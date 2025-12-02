«Локомотив» опять уступил. СКА помогло глупое удаление чемпионов в овертайме

Матчи с «Локомотивом» в этом сезоне для СКА даются тяжко – даже при неплохой игре (и то не всегда), за октябрь армейцы собрали три поражения из трёх. Но это было уже давно, с тех пор команда Игоря Ларионова начала обретать себя и смотреться гораздо бодрее. Возможно, четвёртая попытка расколоть действующих чемпионов окажется более удачной?

У «Локомотива», наоборот, в последнее время наметился спад – они проиграли четыре встречи из пяти, потеряли лидерство на Западе и не могут забить почти 145 минут – последний гол пришёлся на второй период матча с «Сибирью», а московское «Динамо» и «Северсталь» ярославцев засушили.

«Надо продолжать работать. Бывает такое, что шайба не идёт в ворота. Мы знаем, что умеем забивать. Делали это и будем продолжать, однако было бы хорошо, чтобы и в нашу сторону случилось несколько более удачных отскоков. Но главное, чтобы была вера, что мы находимся на правильном пути. Тогда шайба зайдёт», — говорил главный тренер ярославцев Боб Хартли.

Шайба зашла довольно быстро и благодаря неожиданному герою. Никита Черепанов в этом сезоне ещё не забивал – и выбрал самое подходящее время для своего первого гола. На седьмой минуте он нанёс дальний бросок с кистей, пока Максим Берёзкин обеспечивал трафик перед воротами.

Следом Сурин за счёт индивидуальных действий мог увеличивать отрыв, да и в целом «Локомотив» смотрелся гораздо предпочтительнее, часто опасно атаковал и в то же время перекрывал кислород армейцам по всей площадке. Только ближе к перерыву СКА удалось выравнять игру, а на второй период гости выскочили очень бодро и практически сразу же сравняли счёт. Тревор Мёрфи отобрал шайбу в своей зоне, и армейцы реализовали контратаку «три в одного».

Вскоре СКА получил большинство, однако не сумел извлечь никакой пользы из двухминутки, а «Локомотив», когда сам получил первую возможность разыграть лишнего, показал зубодробительную работу спецбригад. Хозяева могли забивать сразу же, когда Сапего вытащил шайбу с ленточки, а Плешков потерял клюшку. Первый натиск армейцы сдержали, но неукротимого Александра Радулова чуть позже остановить уже не смогли. Это уже 16-я шайба в сезоне для 39-летнего нападающего!

СКА не потребовалось много времени, чтобы отыграться, а заодно улучшить действия в большинстве. После удаления Берёзкина в похожей манере с Радуловым отличился Сергей Плотников – из круга вбрасывания, в ближний угол, после поперечной передачи.

В третьем периоде продолжилась та же история, что и в первых двух – «Локомотив» вновь вышел вперёд – Максим Шалунов замкнул передачу Артура Каюмова из-за ворот. Ярославцы продолжили атаковать, не давая СКА даже возможностей придумать, как отыграться.

Минуты таяли, никаких проблесков в атаке у СКА не было, однако в решающий момент своё слово сказал Андрей Педан – его бросок за две минуты до сирены перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время «Локомотив» допустил глупый и крайне несвоевременный ляп – нарушение численного состава. Хайруллин в большинстве поставил точку – СКА в середине сезона вспомнил, как обыгрывать ярославцев! А «Локомотив» опять уступил, в третий раз подряд.