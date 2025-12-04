ОВЕЧКИН! Оформил дубль и повторил рекорд легенды НХЛ, а «Вашингтон» разорвал «Сан-Хосе»

Александр едва не оформил хет-трик — и чуть не сравнялся с Горди Хоу. А «столичные» тем временем возглавили Восток.

«Вашингтон» набрал отличную форму в последнее время. «Столичные» одержали пять побед подряд и сравнялись с лидерами Востока — «Тампой» и «Каролиной». Так что в ближайшем матче имели хорошую возможность единолично возглавить таблицу конференции.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин также в последнее время показывает отличную игру. 40-летний нападающий набирал очки в каждом из этих победных матчей и уже вышел на график в очко за встречу. У Ови было уже 27 (12+15) результативных баллов в 27 играх.

«Сан-Хосе» же стал одним из открытий нынешнего сезона НХЛ. «Акулы» впервые почти за десятилетие реально включились в гонку за плей-офф. Ещё год назад «Шаркс» были едва ли не худшей командой лиги — а теперь шли на седьмом месте на Западе. Причём во многом — благодаря своему юному лидеру Маклину Селебрини, набравшему 40 (14+26) очков в 27 матчах.

Тем не менее счёт во встрече открыли именно гости. И сделал это не кто иной, как Александр Овечкин.

На девятой минуте защитник «Вашингтона» Мэтт Рой сделал наброс на ворота, там Ови вступил в борьбу на пятачке, выиграл её и отправил шайбу мимо Ярослава Аскарова! 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Для Александра этот гол стал 13-м в сезоне, 910-м в регулярных чемпионатах и 987-м в НХЛ с учётом плей-офф! Кроме того, 40-летний нападающий забросил 40-ю шайбу в календарном 2025 году и продлил результативную серию до шести матчей.

Не прошло и двух минут, как «столичные» удвоили преимущество. Защитник Тревор ван Римсдайк подключился к атаке, ушёл за ворота и отдал в слот на Деклана Чисхольма. Тот же вместо броска отдал передачу в левый круг вбрасывания, откуда Сонни Милано перевёл шайбу в створ. 2:0!

А спустя ещё три минуты «Кэпиталз» забили третий гол. Ван Римсдайк бросил от синей линии — Аскаров спас ворота! Но, к несчастью для российского голкипера, шайба отскочила прямо к Райану Леонарду, который, выдержав небольшую паузу, послал шайбу в дальнюю девятку. 3:0 к 14-й минуте.

На 16-й минуте Энтони Бовиллье дал шанс вернуться в игру «Сан-Хосе», получив две минуты за подножку. «Шаркс» начали розыгрыш, Чарли Линдгрен даже совершил суперспасение, но… в итоге «акулы» пропустили контратаку. Алексей Протас перехватил шайбу на входе в чужую зону, убежал «один на один», объехал Аскарова и… выдал классный пас себе за спину — а там уже Брэндон Дьюхейм отправил шайбу в ворота. 4:0 к 18-й минуте — полнейшее уничтожение.

Аскаров после четырёх голов отправился отдыхать, уступив место Алексу Недельковичу.

Впрочем, во втором периоде ничего особо не поменялось.

На старте второго периода Марио Ферраро схватил две минуты за грубость, и это стало фатальной ошибкой. «Вашингтон» закрепился в чужой зоне. Джейкоб Чикран от синей нанёс бросок — шайба от кого-то на пятачке отскочила направо, откуда Леонард прострелил в центр. Шайба медленно проскакала мимо всех и дошла до левого круга вбрасывания. А там уже караулил Овечкин, пробивший второго вратаря за матч. Дубль Александра!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Для Ови этот гол стал первым из его «офиса» в нынешнем сезоне. Он также забросил 14-ю шайбу в нынешнем чемпионата, 911-ю в регулярках и 988-ю в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки осталось всего 28 точных бросков!

Кроме того, Овечкин набрал 610-е (328+282) очков в большинстве за карьеру. По этому показателю нападающий сравнялся с Яромиром Ягром (217+393) и вышел на 10-е место в истории регулярных чемпионатов. Овечкин также вплотную приблизился к рекорду Горди Хоу. «Мистер Хоккей» забил 15 голов в первых 28 матчах сезона (1968/1969), что стало лучшим результатом на данном отрезке для хоккеистов в возрасте 40+ лет.

А ещё повторил рекорд Фила Эспозито по количеству матчей с 2+ шайбами после 30 лет. Теперь у обоих по 81 такой встрече!

На заключительной минуте второго периода «Сан-Хосе» получил ещё одну пробоину. Леонард отдал отличный поперечный пас на Роя, который нанёс бросок в касание. Гол! Сначала показалось, что именно защитник оформил результативный бросок, но на деле Дилан Строум отлично сыграл на пятачке и перевёл шайбу в ворота. 6:0.

Третий период начался с шедевра от молодого таланта «Вашингтона». Леонард начал сольный проход из своей зоны, эффектно обыграл Тимоти Лильегрена, сблизился с Недельковичем и бросает с неудобной руки в ближний угол — дубль! Райан оформил уже 2+2, а один из ассистов записал на свой счёт Линдгрен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Тем не менее «Сан-Хосе» сподобился на один укол. На 52-й минуте Милано получил две минуты, а через минуту «Шаркс» «размочили» счёт. Дмитрий Орлов мощно бросил от синей — шайба угодила в конёк Паволу Регенде и залетела в ворота. «Вашингтон» попытался опротестовать решение, взяв челлендж, но судьи не увидели помехи вратарю. 1:7.

«Столичные» в итоге удержали комфортный счёт и оформили шестую победу подряд. Подопечные Спенсера Карбери вышли на единоличное первое место в Восточной конференции, а их лидер продолжил погоню за великим рекордом Гретцки. «Сан-Хосе» же потерпел катастрофу, но остался в зоне плей-офф.

i Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист»