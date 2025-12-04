У Капризова появился топовый вратарь! Валльстедт разрывает НХЛ и бьёт современные рекорды

Июль 2021 года. Драфт НХЛ. 18 первых выборов уже сделаны, право «Аризоны» аннулировано. На очереди 20-й пик – «Эдмонтона». Однако вместо выбора «нефтяники» проводят обмен с «Миннесотой» – уступают «дикарям» право зарезервировать права на очередного игрока, а сами получают общие 22-й и 90-й пики.

Декабрь 2025 года. Ксавье Бурго и Лука Мюнценбергер, на которых «Ойлерз» потратили добытые в результате сделки выборы, провели на двоих 0 матчей в НХЛ. Бурго уже нет в системе «Эдмонтона» – в июле 2024-го форвард был обменян в «Оттаву», за которую пока также не дебютировал. Мюнценбергер после нескольких лет в NCAA вернулся на родину и теперь играет во второй немецкой лиге.

Игроком, ради которого «Уайлд» шагнули на две позиции вперёд, был Йеспер Валльстедт. Шведский голкипер являлся лучшим представителем своего амплуа из Европы, по мнению Центрального скаутского бюро, и ушёл с драфта вторым после Себастьяна Коссы – того под общим 15-м номером выбрал «Детройт». Хотя есть ощущение, что Йеспер мог бы не достаться «Миннесоте», если бы был канадцем – как будто бы Косса ушёл раньше него именно поэтому.

К моменту проведения драфта Валльстедт успел сыграть в составе сборной Швеции на МЧМ и ЮЧМ, а также дебютировать во взрослом хоккее, включая плей-офф – в свои 17 Йеспер забрал себе бо́льшую часть матчей «Лулео» в регулярке, а уже через год оказался самым надёжным вратарём родного чемпионата и четвёртым по проценту отражённых бросков.

Летом 2022-го швед провёл роскошный МЧМ и был признан лучшим вратарём турнира. Там он во всей красе показал то, что было видно ещё во времена его выступлений на родине – невероятное спокойствие, отличный выбор позиции и умение извлекать максимум из своих габаритов, которые помогают ему занимать практически весь створ.

То же самое он продемонстрировал и на ЧМ-2023, куда приехал уже из АХЛ. В паре с Ларсом Юханссоном Йеспер не выглядел очевидным бэкапом, играя наравне с более опытным партнёром – возможно, решение поставить экс-голкипера двух армейских клубов КХЛ в основу на матч с Латвией и стоило «Тре Крунур» борьбы за медали чемпионата мира.

Валльстедт тем временем шёл дальше по карьерной лестнице и в январе 2024-го дебютировал в НХЛ. Вышло не очень – семь пропущенных шайб от «Далласа» после 34 бросков. Зато в апреле в своей второй игре в лиге Йеспер «засушил» «Чикаго», парировав все 24 броска.

Как оказалось, шат-аутов у шведа впереди будет ещё немало. Хотя этому предшествовал абсолютно провальный сезон в фарме «Миннесоты» – 87,9% ОБ и 3,59 КН за 27 матчей. Показатели хуже, чем практически у всех голкиперов АХЛ в прошлом регулярном чемпионате, включая наших старых знакомых Спенсера Мартина, Луи Доминге и Криса Дриджера.

Йеспер Валльстедт Фото: Ellen Schmidt/Getty Images

Впрочем, в основе «Уайлд» веру в Валльстедта не теряли – с уходом Марка-Андре Флёри на пенсию именно Йеспер стал бэкапом соотечественника Филипа Густавссона, который в своё время вытеснил легенду с последнего рубежа. Но теперь 23-летний уроженец Вестероса (того, который город в Швеции) сам близок к тому, чтобы вырвать статус первого номера. Причём с корнем.

Мы возвращаемся в сегодняшний день. Декабрь 2025 года. Йеспер Валльстедт во встрече с «Эдмонтоном» – тем самым, что четыре года назад добровольно отказался от возможности его задрафтовать – отражает 33 броска и оформляет четвёртый шат-аут за шесть (!!!) последних матчей.

На этом отрезке «Миннесота» дважды выходила за пределы основного времени – именно в тех играх соперники смогли найти хоть какие-то ключи к воротам Валльстедта, однако швед и его команда всё равно выходили победителями. К слову, это были встречи с «Каролиной» и «Колорадо» – лидерами конференций, каждый из которых нанёс более 40 бросков в створ.

Всего Валльстедт принял участие в 10 из 27 матчей «дикарей» в этом сезоне – и в основное время не проиграл ни в одном. Лишь дважды в октябре «Филадельфия» и «Сан-Хосе» сумели обыграть «Уайлд» с Йеспером в воротах – и на это потребовалось больше 60 регламентированных минут.

Именно после игры с «Шаркс» начался феноменальный отрезок имени Йеспера Валльстедта, который продолжается до сих пор – благодаря ему молодой вратарь вышел на первое место в лиге по доле отражённых бросков (94,4%), коэффициенту надёжности (1,74) и количеству шат-аутов (4).

Равных шведу прямо сейчас нет не только среди действующих голкиперов – Валльстедт делает то, что раньше происходило исключительно на заре НХЛ.

К примеру, лишь один вратарь в истории лиги быстрее добирался до отметки в пять «сухих» матчей – если Йесперу на это потребовалось 15 игр, то Фрэнк Бримсек сделал это за девять. Если вы ничего не слышали о таком вратаре, вас можно понять – свой рекорд он установил в 1938 году. Тогда же – теперь не единственный раз в истории – вратарь-новичок сумел оформить четыре шат-аута на отрезке из шести матчей.

Йеспер Валльстедт Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Ощущаю себя здорово. Есть большая разница по сравнению с тем, как я чувствовал себя в прошлом сезоне. У меня полностью поменялись настроение и образ жизни за пределами хоккея. Теперь работа приносит гораздо больше удовольствия, чем 12 месяцев назад. Однако дело не только во мне, но ещё и в команде», – признавался Валльстедт после одной из «сухих» побед в ноябре.

Прекрасное выступление в прошлом месяце принесло ему звание лучшего новичка – такими темпами он может составить очень серьёзную конкуренцию Мэттью Шеферу и Ивану Демидову в борьбе за «Колдер». В прошлом сезоне вклиниться в аналогичную погоню удалось Дастину Вольфу, но Йеспер прямо сейчас делает то, чего практически никогда не видели ни от одного вратаря в лиге, не говоря уже о вратаре-новичке.

Вполне возможно, что Валльстедт станет одним из краеугольных камней для новой «Миннесоты». У клуба из одноимённого штата вырисовывается неплохой пул игроков, которые в ближайшем будущем могут стать или уже стали звёздами большого калибра: Болди, Росси и Юров – в нападении, Фэйбер и Буйум – в защите, а теперь у «дикарей» появился и вратарь, уже ставящий на уши всю лигу.

Конечно, это только начало пути Йеспера, и ему ещё не раз придётся доказать свою состоятельность. Однако начало просто шикарное – у команды во главе с Кириллом Капризовым будущее обещает стать ярким.