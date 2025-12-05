Скидки
Главная Хоккей Статьи

Тампа-Бэй – Питтсбург – 3:4 – видео, голы, обзор матча регулярного сезона НХЛ, отменённый гол Кучерова, три очка Малкина

Безумная развязка и разъярённый Кучеров! У Никиты «украли» спасительный гол на 60-й минуте
Максим Макаров
Никита Кучеров
А Евгений Малкин оформил победный дубль и набрал три очка.

«Тампа» в последнем матче уступила «Айлендерс», однако это никак не пошатнуло её позиции – «Лайтнинг» до сих пор возглавляют Атлантический дивизион. Никита Кучеров в игре с «островитянами» прервал девятиматчевую результативную серию и решительно настроился начать новую.

«Питтсбург», который все успели списать со счетов, до сих пор держится на плаву, идя в группе лидеров. Евгений Малкин в прошлом матче прервал серию без очков, однако россиянин уже четыре матча не забивал.

Встреча началась с драки, которую в очередной раз затеял рослый форвард Кёртис Дуглас. Схлестнулся он с Боконджи Имама, проводившим лишь второй матч в нынешнем сезоне. Форвард «Пингвинз» оказался сильнее и завалил более габаритного оппонента.

Неизвестно, вдохновило ли это «Питтсбург», но первый период гости выиграли – Койвунен реализовал большинство. У «Тампы» были моменты, однако долгое время пробить Джерри не удавалось, а удвоил преимущество «пингвинов» Евгений Малкин, который убежал «один в ноль» и спокойно реализовал момент.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Чуть позже Евгений добавил к этому и результативную передачу, а гости вели уже с разницей в три шайбы. Но у Никиты Кучерова нашёлся свой ответ на гол+пас соотечественника. Более того, идентичный.

Сначала 86-й номер отыграл одну шайбу, вкатив её в пустые ворота после роскошной передачи Рэддиша.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в начале третьего периода выдал ассист на Хагеля, который сократил отставание до минимума. Через 10 минут канадец сделает дубль и сравняет счёт.

Игра плавно текла к овертайму, однако Малкин вновь вывел гостей вперёд – до конца третьего периода оставалось менее трёх минут.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этого времени «Тампе» хватило, чтобы ещё раз сравнять счёт – Кучеров снова ответил Малкину и спас команду от поражения. Но немного погодя эту сказку прервали – арбитры незадолго до гола углядели пас рукой и отменили гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Молнии» имели шанс ещё раз сравнять, но Кучеров не сумел переиграть Джерри, а после сирены зарядил клюшкой по стеклу.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Койвунен (Летанг, Новак) – 06:12 (pp)     0:2 Малкин – 27:53     0:3 Киндел (Карлссон, Малкин) – 29:49 (pp)     1:3 Кучеров (Рэддиш, Гюнцель) – 38:46     2:3 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 41:17 (pp)     3:3 Хагель (Пол, Гонсалвес) – 51:44     3:4 Малкин (Новак, Манта) – 57:17    

Безумная развязка с отменённым голом Кучерова на последней минуте принесла «Питтсбургу» четвёртую победу в последних пяти матчах. Прямо сейчас «Пингвинз» в Столичном дивизионе идут на третьем месте.

