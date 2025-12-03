Как это возможно?! Мегакамбэк «Спартака» в КХЛ, но помогла ошибка судей?

При счёте 4:6 за полторы минуты до конца матча рефери сначала отправили Порядина в штрафбокс, а затем отменили удаление.

Совершенно огненный матч с 13 голами увидел Новосибирск. И всё в нём было прекрасно – великолепная игра «Сибири» на протяжении 40 минут, репетиция камбэка во втором периоде, а затем уже полноценный мегакамбэк «Спартака» на последней минуте, финальная точка в овертайме. Но в бочке мёда оказалась замешана ложка дёгтя – крайне неоднозначное решение судей, которое сыграло немалую роль в развязке игры.

«Сибирь» провела ураганный первый период, забросив четыре шайбы в ворота Артёма Загидулина и не пропустив ни одной. В перерыве в раздевалке «Спартака», надо думать, состоялся серьёзный разговор, и на вторую двадцатиминутку гости выскочили с совершенно другим настроем. Быстро размочили счёт, ещё через 67 секунд забили ещё, а вскоре Михаил Мальцев сократил отставание до минимального.

Дальше «Спартак» получил большинство, однако «Сибирь» выстояла, а уже в равных составах забила сама. «Спартак» это не дезориентировало, в заключительной трети он бросил все силы в атаку, но долгое время особо ничего не получалось. «Сибирь» сосредоточилась на обороне, да к тому же сумела сделать ещё один точный выстрел – за счёт идеально работающего сегодня большинства.

И матч-то, честно говоря, довольно плавно шёл к своему завершению, однако Данил Пивчулин в окружении трёх соперников выскочил на пятачок и с неудобной положил шайбу под перекладину, возродив интригу.

«Спартак» взял тайм-аут, готовясь снять вратаря, встреча возобновилась, а дальше был ключевой момент игры. Красно-белые в атаке, Павел Порядин на пятачке пытается попасть по скачущей шайбе, промахивается, но клюшка попадает между ног Лещенко, и тот падает. Две минуты – сигнализирует судья, Порядин отправляется в штрафбокс, откуда продолжает возмущаться. Алексей Жамнов нецензурно ругается на скамейке, судьи устраивают совещание и в итоге отменяют удаление. «Игрок сначала играет в шайбу, подножки нет», — говорит главный арбитр Виктор Спирин и освобождает Порядина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Это, конечно, сильно помогло «Спартаку» — останься удаление в силе, красно-белым было бы крайне тяжело вчетвером успеть отыграть две шайбы за минуту с небольшим. Но даже и вшестером, со снятым вратарём, это задача не из лёгких. «Сибирь» в этот момент дрогнула, а «Спартак» смог вытащить матч, и в этом уже исключительно его заслуга.

Голы Ружички и Коростелёва пришлись на последние 39 секунд игры, а завершил мегакамбэк Михаил Мальцев в овертайме. Как такое возможно? Не зря «Спартак» — самая весёлая команда КХЛ!

