Оттава – Рейнджерс – 2:4 – видео, голы, обзор матча регулярного сезона НХЛ, 900 очков Панарина в лиге

Невероятная отметка Панарина! Артемий вступил в клуб легенд, набравших 900 очков в НХЛ
Максим Макаров
Панарин набрал 900 очков в НХЛ
Хлебушек стал лишь седьмым россиянином, которому покорился такой рубеж.

«Рейнджерс» выиграли четыре из последних пяти матчей, перейдя на победную поступь. Артемий Панарин, который ужасно начал нынешний сезон, выправил ситуацию и в предыдущей встрече с «Далласом» набрал два очка, что позволило ему выйти на привычный график «очко за игру».

Перед матчем с «Оттавой» на Хлебушке концентрировалось повышенное внимание, ведь ему оставалось набрать всего два очка, чтобы достигнуть отметки в 900 очков.

Первое Артемий набрал уже на четвёртой минуте, отрезав передачей половину пятёрки соперника и выведя Миллера и Зибанеджада «два в один» — американец и швед блестяще реализовали шанс.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гости играли с заметным преимуществом, раз за разом укалывая соперника кинжалистыми контратаками. «Оттава» не выдержала и пропустила вторую – во втором матче подряд отличился Владислав Гавриков, который в отсутствие Фокса стал главным защитником на Бродвее.



Хозяева до перерыва одну шайбу отыграли, однако тенденции, намеченные в первом отрезке, продолжились во втором – «Рейнджерс» забили третий гол, поставив «сенаторов» в неудобное положение.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 03:19     0:2 Гавриков (Шнайдер, Миллер) – 09:45     1:2 Козенс (Батерсон, Сандерсон) – 18:30 (pp)     1:3 Борген (Суси, Бродзински) – 27:24     2:3 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 53:08 (pp)     2:4 Панарин (Миллер, Трочек) – 59:16    

Прострел Брэди Ткачука и нога Дрейка Батерсона подарили за семь минут до конца «Оттаве» надежду на спасение. Но вместо камбэка случился большой юбилей лидера «Рейнджерс». «Синерубашечники», заехав в зону «Сенаторз» в момент, когда голкипера уже не было на льду, до упора искали Панарина и оказались вознаграждены за настойчивость – Артемий поразил пустые ворота, набрав 900-е очко в НХЛ.



Невероятная отметка в карьере Панарина! Артемий вступил в клуб легенд, став восьмым россиянином, оформившим 900 очков в НХЛ. Ранее этого добились Александр Могильный, Сергей Фёдоров, Алексей Ковалёв, Павел Дацюк, Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров.

Также Хлебушек – шестой по скорости достижения 900 очков среди игроков, не выбранных на драфте. Панарин управился за 781 матч, быстрее него были сплошь легенды – Уэйн Гретцки (385 игр), Петер Штястны (599), Бобби Орр (638), Фил Эспозито (692) и Адам Оутс (735).

