20 лет противостоянию Овечкина и Кросби в НХЛ! Что от них ждали перед дебютом?

Два города, две команды из одного дивизиона, обе находящиеся в низшей точке своего развития. Что «Вашингтон», что «Питтсбург» терпели бедствие – побед, ни значимых, ни хотя бы локальных, давно не было, болельщики теряли интерес, трибуны пустели, «пингвины» вообще были на грани банкротства.

Не всегда первые номера драфта способны вдохнуть жизнь в угасающий клуб, роль спасителя не каждому по плечу. Тем удивительнее, что «Вашингтон» и «Питтсбург» практически одновременно нашли своих спасителей, и оба не просто оправдали самые смелые ожидания, а стали знаковым фигурами не только в этих городах, но и в целом в мировом хоккее на несколько десятилетий. В 2004-м «столичные» заполучили Александра Овечкина, в 2005-м «пингвины» выбрали Сидни Кросби. Они начали карьеру в НХЛ одновременно, на своих плечах вытащили команды из болота, сформировали интенсивное противостояние, ставшее уже притчей во языцех, и до сих пор продолжают радовать своей игрой.

Вот уже 20 лет.

К этому большому юбилею «Чемпионат» запускает спецпроект «Сид и Ови». До конца этого сезона мы будем рассказывать об эпохе Овечкина и Кросби – вспоминать их лучшие матчи, обсуждать противостояние «Питтсбурга» и «Вашингтона», анализировать их личности и взаимоотношения.

Начнём с начала — отмотаем плёнку на 20 лет и посмотрим, что говорили в Америке об Овечкине и Кросби перед их дебютом в НХЛ.

Все говорят, что Кросби может стать новым Гретцки. Даже сам Гретцки

«17-летний хоккейный вундеркинд должен соответствовать высоким ожиданиям. Кто говорит, что он может стать новым Гретцки? Да все, включая самого Гретцки.

У Кросби с 13 лет есть персональный тренер. Этим летом он работал семь дней в неделю, с восьми утра до полудня. Он бегает, прыгает, работает с весами, а затем идёт в сауну.

Кто рассчитывает на него? Не только «Питтсбург» и изголодавшаяся по звёздам НХЛ одержимы мечтой об этом вежливом пареньке, который до сих пор живёт неподалёку от Галифакса вместе с родителями и сестрой. У Кросби уже есть пятилетний контракт с Reebok на $ 2,5 млн и трёхлетнее соглашение с Gatorade. Канадское издательство скоро выпустит его биографию», — писал Sports Illustrated в августе 2005-го.

Сидни Кросби Фото: Getty Images

«Большинство игроков «Питтсбурга» никогда не видели Сидни Кросби до того, как он приехал на сборы в сентябре. Они знали, что он был выбран на драфте под первым номером и что его называют «Следующим» (по аналогии с «Великим» Гретцки) и новым лицом лиги, которая 16 месяцев пребывала во тьме локаута.

Меньше чем за месяц после драфта «Питтсбург» продал больше билетов, чем за предыдущий сезон, когда средняя посещаемость была худшей в лиге и составила 11 877 человек. В первый день сборов к команде, которая занимала последнее место в дивизионе предыдущие три года, было приковано столько внимания, как никогда раньше. Всем надо прийти и лично увидеть Кросби – вежливого, кареглазого, кажущегося ещё мальчишкой игрока. Он прекрасно сложен, но в нём нет той небывалой стати, которую ожидаешь от спасителя клуба.

«Как и всем, нам было любопытно, какой он, этот Кросби, что стоит за всем ажиотажем. Мы знали, что он разрывал юниорскую лигу, однако хотелось посмотреть, на что он способен здесь и сейчас. Он хорошо выглядел в двусторонках, но предсезонный матч с «Бостоном» стал первым против соперника из НХЛ. И в одном из моментов он прорвался сквозь двух защитников так быстро, будто они стояли не шелохнувшись. Все игроки переглянулись друг с другом, когда Кросби это сделал. Они поняли, что увидели нечто особенное», — сказал тренер Эд Олчик.

