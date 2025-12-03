Овечкин обошёл очередную легенду! «Вашингтон» опять победил и уже в лидерах Востока

«Вашингтон» подходил к матчу с «Лос-Анджелесом» на подъёме. «Столичные» выиграли последние четыре матча и даже включились в борьбу за лидерство в Восточной конференции! Команда Александра Овечкина всего на два очка отставала от лидирующих «Каролины» и «Тампы».

А капитан «Кэпиталз» в каждой из последних встреч неизменно набирал очки. А ещё забил два гола, доведя общий снайперский счёт в сезоне до 12 шайб.

«Лос-Анджелес» же попал в небольшой кризис, но даже так сумел дважды выиграть в трёх последних матчах. «Кингз» закрепили за собой пятое место на Западе, хотя от идущего девятым «Чикаго» их отделяло всего четыре очка. Так что «королям» нужна была победа.

Впрочем, инициативу с первых минут захватили именно хоккеисты «Вашингтона».

На пятой минуте Овечкин отдал на правый фланг, откуда Джастин Сурдиф, обработав шайбу, нанёс бросок с кистей — чуть выше ворот! На 14-й минуте Андрей Кузьменко подставил «Лос-Анджелес», оставив команду в меньшинстве, и тогда уже сам капитан «столичных» зарядил свой щелчок. Джейкоб Чикран сделал удобный пас, но Дарси Кемпер после броска сумел зацепить шайбу ловушкой.

А спустя минуту гости уже праздновали взятие ворот.

«Столичные» продолжили разыгрывать численное преимущество. Овечкин от левого борта набросил на пятачок, и там Райан Леонард добрался до шайбы и в касание отдал поперечный пас. А Том Уилсон уже добил в пустые ворота — 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, Овечкин продлил результативную серию до пяти матчей. 40-летний нападающий также вышел на единоличное пятое место в истории НХЛ по количеству очков в выездных встречах. Теперь на счету Ови 874 очка в гостях — он обошёл легенду лиги Рона Фрэнсиса. И начинает погоню за Стивом Айзерманом (936 очков в выездных матчах) и Яромиром Ягром (944). Выше них только Марк Мессье (1017) и Уэйн Гретцки (1295).

Помимо этого, Александр набрал 609-е (327+282) очко в большинстве за карьеру и вплотную приблизился к занимающему 10-е место Яромиру Ягру, на счету которого 610 (217+393) очков.

«Столичные» ушли на перерыв, ведя в счёте. В первом периоде гости полностью переиграли «Кингз»: по броскам они превзошли соперника за явным преимуществом — 12:3.

Однако во втором игровом отрезке «Лос-Анджелес» пришёл в себя. «Короли» включились и начали своё давление — и это принесло плоды.

На 26-й минуте «Вашингтон» провалился в средней зоне, и хозяева убежали в контратаку «два в один». Анже Копитар прорвался по правому флангу, придержал шайбу и сделал прострел в центр — Адриан Кемпе бросил в касание и сравнял счёт!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 30-й минуте «Лос-Анджелес» едва не вышел вперёд. «Кингз» укатили в ещё одну быструю атаку, на острие оказался уже Кевин Фиала, который щёлкнул из круга вбрасывания — Логан Томпсон совершил классный сейв!

«Короли» не сумели конвертировать своё преимущество в голы, а под занавес периода Брэндон Дьюхейм попытался оживить одноклубников. Нападающий «Вашингтона» заступился за Этена Фрэнка — его неприятно хитанул Джоэль Эдмундсон. Дьюхейм накинулся на защитника «Лос-Анджелеса» и устроил драку, за что получил 2+2. Эдмундсон отделался двумя минутами штрафа, так что «столичные» остались в меньшинстве.

Именно так они и начали третий период. «Кингз» были близки ко второму голу, однако забить не сумели — а в конце концов ещё и пропустили контратаку. Овечкин, отправлявшийся отбывать наказание за своего одноклубника, вышел из штраф-бокса и подключился к атаке. Хоккеисты «Вашингтона» убежали два в одного, Александр отдал передачу на правый край, Коннор Макмайкл придержал шайбу и прострелил в центр! Энтони Бовиллье выиграл позицию и проткнул шайбу в ворота — 2:1!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На предпоследней минуте «Лос-Анджелес» попытался спасти матч и снял голкипера, но в итоге Алексей Протас убежал на пустые ворота и поставил точку во встрече.

Под самый занавес игры Овечкин получил возможность забить в пустые, однако в непростой ситуации не попал в створ.

Таким образом, «Вашингтон» одержал пятую победу подряд, набрал 34 очка и сравнялся с лидирующими на Востоке «Тампой» и «Каролиной». А «Лос-Анджелес» усложнил себе жизнь — теперь их преимущество перед «Чикаго», взявшим одно очко в параллельной встрече, составляет всего три очка.

Больше интересного от автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».