«Абсолютный провал». Хоккейная арена в Милане всё ещё не готова – приезд НХЛ под угрозой?

До начала хоккейной части Олимпийских игр – 2026 остаётся ровно два месяца – 5 февраля программу откроет матч турнира среди женщин с участием хозяек из Италии и сборной Франции. Первая игра должна состояться на арене «Санта-Джулия» – новом стадионе, построенном специально к Олимпиаде.

Хотя нет, ещё не построенном.

Да, 16-тысячная арена до сих пор не сдана в эксплуатацию, хотя уже через 67 дней должна принимать главный международный старт последних 12 лет – в Милан и Кортина-д’Ампеццо прибудут игроки Национальной хоккейной лиги. Последний раз хоккейный турнир с участием всех сильнейших хоккеистов планеты проходил в 2014 году в Сочи.

С учётом того, что сборной России на предстоящем олимпийском турнире не будет, встречей ВСЕХ сильнейших это назвать уже нельзя. Но в любом случае концентрация звёзд там должна быть выше, чем где-либо в последнее время.

Проблема в том, что строительство арены идёт с опозданием. Тестовые мероприятия уже были сдвинуты по датам – ориентировочно первые игры новый стадион примет в период с 9 по 11 января, когда пройдёт «Финал четырёх» итальянской лиги, то есть за месяц до начала турнира. Хотя обычно объекты такого уровня должны пройти первую проверку не ближе, чем за год до такого старта.

Ведь если что-то вдруг пойдёт не так – а в условиях большой спешки может серьёзно пострадать качество работы – времени на устранение неполадок практически не останется. И это ставит под серьёзную угрозу долгожданное прибытие представителей НХЛ.

Вдобавок ко всем проблемам с готовностью арены, ещё одним камнем преткновения могут стать размеры льда, которые будут меньше стандартов Национальной хоккейной лиги. Впрочем, по словам вице-комиссионера лиги Билла Дэйли «Чемпионату», причиной для пропуска Олимпиады несоответствие игровой площадки привычным для Северной Америки стандартам не станет.

А вот готовность, а точнее, неготовность арены — вполне.

— Видел информацию, что строительство хоккейной арены для Олимпиады-2026 может быть не завершено до старта турнира. При таком сценарии есть ли шансы, что НХЛ не поедет на Игры?

— Если нет арены, на которой можно играть, я не знаю, как может состояться олимпийский хоккейный турнир, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

За океаном в набат пока не бьют, но при этом обеспокоенность состоянием стадиона растёт с каждым днём.

«Это абсолютный провал, на мой взгляд. Думаю, ИИХФ и МОК надо вмешаться в это как организаторам. Они должны взять на себя ответственность за это. Я открыт к тому, чтобы сказать – мы не будем играть на этой арене. Мы не приедем на некачественный стадион.

Игроки привыкли к определённым вещам. Мы постоянно говорим о том, что хоккей стал таким быстрым и интенсивным, и на Олимпиаде это будет в полном объёме. А сейчас вы хотите сделать некачественную игровую площадку? Для меня такое неприемлемо.

Жеребьевка чемпионата мира [по футболу] состоится в эту пятницу. Там такого бы просто не позволили. Так почему они позволяют себе такое здесь?» – открыто возмущается корреспондент TSN Крэйг Баттон.

У организаторов нет запасного плана на случай, если арену не успеют ввести в эксплуатацию к началу турнира, но главный операционный директор Игр Андреа Франчизи уверяет, что всё будет готово в срок. Хотя точной даты, когда стадион будет передан в распоряжение организаторов, у него нет.