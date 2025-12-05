Не верьте глазам своим. «Салават» — больше не аутсайдер, уфимцы — в лидерах Востока

Кошмар для «Салавата Юлаева» начался ещё до старта сезона, но «успешно» продолжился и в регулярном чемпионате. Поражение за поражением, невнятная игра, обескровленная команда — и вот уфимцы к середине октября уже последние. Не только в конференции, но и во всей КХЛ.

За 15 матчей со старта регулярки «Салават» одержал всего три победы и суммарно набрал лишь восемь очков. По состоянию на 20 октября юлаевцы отставали от предпоследней команды Востока «Сибири» аж на шесть очков.

Тем не менее спустя ещё полтора месяца ситуация достаточно сильно изменилась. Конечно, подопечные Виктора Козлова всё равно борются только за попадание в плей-офф — о целях покрупнее пока уж точно говорить не приходится. Более того, они даже зашли в топ-8.

И всё же с той самой середины октября поменялось нечто более важное, чем просто положение «Салавата» в таблице. Юлаевцы — больше не аутсайдеры, и это впечатляет.

С момента, как Уфа рухнула на дно КХЛ, прошла ещё четверть чемпионата. Давайте посмотрим, как команды лиги выступали в промежуток между 21 октября и 1 декабря (включительно).

Восток

1. «Металлург» — 22 очка (15 матчей)

2-3. «Салават Юлаев» — 21 очко (16 матчей)

2-3. «Ак Барс» — 21 очко (16 матчей)

4. «Авангард» — 17 очков (13 матчей)

5. «Нефтехимик» — 16 очков (15 матчей)

6. «Трактор» — 15 очков (16 матчей)

7. «Автомобилист» — 13 очков (13 матчей)

8. «Адмирал» — 13 очков (16 матчей)

9. «Амур» — 11 очков (15 матчей)

10. «Барыс» — 10 очков (15 матчей)

11. «Сибирь» — 9 очков (17 матчей).

Запад

1. «Динамо» Минск — 26 очков (15 матчей)

2. «Северсталь» — 26 очков (17 матчей)

3. «Динамо» Москва — 21 очко (15 матчей)

4. «Торпедо» — 20 очков (14 матчей)

5. «Спартак» — 18 очков (16 матчей)

6. «Локомотив» — 17 очков (15 матчей)

7. СКА — 16 очков (13 матчей)

8. ЦСКА — 14 очков (15 матчей)

9. «Лада» — 13 очков (16 матчей)

10. «Шанхайские Драконы» — 12 очков (12 матчей)

11. «Сочи» — 11 очков (15 матчей).

Что же мы видим? В этом сезоне все привыкли говорить об Уфе как об аутсайдере, который борется за зону плей-офф, однако со временем положение дел, несмотря на место в таблице, достаточно сильно изменилось. Результаты говорят о том, что тренерский штаб проделал большую работу и позволил «Салавату» вернуться в число настоящих угроз.

Виктор Козлов с игроками «Салавата» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Удивительно, что на Востоке больше уфимцев набрал только «Металлург» — лидер КХЛ и один из главных претендентов на Кубок Гагарина в нынешнем сезоне. Суммарно же только у трёх команд лиги за этот период оказалось больше очков, чем у «Салавата». Если же брать средние показатели, то в среднем пять клубов набрали больше очков — и только один на Востоке, всё тот же «Металлург».

Иными словами, за последние полтора месяца уфимцы серьёзно прибавили. Хоть они и занимают седьмое место в конференции и всё ещё далеки от того, чтобы железно закрепиться в зоне плей-офф, юлаевцы уже не должны считаться аутсайдерами.

Более того, этот прогресс стоит оценивать не только через призму результатов за какие-либо периоды и в целом, но и через призму всех проблем, с которыми «Салават» столкнулся в нынешнем сезоне. Виктор Козлов и его штаб проделали колоссальную работу. По сути, команда строилась с нуля, ещё и с довольно посредственным составом.

Тем не менее уфимцы нашли свою игру, воспряли духом и теперь действительно готовы навязать активную борьбу за место в топ-8. Даже не так — они должны попадать в плей-офф. С такой игрой это будет несложно.

Нужно также отметить, что своего рода возрождение «Салавата» удачно совпало с возвращением в команду Шелдона Ремпала, однако на самом деле его приход хоть и помог, но не является ключевым фактором восхождения уфимцев. На данный момент в этом куда больше заслуги, например, 18-летнего Александра Жаровского. Юный нападающий, проводящий первый полноценный сезон в КХЛ, уже набрал 20 (8+12) очков в 24 матчах. Не станет удивлением, если Жаровского признают лучшим новичком года.

И всё-таки нужно отдать должное «Салавату». И тренерскому штабу, о котором мы уже упоминали, и самим хоккеистам. Всё-таки после ухода ряда ключевых игроков на плечи парней легла новая, куда более тяжёлая ноша. И главное — они её с достоинством несут. Взять и перестроиться на ходу после таких финансовых сложностей, да ещё и так оперативно — это настоящий успех.

За такую команду болельщикам точно не должно быть стыдно.

