Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Рейнджерс — Даллас — 3:2 ОТ – видео, голы, обзор матча регулярного сезона НХЛ, две передачи Панарина, гол Гаврикова

Спасение от русского легиона. Панарин и Гавриков вытащили «Рейнджерс» за шкирку
Максим Макаров
Отчёт о матче «Рейнджерс» — «Даллас» — 3:2 ОТ
Комментарии
«Синерубашечники» одержали третью домашнюю победу в сезоне.

«Рейнджерс» в этом сезоне удивительно плохо играют на домашней площадке – команда Салливана одержала на «Мэдисон Сквер Гарден» только две победы, а долгое время даже не могла забросить шайбу.

«Синерубашечники» в последнем матче ещё и потеряли основного защитника Адама Фокса, который предположительно выбыл минимум на месяц. А в заявке впервые появился голкипер Спенсер Мартин, нынешний сезон начинавший в ЦСКА.

Хозяева смогли открыть счёт, убежав в контратаку после того как закончилось время игры в меньшинстве – Лаба бросил по воротам, шайба просочилась между щитками вратаря, а Суси первым оказался на добивании.

Однако долго порадоваться местной публике не удалось – Кайл Капобьянко довёл долгую атаку «Далласа» до логического завершения.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Суси (Лаба, Шири) – 06:51     1:1 Капобьянко – 09:04     1:2 Рантанен (Джонстон) – 49:32     2:2 Кайлли (Трочек, Панарин) – 57:47     3:2 Гавриков (Панарин, Зибанеджад) – 61:09    

Далее команды взяли 40-минутное молчание, «Рейнджерс» в первой половине третьего периода перебросали оппонента 11:0, но прозевали контратаку, которую с блеском реализовали Джонстон и Рантанен. По всем законам жанра: не забиваешь ты – забивают тебе.

Однако спасение хозяевам всё-таки пришло – и совершено оно было небольшим русским легионом. Сначала Кайлли в концовке третьего периода сравнял счёт, подкараулив отскок после броска Панарина, который после травмы Фокса занял место на синей линии в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в овертайме отскок после броска того же Панарина уже поджидал Владислав Гавриков, забросивший вторую шайбу за последние три матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Рейнджерс» побеждают в овертайме, набирают два очка и не дают восьмёрке на Востоке оторваться – с помощью Панарина и Гаврикова, вытащивших их за шкирку.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android