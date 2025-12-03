Момент дня в НХЛ! Овечкин и «Вашингтон» достойно попрощались с легендой хоккея

Анже Копитар провёл свой, вероятно, последний матч против «столичных» — Александр не мог не отдать дань уважения великому сопернику.

Матч между «Вашингтоном» и «Лос-Анджелесом» стал ещё одной яркой точкой для Александра Овечкина в нынешнем сезоне. Капитан «столичных» отдал две результативные передачи, в том числе и на победный гол, и помог своей команде увезти из Лос-Анджелеса два очка.

«Короли» же достойно сражались и даже получили шансы всё-таки склонить чашу весов в свою пользу. На старте второго периода капитан «Кингз» Анже Копитар классной передачей создал гол для Адриана Кемпе, подарив надежду местным болельщикам.

Однако главный момент матча — и вместе с тем всего игрового дня — произошёл уже после финальной сирены.

По завершении встречи Овечкин собрал хоккеистов «Вашингтона», призвав их не покидать лёд. Капитан «столичных» напомнил, что легенда НХЛ и лидер «Лос-Анджелеса» Копитар провёл свой последний матч против «Кэпиталз» в рамках регулярных чемпионатов — а может, и в карьере.

Недавно 38-летний нападающий объявил, что нынешний сезон станет для него последним. Главный хоккеист в истории Словении принял непростое решение завершить прославленную карьеру.

Овечкин, соревновавшийся с Копитаром на протяжении 20 лет, не мог просто так уйти со льда. В итоге он возглавил шествие игроков «Вашингтона» и первым пожал руку Анже. Затем каждый хоккеист «столичных» сделал то же самое, подарив НХЛ один из самых трогательных моментов в этом сезоне.

Копитар был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2005 году в первом раунде под общим 11-м номером. Анже дебютировал за «королей» годом позже — в сезоне-2006/2007. Словенец никогда не отличался фантастической результативностью — его лучшим результатом остаются 35 голов и 92 очка в 82 матчах сезона-2017/2018, но он заслужил уважение стабильностью, высокой самоотдачей и преданностью одной команде и хоккею в целом.

Копитар — с отрывом лучший в истории «Кингз» по количеству матчей (1476) и передач (847). Он также третий по количеству голов (445) — уступает только Марселю Дионну (550) и Люку Робитайлу (557). А ещё Анже занимает второе место в книге рекордов «Лос-Анджелеса» по количеству очков (1292), но в этом сезоне точно станет лучшим бомбардиром в истории «королей». До Дионна ему не хватает всего 15 очков.

«У него такая потрясающая карьера, за ним было так интересно следить. Для нас большая честь играть против него… это просто дань уважения одному из величайших игроков в истории хоккея», — сказал после матча автор победной шайбы Энтони Бовиллье.

Копитар вписал своё имя в историю этого вида спорта не только голами, ассистами и очками. Он сделал для «Лос-Анджелеса» то, чего не смогли такие легенды, как Дионн, Робитайл, Пол Коффи, Яри Курри — да даже сам Уэйн Гретцки!

Анже привёл «Кингз» к первому Кубку Стэнли в истории клуба.

Хотя франшиза была основана в далёком 1967 году, своё первое чемпионство «короли» оформили лишь спустя 45 лет. Во многом благодаря Копитару. В плей-офф-2012 словенец разделил звание лучшего бомбардира розыгрыша с Дастином Брауном — у обоих было по 20 (8+12) очков в 20 матчах. Анже также забил победный гол в овертайме первого матча финала с «Нью-Джерси».

Анже Копитар с Кубком Стэнли Фото: Samo Vidic/Getty Images

А спустя два года «Лос-Анджелес» завоевал второй Кубок Стэнли в истории. И тут уже Копитару не было равных. Словенский нападающий стал лучшим ассистентом и бомбардиром плей-офф, набрав 26 (5+21) очков в 26 встречах, окончательно вписав себя в историю хоккея.

«Это проявление уважения, — сказал после матча Овечкин. — Конечно, игра — прежде всего, но после сирены мы проявим к нему уважение за то, что он сделал для хоккея, для всей лиги.

Я просто поздравил его с потрясающей карьерой. Конечно, это грустный момент, но такова жизнь… мы желаем ему всего наилучшего».

