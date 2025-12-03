Спасение от русского легиона. Панарин и Гавриков вытащили «Рейнджерс» за шкирку

«Рейнджерс» в этом сезоне удивительно плохо играют на домашней площадке – команда Салливана одержала на «Мэдисон Сквер Гарден» только две победы, а долгое время даже не могла забросить шайбу.

«Синерубашечники» в последнем матче ещё и потеряли основного защитника Адама Фокса, который предположительно выбыл минимум на месяц. А в заявке впервые появился голкипер Спенсер Мартин, нынешний сезон начинавший в ЦСКА.

Хозяева смогли открыть счёт, убежав в контратаку после того как закончилось время игры в меньшинстве – Лаба бросил по воротам, шайба просочилась между щитками вратаря, а Суси первым оказался на добивании.

Однако долго порадоваться местной публике не удалось – Кайл Капобьянко довёл долгую атаку «Далласа» до логического завершения.

Далее команды взяли 40-минутное молчание, «Рейнджерс» в первой половине третьего периода перебросали оппонента 11:0, но прозевали контратаку, которую с блеском реализовали Джонстон и Рантанен. По всем законам жанра: не забиваешь ты – забивают тебе.

Однако спасение хозяевам всё-таки пришло – и совершено оно было небольшим русским легионом. Сначала Кайлли в концовке третьего периода сравнял счёт, подкараулив отскок после броска Панарина, который после травмы Фокса занял место на синей линии в большинстве.

А в овертайме отскок после броска того же Панарина уже поджидал Владислав Гавриков, забросивший вторую шайбу за последние три матча.

«Рейнджерс» побеждают в овертайме, набирают два очка и не дают восьмёрке на Востоке оторваться – с помощью Панарина и Гаврикова, вытащивших их за шкирку.