Всё под контролем? ЦСКА осел вне зоны плей-офф, а Никитин не получает никакой критики

Вчера СКА впервые в сезоне обыграл «Локомотив» и вновь отодвинул ЦСКА за пределы восьмёрки, проехавшись по самолюбию московского клуба.

И ведь предпосылок к такому падению в межсезонье и на старте чемпионата не было: клуб прилично усилился, вернул тренера-победителя, мощно провёл предсезонку, убедив всех, что ЦСКА в первом же сезоне при Никитине будет бороться за высокие места.

Начнём с трансферов. Спенсер Мартин долгое время играл в НХЛ, Джереми Рой был лидером обороны «Витязя» с вполне понятными функциями человека, разыгрывающего большинство на синей линии, Дмитрий Бучельников – один из самых ярких игроков прошлого сезона, Николай Коваленко провёл последний сезон в главной лиге мира, Даниэль Спронг в Северной Америке доказал, что очень крепкий игрок – не было бы проблем за пределами льда, он бы там и остался.

На предсезонке всё прекрасно работало – Мартин казался долгожданным решением проблемы на последнем рубеже, другие новички команды тоже сразу включились, а сам клуб внушал ощущение основательности.

Правда, уже в середине сентября всё полетело кубарем, и процесс этот остановить так и не получается, а из изменений мы увидели только рокировку в воротах – Мартина сменил Самонов.

Александр Самонов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Удивительно даже не то, что ЦСКА проигрывает, а то, что отечественный рупор системного хоккея держит в руках совершенно бессистемную команду. Армейцы идут в середине таблицы по пропущенным шайбам, во второй половине – по заброшенным, мастерства, которым обладает состав, хватает только на большинство – тут москвичи на втором месте в лиге. Зато в равных составах его днём с огнём не сыщешь.

Касается история бессистемности игроков и индивидуально. Ещё летом многие рассуждали, как Коваленко сможет закрепиться в составе, если в НХЛ к нему предъявляли претензии по части стиля и нежелания играть по заданию тренера. Здесь и рвануло – Николай сейчас является самым удаляемым игроком ЦСКА, а некоторые его штрафы (оправданные и нет) прямо влияют на исход игры.

Кажется, продолжаются проблемы у Никитина и с воспитанием Даниэля Спронга, который вроде бы расшевелился в ноябре и всё-таки по тренерскому решению вновь угодил в запас. Стоит напомнить, что такое уже было в сентябре, однако тогда нидерландец отверг заявления о наказании, но все всё понимают. Повторная попытка достучаться до своенравного легионера выглядит уже как отчаяние. «Безумие — делать одно и то же снова и снова, ожидая иного результата».

Огорчает и то, что при своём тренере так плохо выглядит Никита Нестеров. Да, сбавлять он начал ещё до его возвращения, однако казалось, что при Никитине защитник если не выйдет на праймовый уровень, то хотя бы сможет дать надёжность и стать главным проводником его идей. Но нет – Никита худший после Коваленко хоккеист по показателю полезности, а в большинстве, на которое его до упора выпускают, Нестеров выглядит медленным и вязким.

Что ещё интересно, так это отсутствие критики главного тренера, который после матча со СКА чуть ли не прямо сказал, что не знает, что происходит. Такая растерянность обычно становится отправной точкой для того, чтобы дополнительные вопросы начали поступать от руководства или чтобы пресса и обыватели стали более критически настроенными. Но нет – все будто разом убедились, что Никитин долго строит команду и здесь будет то же самое.

И ладно разговоры в прессе – Никитин действительно наработал на этот карт-бланш, прибивать его рано. Но тишина в верхах вызывает удивление. В прошлом году, когда ЦСКА играл в хороший хоккей к началу октября, однако потом проиграл дома «Металлургу» со счётом 0:7, руководство чуть ли не в полном составе спустилось в раздевалку, создав ту самую «обтекаемую» атмосферу. В следующем матче армейцы проиграли 0:4, но затем видоизменили стиль, который впоследствии привёл к длительной победной серии.

В дедлайн Воробьёву решили «помочь», обменяв Окулова на Касселса и взяв из «Куньлуня» Шартье. Эти трансферы ещё тогда выглядели странно, теперь же, когда Константин идёт на шестом месте в списке бомбардиров, а обоих легионеров уже нет в КХЛ, и подавно.

К чему вообще лирическое отступление с упоминанием экс-тренера ЦСКА? А к тому, что тогда это было в духе армейского клуба – там спрашивают со всех и за всё. Иногда несвоевременно, иногда безосновательно, но всё же. Игорь Есмантович, президент ЦСКА, на пресс-конференции после завершения прошлого сезона прямо сказал: «Ребят, вектора никакого нет. Слово «вектор» исключено в спортивной составляющей, он один: побеждать». Того же Никитина в 2021 году убирали после проигранного финала, что выглядело безумием. Однако безумие – в духе проводимой партией политики.

Сейчас же команда находится в самом ужасном положении за последние 10 лет, пролетает мимо плей-офф, некоторые игроки откровенно саботируют тренерские установки, сам главный находится в растерянности, однако при этом нет ни единого слуха о каких-то изменениях. Это означает, что всё под контролем или что в неопределённом состоянии находится не только Никитин, но и руководство?

Игорь Никитин Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

Ведь необоснованные чистки в прошлом привели к тому, что ЦСКА вернулся к кандидатуре Никитина, уговорил его подписать контракт на пять лет, дав гарантии работы, а получил промежуточное девятое место к началу зимы и тонну игровых проблем. И здесь армейцы оказались в безвыходном положении – им приходится доверять Никитину, иных вариантов нет. Во-первых, вариант лучше найти вряд ли получится, во-вторых, такие частые изменения на тренерском мостике перенаправят вопросы руководства уже не в раздевалку, а куда-нибудь повыше.