Результаты матчей КХЛ за 4 декабря 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Локомотив» прервал неудачную серию, «Авангард» дожал «Сочи». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 4 декабря 2025 года
Голдобин забил впервые с октября, СКА обыграл «Адмирал».

4 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Каюмов, Рафиков) – 48:39 (5x5)     0:2 Каюмов (Алексеев, Фрейз) – 51:04 (5x4)     0:3 Полунин (Красковский) – 57:38 (5x5)    

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 3:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первый гол состоялся на 49-й минуте матча — отличился Байрон Фрейз, которому ассистировали Артур Каюмов и Рушан Рафиков. Через пару минут «Локомотив» забросил вторую шайбу — в большинстве отличился Артур Каюмов. В концовке матча Александр Полунин забросил третью шайбу. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер «Локомотива» Даниил Исаев, он отразил 21 бросок.

«Локомотив» взял реванш у «Амура» за домашнее поражение 22 ноября со счётом 4:6. Ярославский клуб прервал серию из трёх поражений. «Амур» потерпел пятое поражение кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Плотников, Бландизи) – 19:27 (5x5)     1:1 Олсон (Сошников, Завгородний) – 29:29 (5x4)     1:2 Голдобин (Плотников, Педан) – 46:12 (5x5)     1:3 Педан – 59:33 (en)    

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. Упорная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На последней минуте первого периода счёт открыл нападающий СКА Брендан Лайпсик, продливший свою голевую серию до пяти матчей. В середине второго периода Кайл Олсон сравнял счёт голом в большинстве. В середине третьего периода СКА вновь вышел вперёд в счёте благодаря голу Николая Голдобина – для нападающего это был первый гол с октября. На последней минуте матча гол в пустые ворота забил Андрей Педан.

«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. СКА выиграл пять из последних шести матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гуськов (Кагарлицкий, Эллис) – 12:10 (5x5)     1:1 Волков (Якупов, Чистяков) – 31:59 (5x5)     1:2 Гуськов (Эллис, Ли) – 34:08 (5x4)     2:2 Окулов (Потуральски, Шарипзянов) – 49:09 (5x4)     3:2 Потуральски (Чистяков, Маклауд) – 51:16 (5x5)     4:2 Блажиевский (Пономарёв, Рашевский) – 53:29 (5x5)     5:2 Лажуа (Прохоркин) – 59:09 (en)    

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 13-й минуте первого периода Матвей Гуськов открыл счёт во встрече. На 12-й минуте второго периода Александр Волков восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Матвей Гуськов вновь вывел «Сочи» вперёд. В середине третьего периода Константин Окулов сделал счёт 2:2. Спустя две минуты Эндрю Потуральски вывел «Авангард» вперёд. На 14-й минуте периода Артём Блажиевский сделал счёт 4:2. В конце игры Максим Лажуа установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь КХЛ

Расписание матчей 5 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
