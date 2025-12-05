Овечкин побьёт великий рекорд Гретцки в этом сезоне! Когда эпохальное событие произойдёт?

4 декабря Александр Овечкин оформил дубль в ворота «Сан-Хосе» и вышел на график «гол каждые два матча». После 28 встреч капитан «Вашингтона» забросил 14 шайб.

Теперь на счету Ови 988 голов в НХЛ с учётом плей-офф. Он отстаёт от Уэйна Гретцки, забросившего 1016 шайб, всего на 28 точных бросков. И нынешний темп позволяет ему претендовать на достижение рекорда великого канадца уже в этом сезоне.

Если Овечкин сохранит нынешний темп, то завершит регулярный чемпионат с 41 шайбой. Это +27 голов в его актив. В таком случае на его счету будет 1015 точных бросков с учётом плей-офф.

Всего на один меньше, чем у Гретцки.

А это значит, что Овечкин вполне может побить рекорд великого канадца уже во второй половине апреля — со стартом плей-офф.

Тем не менее у таких подсчётов есть некоторые нюансы.

Во-первых, в последние годы Александр регулярно пропускает как минимум несколько матчей, особенно ближе к плей-офф, чтобы прийти в себя. Хоккеисту уже 40 лет, и порой его организму требуется больше времени на восстановление — а значит, больше отдыха. Овечкин неоднократно заявлял, что его главной целью является завоевание второго Кубка Стэнли, следовательно, вряд ли в этом сезоне его подход сильно изменится.

Получается, минус несколько матчей (и будем надеяться, что форвард обойдётся без травм) — и рекорд сдвигается на концовку первого раунда — начало второго. А ведь «Вашингтон» может и не пройти стартовую стадию плей-офф. Многое будет зависеть от соперника, который достанется «столичным», и от формы команды весной. В нынешнем сезоне «Кэпс» уже демонстрировали, что могут и разрывать всех и вся, и проваливаться даже, казалось бы, в проходных матчах, поэтому автоматический проход во второй раунд им не гарантирован. Следовательно, в теории Ови может не хватить встреч, чтобы побить рекорд.

Хоккеисты «Вашингтона» Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Во-вторых, в своих подсчётах мы берём статистику по всему сезону — а она обманчива. Всё-таки на старте регулярки Овечкин испытывал большие трудности и даже повторил личный антирекорд по количеству голов в стартовых 12 встречах чемпионата. Суммарно за октябрь он забил всего дважды.

Сейчас же нападающий «Вашингтона» на подъёме. Он забросил 12 шайб в последних 16 матчах — это в среднем 0,75 гола за встречу. Если Александр сохранит такой же темп, то не просто повторит рекорд Гретцки в ходе нынешней регулярки — он сделает это через… 37-38 матчей! То есть уже в начале весны!

Если разбираться подробнее, то при таком графике Овечкин сравняется с Величайшим 10 марта в домашней встрече с «Калгари» или 12 марта с «Флайерз» в гостях. А побьёт рекорд, соответственно, либо в Филадельфии, либо в Баффало в матче с «Сэйбрз».

Более того, если каким-то чудом Алексу сохранить темп последних 11 встреч, то он обставит Гретцки и того быстрее!

На промежутке из 11 матчей капитан «столичных» забил 10 голов. В среднем он забрасывает 0,91 шайбы за встречу. При таком графике рекорд Гретцки будет повторён уже через 30-31 матч. Получается, что историческое событие может выпасть на матч с… «Филадельфией»! Снова!

4 февраля «Вашингтон» сыграет в гостях с «Флайерз», а через два дня дома с «Нэшвиллом». При таком сценарии именно в одной из этих встреч Овечкин забросит 1016-ю шайбу — как раз перед паузой на Олимпиаду.

Рекорд же придётся либо на матч с «Нэшвиллом» 6 февраля, либо на домашнюю встречу 26 февраля… опять с «Филадельфией»! Поразительное совпадение.

Конечно, стоит делать скидку на то, что это довольно грубые подсчёты и на деле всё может выйти совершенно иначе. Тем не менее даже худшие расклады говорят о том, что Овечкин должен побить рекорд Гретцки уже в нынешнем сезоне — будь то в регулярном чемпионате или в плей-офф.

Не будем также забывать и о том, что в прошлой кампании Великой восьмёрке удалось плюс-минус сохранить заданный в начале сезона темп (хоть и с поправкой на тяжёлую травму). Так что не станет удивлением, если Ови обгонит Гретцки уже в феврале-марте 2026 года.