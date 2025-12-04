«Это шайбозвычайная ситуация!» Необычная реакция Америки на классный дубль Овечкина

Александр забил 911-й гол — именно эти цифры вратари хотят набрать на телефоне, когда играют против звезды «Вашингтона».

В этом мире может поменяться многое, но Александр Овечкин продолжит создавать островки стабильности. Ведь капитан «Вашингтона» продолжает забивать.

На этот раз пострадал «Сан-Хосе», который получил две шайбы от Ови и суммарно семь – от всего «Вашингтона». По разу от 40-летнего нападающего пропустили Ярослав Аскаров и Алекс Неделькович.

Благодаря этому Овечкин продлил результативную серию до шести матчей и довёл свой снайперский счёт в нынешнем сезоне до 14 голов. Он также забросил 910-ю и 911-ю шайбы в регулярных чемпионатах и 987-ю и 988-м в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки (1016) осталось всего 28 голов!

А помимо этого, Алекс отметился рядом иных достижений. Ови набрал 610-е (328+282) очко в большинстве за карьеру и сравнялся с Яромиром Ягром (217+393), выйдя на 10-е место по этому показателю. Забив 14 голов в первых 28 матчах сезона, он едва не повторил рекорд Горди Хоу для хоккеистов в возрасте 40+ лет. Легенда «Детройта» на этом отрезке забросил всего на одну шайбу больше. А вместе с тем капитан «Вашингтона» остановился в шаге от того, чтобы повторить рекорд НХЛ по количеству голов, забитых игроком в 40+ лет за 11 матчей. У Александра 10 голов, Джонни Бьюсик (1975/1976) и Хоу (1968/1969) нанесли на один точный бросок больше.

Впрочем, Овечкин не ушёл со льда без рекордов. Он сравнялся с легендой хоккея Филом Эспозито по количеству игр с 2+ шайбами после 30 лет. Оба провели по 81 такому матчу. А ещё Алекс приблизился к рекорду Гретцки по количеству встреч с 2+ голами. На счету россиянина 181 такой матч, у Величайшего — 189.

Такой плодотворный день не остался незамеченным в Северной Америке. Наши заокеанские коллеги активно обсуждали дубль Овечкина. Как же они отреагировали на новые голевые подвиги Великой восьмёрки?

«Это не учения!!»

Пресс-служба известного подкаста Spittin' Chiclets эмоционально отреагировала на голы Ови: «Это не учения!!»

Журналист из Вашингтона Грант Паульсен ёмко прокомментировал дубль нападающего: «Алекс не сбавляет оборотов».

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер отметила мастерство капитана «Вашингтона» и его любовь к голам.

«Овечкин всё ещё в огне! Это был очередной результативный день для капитана Алекса, который продлил свою серию с очками до шести матчей, при этом продолжив забивать голы. Великолепная зрительно-моторная координация, а также настойчивость Овечкина.

А ещё нельзя не восхищаться тем, как сильно он по-прежнему радуется и как сильно обожает забивать голы. Ови сказал мне в прошлом году: это одно из лучших чувств. Неописуемо», — написала Сильбер.

Александр Овечкин Фото: Christinne Muschi/AP/ТАСС

Пресс-служба издания Russian Machine Never Breaks напомнила о непростом старте сезона для форварда.

«40-летний Овечкин снова набрал темп на 40+ голов в этом сезоне, хотя за весь октябрь забросил всего две шайбы», — гласит сообщение.

«Алекс поприветствовал бывшего голкипера «Питтсбурга» так, как умеет только он»

Известный обозреватель RMNB Иан Оланд подробно разобрал голы Ови.

«Алекс продолжает в том же духе. И под этим я подразумеваю забивание голов.

40-летний форвард дважды отличился в матче, где «Вашингтон» одержал бесспорную победу над «Сан-Хосе» со счётом 7:1.

Теперь на счету Ови 911 голов за карьеру, и это цифры, которые вратари хотят набрать на телефоне, когда играют против Алекса, потому что это шайбозвычайная ситуация!

Первый гол Овечкина в этом матче состоялся на 8:25 первого периода после некоторого хаоса у ворот. После того как вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил первый бросок Мэтта Роя, он беспомощно наблюдал за тем, как шайба отскочила к Александру, стоявшему на пятачке. Ови протолкнул её мимо правого щитка Аскарова и отправил в зияющие ворота, выведя «Кэпиталз» вперёд — 1:0.

Три гола спустя, когда место в воротах «акул» занял новый парень, Алекс Неделькович, Овечкин поприветствовал бывшего голкипера «Питтсбурга» так, как умеет только он.

После того как бросок Джейкоба Чикрана в ходе розыгрыша большинства «Кэпиталз» был заблокирован, Райан Леонард сделал бескорыстный пас поперёк, найдя свободного Овечкина в левом круге вбрасывания. На 2:41 второго периода он пробил Недельковича щелчком, забив 911-й гол в своей карьере и доведя счёт до 5:0.

Сейчас на счету Алекса 14 голов в этом сезоне, а в среднем он забрасывает 0,5 шайбы за матч. Если он продолжит в том же духе, то забьет 41 гол в нынешней регулярке.

Эти две шайбы позволили Овечкину выйти на средний показатель больше очка за матч в текущем сезоне — он набрал 29 (14+15) очков в 28 встречах, выйдя на второе место в списке лучших бомбардиров в команде.

По данным Capitals PR, в этом сезоне у «Кэпиталз» 16 побед и одно поражение, когда Овечкин набирает хотя бы очко, и 10 побед и 0 поражений, когда он забивает», — написал Оланд.

