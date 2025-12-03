«Шанхай» прервал серию поражений, ЦСКА забил «Торпедо» четыре гола, но проиграл.

«Металлург» победил за 1,5 секунды до сирены, у «Трактора» снова проблемы. Итоги дня в КХЛ

3 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись шесть матчей. Подводим их итоги.

В составе победителей голы забили Даниил Орлов, Даниил Соболев, Михаил Мальцев (дубль), Данил Пивчулин, Адам Ружичка и Никита Коростелёв. У «Сибири» шайбы на свой счёт записали Иван Климович, Антон Косолапов, Михаил Абрамов, Скотт Уилсон, Семён Кошелев и Чейз Приски.

В составе победителей голы забили Никита Михайлис, Владимир Ткачёв, Данила Паливко, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев и Робин Пресс, который забросил победную шайбу за секунду до конца третьего периода. У «Автомобилиста» шайбы забросили Джесси Блэкер, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Рид Буше и Александр Шаров.

Единственную шайбу во встрече забросил Дилан Сикура с передач Даниила Пыленкова и Никиты Гусева. Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин записал на свой счёт третий «сухарь» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

У «Торпедо» голы забили Владислав Фирстов, Максим Летунов, Владимир Ткачёв и Никита Шавин. В составе ЦСКА шайбы забросили Денис Зернов (дубль), Максим Соркин и Иван Патрихаев. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты нижегородского клуба.

В составе «Ак Барса» голы забили Александр Барабанов, Митчелл Миллер, Никита Дыняк, Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин. У «Трактора» шайбы забросили Егор Коршков, Арсений Коромыслов и Андрей Никонов. Данная победа стала для казанского клуба третьей подряд.

В составе хозяев шайбы забросили Борна Рендулич, Нейт Сюсиз и Кевин Лабанк. У «Салавата Юлаева» голы на свой счёт записали Артур Фаизов и Девин Броссо. После этой победы «драконы» прервали свою четырёхматчевую серию поражений.

Матчи 4 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 декабря 2025, четверг. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 декабря 2025, четверг. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2