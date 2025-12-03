Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Сибирь — Спартак — 6:7 ОТ, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата КХЛ

Как это возможно?! Мегакамбэк «Спартака» в КХЛ, но помогла ошибка судей?
Елена Кузнецова
Отчёт «Сибирь» — «Спартак» — 6:7 ОТ
Комментарии
При счёте 4:6 за полторы минуты до конца матча рефери сначала отправили Порядина в штрафбокс, а затем отменили удаление.

Совершенно огненный матч с 13 голами увидел Новосибирск. И всё в нём было прекрасно – великолепная игра «Сибири» на протяжении 40 минут, репетиция камбэка во втором периоде, а затем уже полноценный мегакамбэк «Спартака» на последней минуте, финальная точка в овертайме. Но в бочке мёда оказалась замешана ложка дёгтя – крайне неоднозначное решение судей, которое сыграло немалую роль в развязке игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
6 : 7
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Климович (Калиниченко, Ахияров) – 06:23 (5x5)     2:0 Косолапов (Абрамов, Ахияров) – 10:18 (5x5)     3:0 Абрамов (Косолапов) – 12:40 (5x5)     4:0 Уилсон (Широков, Косолапов) – 19:21 (5x4)     4:1 Орлов (Порядин, Морозов) – 20:55 (5x4)     4:2 Соболев (Морозов, Порядин) – 22:02 (5x5)     4:3 Мальцев (Королёв, Бычков) – 25:24 (5x5)     5:3 Кошелев (Чуркин, Чехович) – 37:12 (5x5)     6:3 Приски (Уилсон, Косолапов) – 50:59 (5x4)     6:4 Пивчулин – 57:46 (5x5)     6:5 Ружичка (Морозов, Орлов) – 59:21 (6x5)     6:6 Коростелёв (Порядин) – 59:50 (6x5)     6:7 Мальцев (Беляев, Рубцов) – 62:03 (3x3)    

«Сибирь» провела ураганный первый период, забросив четыре шайбы в ворота Артёма Загидулина и не пропустив ни одной. В перерыве в раздевалке «Спартака», надо думать, состоялся серьёзный разговор, и на вторую двадцатиминутку гости выскочили с совершенно другим настроем. Быстро размочили счёт, ещё через 67 секунд забили ещё, а вскоре Михаил Мальцев сократил отставание до минимального.

Дальше «Спартак» получил большинство, однако «Сибирь» выстояла, а уже в равных составах забила сама. «Спартак» это не дезориентировало, в заключительной трети он бросил все силы в атаку, но долгое время особо ничего не получалось. «Сибирь» сосредоточилась на обороне, да к тому же сумела сделать ещё один точный выстрел – за счёт идеально работающего сегодня большинства.

И матч-то, честно говоря, довольно плавно шёл к своему завершению, однако Данил Пивчулин в окружении трёх соперников выскочил на пятачок и с неудобной положил шайбу под перекладину, возродив интригу.

«Спартак» взял тайм-аут, готовясь снять вратаря, встреча возобновилась, а дальше был ключевой момент игры. Красно-белые в атаке, Павел Порядин на пятачке пытается попасть по скачущей шайбе, промахивается, но клюшка попадает между ног Лещенко, и тот падает. Две минуты – сигнализирует судья, Порядин отправляется в штрафбокс, откуда продолжает возмущаться. Алексей Жамнов нецензурно ругается на скамейке, судьи устраивают совещание и в итоге отменяют удаление. «Игрок сначала играет в шайбу, подножки нет», — говорит главный арбитр Виктор Спирин и освобождает Порядина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Это, конечно, сильно помогло «Спартаку» — останься удаление в силе, красно-белым было бы крайне тяжело вчетвером успеть отыграть две шайбы за минуту с небольшим. Но даже и вшестером, со снятым вратарём, это задача не из лёгких. «Сибирь» в этот момент дрогнула, а «Спартак» смог вытащить матч, и в этом уже исключительно его заслуга.

Голы Ружички и Коростелёва пришлись на последние 39 секунд игры, а завершил мегакамбэк Михаил Мальцев в овертайме. Как такое возможно? Не зря «Спартак» — самая весёлая команда КХЛ!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android