Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 2 декабря 2025 года, обзор, видео голов, новости хоккея

Очередная победа Минска, «Сочи» справился с «Адмиралом». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 2 декабря 2025 года
Комментарии
СКА впервые обыграл «Локомотив» Хартли, «Динамо» вернулось на вершину Запада.

2 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Воронков – 23:12 (5x5)     1:1 Салыго (Хэмилтон, Усов) – 43:51 (5x5)     1:2 Липский (Диц, Мороз) – 53:03 (5x5)     2:2 Коротких (Слепец, Дыбленко) – 55:07 (5x4)     2:3 Энас – 65:00    

В первом периоде команды голов не забили. На четвёртой минуте второго периода Егор Воронков открыл счёт во встрече. В начале третьей двадцатиминутки Николай Салыго восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Даниил Липский вывел «Динамо» вперёд. Спустя две минуты Игнат Коротких сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались гости.

Таким образом, минское «Динамо» одержало пятую победу подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 4 декабря дома встретится с «Локомотивом». Минское «Динамо» в следующей встрече также сразится с «Локомотивом», но 16 декабря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сероух (Биттен, Боден) – 08:47 (5x5)     1:1 Тертышный (Шэн, Старков) – 18:46 (5x4)     2:1 Шестаков (Петухов, Тимашов) – 26:28 (5x5)     2:2 Сероух (Хафизов, Николаев) – 37:51 (5x5)     2:3 Мачулин (Эллис, Гуськов) – 44:07 (5x5)     2:4 Гуськов (Николаев, Эллис) – 54:14 (5x4)    

На девятой минуте первого периода Даниил Сероух открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Никита Тертышный восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте второго периода Аркадий Шестаков вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте периода Даниил Сероух сделал счёт 2:2. На пятой минуте третьего периода Василий Мачулин вновь вывел «Сочи» вперёд. На 15-й минуте периода Матвей Гуськов сделал счёт 4:2.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» 4 декабря дома встретится со СКА. «Сочи» в этот же день сразится с «Авангардом» в Омске.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Черепанов (Ульев, Иванов) – 06:15 (5x5)     1:1 Лайпсик (Мёрфи, Бландизи) – 21:49 (5x5)     2:1 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 32:35 (5x4)     2:2 Плотников (Хайруллин, Савиков) – 35:32 (5x4)     3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 48:06 (5x5)     3:3 Педан (Гримальди, Бландизи) – 58:01 (5x5)     3:4 Хайруллин (Плотников, Зыков) – 63:02 (4x3)    

На седьмой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Никита Черепанов. Во втором периоде команды обменялись голами — на шайбу Александра Радулова СКА ответил шайбами Брендана Лайпсика и Сергея Плотникова. В середине третьего периода курьёзный гол броском из-за ворот забил Максим Шалунов и вновь вывел «Локомотив» вперёд. За две минуты до конца третьего периода Андрей Педан сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм, где победу одержал СКА. «Локомотив» получил удаление за нарушение численного состава, которое реализовал Марат Хайруллин.

«Локомотив» выиграл три из четырёх матчей у СКА в текущем сезоне. Команды проведут между собой ещё две встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 3 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
