Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 3 декабря 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ

«Металлург» победил за 1,5 секунды до сирены, у «Трактора» снова проблемы. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 3 декабря 2025 года
«Шанхай» прервал серию поражений, ЦСКА забил «Торпедо» четыре гола, но проиграл.

3 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись шесть матчей. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
6 : 7
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Климович (Калиниченко, Ахияров) – 06:23 (5x5)     2:0 Косолапов (Абрамов, Ахияров) – 10:18 (5x5)     3:0 Абрамов (Косолапов) – 12:40 (5x5)     4:0 Уилсон (Широков, Косолапов) – 19:21 (5x4)     4:1 Орлов (Порядин, Морозов) – 20:55 (5x4)     4:2 Соболев (Морозов, Порядин) – 22:02 (5x5)     4:3 Мальцев (Королёв, Бычков) – 25:24 (5x5)     5:3 Кошелев (Чуркин, Чехович) – 37:12 (5x5)     6:3 Широков (Приски, Уилсон) – 50:59 (5x4)     6:4 Пивчулин (Беляев) – 57:46 (5x5)     6:5 Ружичка (Морозов, Орлов) – 59:21 (6x5)     6:6 Коростелёв (Порядин) – 59:50 (6x5)     6:7 Мальцев (Беляев, Рубцов) – 62:03 (3x3)    

В составе победителей голы забили Даниил Орлов, Даниил Соболев, Михаил Мальцев (дубль), Данил Пивчулин, Адам Ружичка и Никита Коростелёв. У «Сибири» шайбы на свой счёт записали Иван Климович, Антон Косолапов, Михаил Абрамов, Скотт Уилсон, Семён Кошелев и Чейз Приски.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Блэкер (Буше, Романцев) – 22:36 (5x5)     2:0 Мэйсек (Горбунов) – 24:16 (5x5)     3:0 Осипов (Малоросиянов, Голышев) – 30:16 (5x5)     3:1 Михайлис (Исхаков, Пресс) – 32:13 (5x4)     3:2 Ткачёв (Канцеров) – 33:01 (4x4)     4:2 Буше (Горбунов, Бусыгин) – 39:48 (5x5)     4:3 Паливко (Нечаев) – 44:22 (4x3)     4:4 Канцеров (Пресс, Силантьев) – 45:37 (3x5)     5:4 Шаров (Бывальцев, Буше) – 51:32 (5x4)     5:5 Силантьев (Канцеров, Хабаров) – 56:22 (5x4)     5:6 Пресс (Толчинский, Нечаев) – 59:59 (5x5)    

В составе победителей голы забили Никита Михайлис, Владимир Ткачёв, Данила Паливко, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев и Робин Пресс, который забросил победную шайбу за секунду до конца третьего периода. У «Автомобилиста» шайбы забросили Джесси Блэкер, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Рид Буше и Александр Шаров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 1
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Сикура (Пыленков, Гусев) – 64:55 (4x3)    

Единственную шайбу во встрече забросил Дилан Сикура с передач Даниила Пыленкова и Никиты Гусева. Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин записал на свой счёт третий «сухарь» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 5
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Зернов (Саморуков, Охотюк) – 03:30 (5x5)     1:1 Фирстов (Виноградов, Сизов) – 26:15 (5x5)     1:2 Летунов (Конюшков, Соколов) – 30:12 (5x4)     2:2 Соркин (Гурьянов, Дроздов) – 36:23 (5x4)     3:2 Патрихаев (Карнаухов) – 42:06 (5x5)     3:3 Ткачёв (Виноградов, Атанасов) – 43:27 (5x5)     3:4 Шавин (Чефанов) – 44:33 (5x5)     4:4 Зернов (Провольнев, Рой) – 51:24 (5x5)     4:5 Чефанов – 65:00    

У «Торпедо» голы забили Владислав Фирстов, Максим Летунов, Владимир Ткачёв и Никита Шавин. В составе ЦСКА шайбы забросили Денис Зернов (дубль), Максим Соркин и Иван Патрихаев. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты нижегородского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Коршков – 24:14 (5x5)     1:1 Барабанов – 33:27 (5x5)     2:1 Миллер (Барабанов, Семёнов) – 37:00 (5x5)     3:1 Дыняк (Бровкин, Кателевский) – 37:13 (5x5)     3:2 Коромыслов (Прибыльский, Рыков) – 42:14 (5x5)     4:2 Лямкин (Семёнов, Барабанов) – 43:11 (5x5)     4:3 Никонов (Григоренко, Кравцов) – 57:53 (5x5)     5:3 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 59:07 (en)    

В составе «Ак Барса» голы забили Александр Барабанов, Митчелл Миллер, Никита Дыняк, Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин. У «Трактора» шайбы забросили Егор Коршков, Арсений Коромыслов и Андрей Никонов. Данная победа стала для казанского клуба третьей подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Рендулич (Сомерби) – 01:54 (5x5)     1:1 Фаизов (Ефремов) – 08:38 (5x5)     2:1 Сюсиз (Кленденинг, Меркли) – 26:07 (4x4)     2:2 Броссо (Ремпал, Родевальд) – 47:39 (5x4)     3:2 Лабанк (Куинни) – 48:25 (5x5)    

В составе хозяев шайбы забросили Борна Рендулич, Нейт Сюсиз и Кевин Лабанк. У «Салавата Юлаева» голы на свой счёт записали Артур Фаизов и Девин Броссо. После этой победы «драконы» прервали свою четырёхматчевую серию поражений.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 4 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
