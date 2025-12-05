Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф, когда Овечкин побьёт рекорд и обойдёт Гретцки

Овечкин побьёт великий рекорд Гретцки в этом сезоне! Когда эпохальное событие произойдёт?
Владимир Лаевский
Александр Овечкин
Комментарии
Возможно, капитан «Вашингтона» покорит легендарное достижение уже… в феврале!

4 декабря Александр Овечкин оформил дубль в ворота «Сан-Хосе» и вышел на график «гол каждые два матча». После 28 встреч капитан «Вашингтона» забросил 14 шайб.

Материалы по теме
ОВЕЧКИН! Оформил дубль и повторил рекорд легенды НХЛ, а «Вашингтон» разорвал «Сан-Хосе»
Видео
ОВЕЧКИН! Оформил дубль и повторил рекорд легенды НХЛ, а «Вашингтон» разорвал «Сан-Хосе»
«Это шайбозвычайная ситуация!» Необычная реакция Америки на классный дубль Овечкина «Это шайбозвычайная ситуация!» Необычная реакция Америки на классный дубль Овечкина

Теперь на счету Ови 988 голов в НХЛ с учётом плей-офф. Он отстаёт от Уэйна Гретцки, забросившего 1016 шайб, всего на 28 точных бросков. И нынешний темп позволяет ему претендовать на достижение рекорда великого канадца уже в этом сезоне.

Если Овечкин сохранит нынешний темп, то завершит регулярный чемпионат с 41 шайбой. Это +27 голов в его актив. В таком случае на его счету будет 1015 точных бросков с учётом плей-офф.

Всего на один меньше, чем у Гретцки.

А это значит, что Овечкин вполне может побить рекорд великого канадца уже во второй половине апреля — со стартом плей-офф.

Тем не менее у таких подсчётов есть некоторые нюансы.

Во-первых, в последние годы Александр регулярно пропускает как минимум несколько матчей, особенно ближе к плей-офф, чтобы прийти в себя. Хоккеисту уже 40 лет, и порой его организму требуется больше времени на восстановление — а значит, больше отдыха. Овечкин неоднократно заявлял, что его главной целью является завоевание второго Кубка Стэнли, следовательно, вряд ли в этом сезоне его подход сильно изменится.

Получается, минус несколько матчей (и будем надеяться, что форвард обойдётся без травм) — и рекорд сдвигается на концовку первого раунда — начало второго. А ведь «Вашингтон» может и не пройти стартовую стадию плей-офф. Многое будет зависеть от соперника, который достанется «столичным», и от формы команды весной. В нынешнем сезоне «Кэпс» уже демонстрировали, что могут и разрывать всех и вся, и проваливаться даже, казалось бы, в проходных матчах, поэтому автоматический проход во второй раунд им не гарантирован. Следовательно, в теории Ови может не хватить встреч, чтобы побить рекорд.

Хоккеисты «Вашингтона»

Хоккеисты «Вашингтона»

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Во-вторых, в своих подсчётах мы берём статистику по всему сезону — а она обманчива. Всё-таки на старте регулярки Овечкин испытывал большие трудности и даже повторил личный антирекорд по количеству голов в стартовых 12 встречах чемпионата. Суммарно за октябрь он забил всего дважды.

Сейчас же нападающий «Вашингтона» на подъёме. Он забросил 12 шайб в последних 16 матчах — это в среднем 0,75 гола за встречу. Если Александр сохранит такой же темп, то не просто повторит рекорд Гретцки в ходе нынешней регулярки — он сделает это через… 37-38 матчей! То есть уже в начале весны!

Если разбираться подробнее, то при таком графике Овечкин сравняется с Величайшим 10 марта в домашней встрече с «Калгари» или 12 марта с «Флайерз» в гостях. А побьёт рекорд, соответственно, либо в Филадельфии, либо в Баффало в матче с «Сэйбрз».

Более того, если каким-то чудом Алексу сохранить темп последних 11 встреч, то он обставит Гретцки и того быстрее!

На промежутке из 11 матчей капитан «столичных» забил 10 голов. В среднем он забрасывает 0,91 шайбы за встречу. При таком графике рекорд Гретцки будет повторён уже через 30-31 матч. Получается, что историческое событие может выпасть на матч с… «Филадельфией»! Снова!

4 февраля «Вашингтон» сыграет в гостях с «Флайерз», а через два дня дома с «Нэшвиллом». При таком сценарии именно в одной из этих встреч Овечкин забросит 1016-ю шайбу — как раз перед паузой на Олимпиаду.

Материалы по теме
Овечкин опять обманывает время? Почему Александр снова начал забивать
Овечкин опять обманывает время? Почему Александр снова начал забивать

Рекорд же придётся либо на матч с «Нэшвиллом» 6 февраля, либо на домашнюю встречу 26 февраля… опять с «Филадельфией»! Поразительное совпадение.

Конечно, стоит делать скидку на то, что это довольно грубые подсчёты и на деле всё может выйти совершенно иначе. Тем не менее даже худшие расклады говорят о том, что Овечкин должен побить рекорд Гретцки уже в нынешнем сезоне — будь то в регулярном чемпионате или в плей-офф.

Не будем также забывать и о том, что в прошлой кампании Великой восьмёрке удалось плюс-минус сохранить заданный в начале сезона темп (хоть и с поправкой на тяжёлую травму). Так что не станет удивлением, если Ови обгонит Гретцки уже в феврале-марте 2026 года.

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android