очков отставания от топ-8 по такому сезону отыграть будет практически нереально. А виной всему — ошибки руководства. Менеджмент серьёзно прокололся с вратарём, пригласив часто ошибающегося Луи Доминге, не сумел восполнить потери Тревора Мёрфи и Тейлора Бека (последнего даже вернули, но уже в середине сезона), всех собак повесил на Епанчинцева, которого, по сути, оставили один на один с проблемами, а потом ещё и пригласили тренера, с которым изначально всё было понятно. Теперь же даже неясно, чего руководители новосибирского клуба хотят добиться: то ли побороться за плей-офф, то ли уйти в перестройку.

Так и получается, что хаос в руководстве убил сезон для команды, которая с учётом состава могла претендовать не только на плей-офф, но и на успешное прохождение первого раунда.

«Трактор»

А вот ситуация в Челябинске — это скорее печальное стечение обстоятельств. Виной тому и ошибки менеджмента: Крис Дриджер стал легендой мемов, а игра Зака Фукале в Минске вызывает слёзы ностальгии и грусти у всех уральских болельщиков. И тренерские просчёты. И просто законы хоккейной жизни: лидеры «Трактора» Максим Шабанов и Виталий Кравцов отправились покорять НХЛ, а один из оплотов обороны Артём Блажиевский слишком долго раздумывал над предложением клуба.

А главное, ни одну из этих причин нельзя назвать основной. Виновников как таковых и нет. Но проблемы финалиста Кубка Гагарина — 2025 очевидны. Игровой и, вероятно, психологический кризис команды не удалось решить даже Бенуа Гру, который сам перегорел и покинул Челябинск посреди сезона из-за физической и моральной усталости.

Вот так и выходит, что «Трактор», у которого должно было быть светлое будущее, который считался одним из претендентов на КГ-2026, теперь вынужден перестраиваться на ходу — с новым тренером, с новыми лицами в штабе, с проблемами в составе и нестабильностью на льду. Крайне печально видеть челябинскую команду — серебряного призёра минувшего плей-офф — такой.

