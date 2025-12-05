Невероятная отметка Панарина! Артемий вступил в клуб легенд, набравших 900 очков в НХЛ

Хлебушек стал лишь седьмым россиянином, которому покорился такой рубеж.

«Рейнджерс» выиграли четыре из последних пяти матчей, перейдя на победную поступь. Артемий Панарин, который ужасно начал нынешний сезон, выправил ситуацию и в предыдущей встрече с «Далласом» набрал два очка, что позволило ему выйти на привычный график «очко за игру».

Перед матчем с «Оттавой» на Хлебушке концентрировалось повышенное внимание, ведь ему оставалось набрать всего два очка, чтобы достигнуть отметки в 900 очков.

Первое Артемий набрал уже на четвёртой минуте, отрезав передачей половину пятёрки соперника и выведя Миллера и Зибанеджада «два в один» — американец и швед блестяще реализовали шанс.

Гости играли с заметным преимуществом, раз за разом укалывая соперника кинжалистыми контратаками. «Оттава» не выдержала и пропустила вторую – во втором матче подряд отличился Владислав Гавриков, который в отсутствие Фокса стал главным защитником на Бродвее.

Хозяева до перерыва одну шайбу отыграли, однако тенденции, намеченные в первом отрезке, продолжились во втором – «Рейнджерс» забили третий гол, поставив «сенаторов» в неудобное положение.

Прострел Брэди Ткачука и нога Дрейка Батерсона подарили за семь минут до конца «Оттаве» надежду на спасение. Но вместо камбэка случился большой юбилей лидера «Рейнджерс». «Синерубашечники», заехав в зону «Сенаторз» в момент, когда голкипера уже не было на льду, до упора искали Панарина и оказались вознаграждены за настойчивость – Артемий поразил пустые ворота, набрав 900-е очко в НХЛ.

Невероятная отметка в карьере Панарина! Артемий вступил в клуб легенд, став восьмым россиянином, оформившим 900 очков в НХЛ. Ранее этого добились Александр Могильный, Сергей Фёдоров, Алексей Ковалёв, Павел Дацюк, Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров.

Также Хлебушек – шестой по скорости достижения 900 очков среди игроков, не выбранных на драфте. Панарин управился за 781 матч, быстрее него были сплошь легенды – Уэйн Гретцки (385 игр), Петер Штястны (599), Бобби Орр (638), Фил Эспозито (692) и Адам Оутс (735).