Сам Кросби просит не сравнивать его с Гретцки и Лемье: «Они достигли многого за долгие годы. Сейчас моя цель – помогать команде, быть хорошим универсальным игроком, а не просто бомбардиром. Папа дал мне совет – никогда не принимай ничего как должное», — писал New York Times в статье с заголовком «Будущее наступило. «Следующий» уже здесь».

«Начинается новая эра НХЛ, и Кросби — именно тот, кого надо продвигать»

А вот как отзывался о Сиде Марио Лемье – на тот момент ещё будущий партнёр по команде, друг и наставник: «Он вызывает огромное волнение. У него есть всё, чтобы стать великолепным игроком. Он здорово видит площадку, хорошо катается. Он говорит, что ему ещё надо поработать над своим броском, но он и так у него отличный, как по мне».

НХЛ после локаута провела беспрецедентную акцию – впервые с 1928 года в первый день регулярки играли все команды. И дебют Кросби, к большому удивлению великого Мартина Бродо, оказался за пределами внимания лиги и её ТВ-партнёра — в сетку канала поставили матч «Рейнджерс», а не «Питтсбурга».

«Лига зря поставила матчи всех 30 команд в первый день, а не сосредоточилась на Кросби. Это же легко можно было сделать. Сидни Кросби – именно тот, кого надо продвигать. Начинается новая эра НХЛ, и Кросби подаётся как лицо этой эры. В Канаде его дебют — огромное событие, все хотят увидеть, на что он способен. Все мои канадские друзья мне звонят, пытаются достать билеты. Это нечестно по отношению к болельщикам, у них должна быть возможность увидеть его дебют», — заявил в интервью Бродо, чей «Нью-Джерси» как раз и играл с «Питтсбургом» в тот день.

«Краеугольный камень нашей организации»

Из-за локаута Овечкин приехал в НХЛ не сразу – год после драфта он провёл в родном московском «Динамо», а затем подписал контракт с «Авангардом» и даже прошёл сборы с омской командой. Подпись под соглашением он поставил за день до официального завершения локаута – в «Вашингтоне» по этому поводу ликовали.

«Александр Овечкин, первый номер драфта НХЛ-2004, официально стал игроком «Вашингтона». Генеральный менеджер клуба Джордж Макфи договорился с 19-летним нападающим о трёхлетнем контракте, по которому он сможет зарабатывать до $ 3,9 млн за сезон.

«Он краеугольный камень для нашей организации, мощный впрыск таланта в эту команду. Это впечатляющий игрок, которого полюбят болельщики. Своей игрой он будет задавать тон всей команде», — сказал Макфи.

В «Вашингтоне» надеются, что Овечкин станет центральной фигурой омолаживающейся команды. И хотя он ещё не сыграл ни одного матча в НХЛ, его уже можно назвать лучшим игроком «столичных», — писал Washington Times.

Но во всей лиге – и это понятно, Северная Америка всё же – бо́льшую часть внимания на себя перетягивал Кросби. Канадец, новый Гретцки, будет возрождать из пепла «Питтсбург» на пару с легендарным Лемье. И с другой стороны – Овечкин, пусть яркий и харизматичный, но в каком-то заштатном «Вашингтоне», который когда-то давно, в прошлой жизни, разок добирался до финала. Впрочем, громко заявлять о своих амбициях Овечкину это нисколько не мешало.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

«Он обладает инстинктами, которые даруются только великим»

«Некоторые хоккейные обозреватели считают Овечкина самым талантливым проспектом с тех пор, как Марио Лемье дебютировал за «Питтсбург» в 1984 году. «Не он следует за шайбой, шайба следует за ним», — говорит бывший игрок «столичных» Крэйг Лафлин.

