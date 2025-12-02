Очередная победа Минска, «Сочи» справился с «Адмиралом». Итоги дня в КХЛ

2 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три матча. Подводим их итоги.
В первом периоде команды голов не забили. На четвёртой минуте второго периода Егор Воронков открыл счёт во встрече. В начале третьей двадцатиминутки Николай Салыго восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Даниил Липский вывел «Динамо» вперёд. Спустя две минуты Игнат Коротких сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались гости.
Таким образом, минское «Динамо» одержало пятую победу подряд.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 4 декабря дома встретится с «Локомотивом». Минское «Динамо» в следующей встрече также сразится с «Локомотивом», но 16 декабря.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На девятой минуте первого периода Даниил Сероух открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Никита Тертышный восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте второго периода Аркадий Шестаков вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте периода Даниил Сероух сделал счёт 2:2. На пятой минуте третьего периода Василий Мачулин вновь вывел «Сочи» вперёд. На 15-й минуте периода Матвей Гуськов сделал счёт 4:2.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» 4 декабря дома встретится со СКА. «Сочи» в этот же день сразится с «Авангардом» в Омске.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На седьмой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Никита Черепанов. Во втором периоде команды обменялись голами — на шайбу Александра Радулова СКА ответил шайбами Брендана Лайпсика и Сергея Плотникова. В середине третьего периода курьёзный гол броском из-за ворот забил Максим Шалунов и вновь вывел «Локомотив» вперёд. За две минуты до конца третьего периода Андрей Педан сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм, где победу одержал СКА. «Локомотив» получил удаление за нарушение численного состава, которое реализовал Марат Хайруллин.
«Локомотив» выиграл три из четырёх матчей у СКА в текущем сезоне. Команды проведут между собой ещё две встречи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Матчи 3 декабря
- 2 декабря 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:05
-
22:45
-
22:30
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:21
-
20:55
-
20:30
-
20:10
-
19:35
-
19:10
-
18:40
-
18:30
-
18:10
-
17:45
-
17:25
-
17:05
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:50
-
15:38
-
15:25
-
15:13
-
15:00
-
14:50