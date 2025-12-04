Кажется, мы наблюдаем за лучшей регуляркой в истории КХЛ

Мы уже привыкли к тому, что в регулярном чемпионате КХЛ, по существу, не остаётся как таковых интриг уже к середине ноября. Но вот уже декабрь, и посмотрите на турнирную таблицу – за первую строчку Западной конференции всерьёз ведут борьбу «Северсталь» и минское «Динамо», в то время как летний фаворит ЦСКА довольно глубоко вне зоны плей-офф.

На Востоке битва за восьмёрку и того интереснее. На текущий момент нет ни одного клуба, который уже сейчас искал бы себе билеты в Дубай на март. При этом за верхний посев сражается «Нефтехимик» Игоря Гришина, в который перед стартом сезона практически никто не верил. Получается, сокращение чемпионата до 22 команд не стало проблемой?

ХК «Нефтехимик» Фото: hcnh.ru

Ожидания перед стартом сезона-2025/2026 были тревожные. После смерти «Витязя» КХЛ подошла к своему минимуму по числу участников – всего по 11 в каждой из конференций. Получается, в плей-офф не попадают только шесть клубов, то есть 27% участников. И какой тогда смысл семимесячного марафона, если для большинства нет никаких рисков? 68 матчей при двухочковой системе максимально размывают важность одной конкретной игры, спортивная составляющая практически нивелируется… Общий тренд был заметен ещё в прошлом году, когда на Западе число участников плей-офф можно было гарантированно назвать уже в ноябре. Но в этом всё совсем не так. К примеру, вы точно уверены, что ЦСКА Игоря Никитина останется без розыгрыша Кубка Гагарина? Тот самый ЦСКА, которому после Кубка мэра Москвы этот самый Кубок Гагарина едва ли не вручали до старта сезона?

Хорошо, если допустить что ЦСКА возвращается в игру, то вместо кого? Вместо СКА? Какой бы ни была тяжёлой перестройка у питерских армейцев с приходом Игоря Ларионова, представить себе, как детище «Газпрома» настолько проваливается, тяжело. Окей, вычитаем «Шанхай». Только «Шанхай» – это уже далеко не «Куньлунь». Вместо пустых трибун Мытищ команда теперь выступает на самой большой арене мира и не испытывает серьёзных проблем с её заполняемостью. В тренерах – Жерар Галлан, в составе такие игроки, как Кевин Лабанк и Остин Вагнер. Вы точно видите именно их в отпуске в марте? Остаётся разве что «Спартак», но и команда Алексея Жамнова, как бы её ни штормило, как минимум в атаке свой уровень держит, да и патроны у москвичей сейчас не менее серьёзные. Вот и выходит, что лишним точно окажется кто-то из серьёзных ребят.

ХК «Спартак» Фото: spartak.ru

Всё дело в том, что карты спутали «Торпедо» и «Северсталь». Нижний Новгород и Череповец не просто не отвалились, а наоборот, обе команды сделали качественный рывок в сравнении с прошлым сезоном. Ребята Андрея Козырева всерьёз нацелились на победу в конференции. И даже если эта задача в итоге окажется непосильной, в топ-4 «Северсталь» будет по окончании регулярки наверняка. Высокие шансы обеспечить домашний посев — а значит, и старт плей-офф в новом ледовом дворце — у «Торпедо». Алексей Исаков проиграл почти все матчи на предсезонке, и мало кто верил, что его хоккей будет работать на уровне КХЛ. Однако хоть и не без спадов, но нижегородцы держатся достойно, а учитывая ограниченные ресурсы, Исаков точно выжимает из данного состава больше, чем ожидалось. С ещё большей уверенностью это можно сказать про «Нефтехимик» Игоря Гришина.

Для Гришина это уже вторая попытка закрепиться главным в КХЛ. Первая в «Спартаке» началась с красивой победной серии, однако всё быстро закончилось тихим переводом обратно в «Химик». Казалось, что его ставка на креатив впереди вкупе с дипломатичным подходом в раздевалке если и будут работать, то только в топ-клубах. В которые его не пустят без истории побед, а побед не будет, пока он работает с клубами рангом ниже. Вот и выходит замкнутый круг, который так и не выпустит из ВХЛ. Но прямо сейчас Нижнекамск смотрится куда более стабильным и цельным коллективом, чем тот же «Трактор». С учётом того, что и «Автомобилист» качает на американских горках, возможность зайти в плей-офф из верхней сетки у «Нефтехимика» остаётся. И ведь вновь мы говорим о клубе, который в принципе видели вне игр на вылет.

ХК «Нефтехимик» Фото: hcnh.ru

В это же время для пяти команд Востока плей-офф постепенно начинается уже сейчас. Такого, как в прошлом году, когда «Барыс» и «Амур» уже в январе знали, чем будут заниматься в апреле, сейчас нет и близко. Даже «Сибирь» с рекордной серией поражений приняла антикризисные меры и точно не потеряла шансы на выход в восьмёрку сильнейших – от «Амура» новосибирцы отстают только на три победы. «Адмирал», «Салават Юлаев» и «Амур» с «Барысом» и вовсе уже полтора месяца как держатся в диапазоне двух очков друг от друга, так что формальные члены зоны плей-офф меняются практически каждый день. Единственный минус – подобное не скажешь про Запад, где «Лада» и «Сочи» так много упустили на старте, что им будет чрезвычайно сложно выбраться. Однако, во-первых, там в игру «музыкальные стулья» и так играют большие дяди, куда ещё Тольятти с черноморцами.

А во-вторых, распродажу ни в «Ладе», ни в «Сочи» устраивать не стали. Наоборот, признали ошибки в летней подготовке и попытались сделать всё, что в их силах, чтобы вернуться в игру. В первом случае – целым десантом опытных игроков из России и зарубежья, во втором – приглашением Ильи Самсонова. Когда в одну из худших команд КХЛ приезжает, так или иначе, недавний первый номер клуба НХЛ – это большое событие. Интересно следить на Западе и за распределением команд внутри конференции, всё-таки битва за посев не такая бессмысленная, как кажется на первый взгляд. Высокая плотность и на Востоке, где тот же «Ак Барс» за осень успел два раза как «уволить» Анвара Гатиятулина, так и стать главным фаворитом.

ХК «Ак Барс» Фото: ak-bars.ru

Разве что магнитогорский «Металлург» стабильно держит уровень, но и у сталеваров бывают спады. Так, может, и не стоит переживать о потере «Витязя» и мечтать о возвращении в элиту Новокузнецка и «Югры»? Нужны ли нам в КХЛ статисты?