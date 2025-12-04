«Локомотив» прервал неудачную серию, «Авангард» дожал «Сочи». Итоги дня в КХЛ

4 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Представляем обзор всех игр.

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 3:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первый гол состоялся на 49-й минуте матча — отличился Байрон Фрейз, которому ассистировали Артур Каюмов и Рушан Рафиков. Через пару минут «Локомотив» забросил вторую шайбу — в большинстве отличился Артур Каюмов. В концовке матча Александр Полунин забросил третью шайбу. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер «Локомотива» Даниил Исаев, он отразил 21 бросок.

«Локомотив» взял реванш у «Амура» за домашнее поражение 22 ноября со счётом 4:6. Ярославский клуб прервал серию из трёх поражений. «Амур» потерпел пятое поражение кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. Упорная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На последней минуте первого периода счёт открыл нападающий СКА Брендан Лайпсик, продливший свою голевую серию до пяти матчей. В середине второго периода Кайл Олсон сравнял счёт голом в большинстве. В середине третьего периода СКА вновь вышел вперёд в счёте благодаря голу Николая Голдобина – для нападающего это был первый гол с октября. На последней минуте матча гол в пустые ворота забил Андрей Педан.

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. СКА выиграл пять из последних шести матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 13-й минуте первого периода Матвей Гуськов открыл счёт во встрече. На 12-й минуте второго периода Александр Волков восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Матвей Гуськов вновь вывел «Сочи» вперёд. В середине третьего периода Константин Окулов сделал счёт 2:2. Спустя две минуты Эндрю Потуральски вывел «Авангард» вперёд. На 14-й минуте периода Артём Блажиевский сделал счёт 4:2. В конце игры Максим Лажуа установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Расписание матчей 5 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2025, пятница. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2