Но до сей поры, по крайней мере, до тех пор пока «Вашингтон» не откроет сезон-2005/2006 матчем с «Коламбусом», все эти разговоры остаются чистыми спекуляциями. Пока что Овечкина, который потенциально является лучшим атакующим игроком команды, видели только немногочисленные пылкие посетители тренировок и полупустые трибуны на товарищеских матчах.

Он готов играть, хотя в России мог бы заработать больше денег в этом сезоне. Локаут, отсрочивший его дебют, также пошатнул престиж НХЛ и снизил заработки игроков. И всё же Овечкин был полон решимости совершить паломничество на землю, которую по-прежнему считает обетованной. Он приехал из Москвы, где хоккей – это религия, в Вашингтон, где хоккей известен пустыми трибунами. Но для него всё это не имеет значения. «Это лучшая лига в мире, и я считаю, что должен играть против лучших в мире. Деньги не проблема, счастье на них не купишь», — сказал он.

Он выглядит очаровательно невинно, как будто только-только достаточно повзрослел для того, чтобы бриться. У него голубые глаза, постоянно взъерошенные тёмные волосы, а в одежде присутствуют странные сочетания цветов. В плане физики это идеальный нападающий – он сложен как скала, которая при этом двигается. У него могучий бросок из круга вбрасывания, однако он может и приложить соперника, и ускориться так быстро, что защитник даже не успеет дёрнуться. Он обладает инстинктами, которые даруются только великим – предугадывает, где развернётся действие, и заранее прорывается туда. И он показывает правильный настрой новичка и амбициозность.

«Я хочу выиграть Кубок Стэнли. Хочу быть лучшим, просто лучшим. Я должен работать, учиться. Помогать своей команде. Играть в хоккей, вот и всё. Хоккей – это моя жизнь, если я не буду играть в хоккей, то и не знаю, чем заняться», — говорит он.

Кубок Стэнли для «Вашингтона» не маячит даже близко. Клуб погряз в проблемах, для начала надо вернуть любовь болельщиков и просто начать выигрывать матчи, почти все ключевые игроки покинули команду, и начинать всё придётся с нуля. В реальности «Кэпиталз» может ждать ещё одна безмолвная зима.

Но если Овечкин окажется лучшим игроком «Вашингтона» — а это может случиться сразу же – этого может оказаться достаточно для повышения интереса к команде и её будущему. Да, он может быть настолько хорош. Он из тех талантов, которые всегда оказываются в легендарных клубах – «Детройте», «Монреале», однако его посчастливилось заполучить практически обречённой команде.

Но так как Овечкину предстоит выступать в команде похуже, чем «Питтсбург» более раскрученного новичка лиги Сидни Кросби, то и ношу придётся нести более тяжёлую, поэтому его личная статистика может быть не такой впечатляющей. «Питтсбург» окружил Кросби целым скопом звёзд, самая яркая из которых – Лемье. На недавней тренировке за Кросби следило 20 камер, ему посвящён разворот в октябрьском Vanity Fair, где его объявляют лучшим проспектом НХЛ за 20 лет. Овечкин же готовится к дебюту в относительном уединении.

Однако Овечкин точно знает, чего хочет – стать лучшим новичком сезона», — писал Washington Post в статье с заголовком «Александр Великий?»

С такой разной прессой подходили Ови и Сид к своему дебютному сезону. Выиграл ли Овечкин приз лучшему новичку? Да, причём с огромным отрывом. И о нём стали говорить не меньше, чем о Кросби, едва начался сезон.

Стал ли Кросби новым Гретцки? Да, он такой же локомотив канадского хоккея, каким когда-то был Великий.

И оба они стали лицом не только НХЛ, но и целой хоккейной эпохи. Два совершенно разноплановых хоккеиста, две абсолютно разные личности, два главных, самых узнаваемых героя НХЛ.