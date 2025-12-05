Скидки
Результаты матчей КХЛ за 5 декабря 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Ремпал решил «Зелёное дерби», ЦСКА выиграл и подписал чемпиона Олимпиады. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Московское «Динамо» продлило удачную серию, «Автомобилист» добыл юбилейную победу в лиге, а «Спартак» упустил матч с 3:1.

5 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись семь встреч. Коротко подводим итоги матчей и рассказываем о других важных событиях из мира российского хоккея.

ЦСКА победил «Трактор» в гостевом матче

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Кадейкин (Коромыслов) – 16:34 (5x5)     1:1 Коваленко (Дроздов, Нестеров) – 21:52 (5x4)     1:2 Карнаухов (Чуркин, Дроздов) – 23:30 (5x5)     2:2 Кадейкин (Коромыслов, Коршков) – 29:14 (5x5)     2:3 Полтапов (Рой, Соркин) – 41:41 (5x4)    

На 17-й минуте нападающий «Трактора» Александр Кадейкин забил первый гол. На 22-й минуте форвард ЦСКА Николай Коваленко сравнял счёт. На 24-й минуте нападающий Павел Карнаухов вывел армейцев вперёд. На 30-й минуте Кадейкин оформил дубль и восстановил равенство в счёте. На 42-й минуте Прохор Полтапов вновь вернул преимущество гостям и установил окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 35 матчей, в которых набрал 35 очков, клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 35 очками после 34 встреч располагается на восьмой строчке в Западной конференции.

«Салават Юлаев» одержал уверенную победу над «Ак Барсом»

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Ремпал (Пименов, Сучков) – 07:21 (5x5)     1:1 Хмелевски (Карпухин, Пустозёров) – 28:09 (5x5)     2:1 Ремпал (Алалыкин, Кулик) – 31:31 (5x4)     3:1 Броссо (Жаровский, Ремпал) – 34:58 (5x4)     4:1 Родевальд (Жаровский, Ремпал) – 58:13 (5x4)    

На восьмой минуте нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал забил первый гол. На 29-й минуте форвард «Ак Барса» Александр Хмелевски сравнял счёт. На 32-й минуте Ремпал оформил дубль и вывел уфимцев вперёд. На 35-й минуте нападающий Девин Броссо забросил третью шайбу в ворота казанцев. На 59-й минуте форвард Джек Родевальд забил четвёртый гол хозяев, установив окончательный счёт — 4:1. Главным героем матча стал Ремпал, набравший 4 (2+2) очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 33 матча, в которых набрал 31 очко, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 46 очками после 35 встреч располагается на второй строчке Востока.

«Северсталь» потерпела поражение от «Автомобилиста» в гостях

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал череповецкую «Северсталь». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Трямкин (Мэйсек, Кизимов) – 32:18 (5x5)     2:0 Голышев (Шаров, Бусыгин) – 35:29 (5x5)     2:1 Аймурзин (Калдис, Ильин) – 39:05 (5x3)     3:1 Буше – 41:00     4:1 Кизимов – 42:09 (5x5)    

На 33-й минуте защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин забил первый гол. На 36-й минуте нападающий Анатолий Голышев удвоил преимущество уральцев. На 40-й минуте форвард «Северстали» Данил Аймурзин сократил отставание. На 42-й минуте нападающий Рид Буше забросил третью шайбу в ворота череповчан. На 43-й минуте форвард Семён Кизимов забил четвёртый гол хозяев, установив окончательный счёт — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 34 матча, в которых набрал 39 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 47 очками после 35 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.

«Спартак» прервал победную серию из четырёх матчей, уступив «Барысу» в овертайме

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал московский «Спартак». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Шайхмедденов (Масси, Данияр) – 05:03 (5x5)     1:1 Порядин – 08:36 (5x5)     1:2 Пивчулин (Беляев, Бычков) – 13:45 (5x5)     1:3 Локхарт (Ружичка, Миронов) – 23:10 (5x4)     2:3 Уолш (Данияр) – 29:53 (5x5)     3:3 Масси – 32:08 (5x5)     4:3 Веккионе (Морелли, Маккошен) – 62:05 (3x3)    

В основное время в составе «Барыса» отличились Ансар Шайхмедденов, Райли Уолш и Джейк Масси, а за «Спартак» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Данил Пивчулин и Люк Локхарт. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий хозяев Майк Веккионе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 34 матча, в которых набрал 29 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 40 очками после 34 встреч располагается на шестой строчке Западной конференции.

Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, одолев «Ладу»

В Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала московское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали гости со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 23:40 (5x3)     1:1 Алтыбармакян (Сетдиков, Белоусов) – 27:11 (5x5)     1:2 Сикура (Гусев, Уил) – 38:10 (5x5)     2:2 Михайлов (Алтыбармакян, Белоусов) – 41:21 (5x4)     2:3 Сикура (Пыленков, Уил) – 48:03 (5x4)     2:4 Ильенко (Сергеев) – 56:40 (5x5)    

На 24-й минуте нападающий «Динамо» Никита Гусев забил первый гол. На 28-й минуте форвард «Лады» Андрей Алтыбармакян сравнял счёт. На 39-й минуте нападающий Дилан Сикура вывел бело-голубых вперёд. На 42-й минуте форвард тольяттинцев Никита Михайлов восстановил равенство в счёте. На 49-й минуте Сикура оформил дубль и вернул преимущество гостям. На 58-й минуте нападающий Артём Ильенко забил четвёртый гол в ворота хозяев, установив окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 33 матча, в которых набрала 23 очка, клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 44 очками после 33 встреч располагается на пятой строчке Запада. Победа в Тольятти стала для команды Вячеслава Козлова пятой подряд.

«Металлург» уступил «Нефтехимику» в овертайме

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Шафигуллин (Николишин, Надворный) – 05:20 (5x5)     1:1 Силантьев (Канцеров, Яковлев) – 50:51 (5x4)     2:1 Дергачёв (Артамонов, Хоружев) – 64:48 (3x3)    

На шестой минуте нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин забил первый гол. На 51-й минуте форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Александр Дергачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 34 матча, в которых набрал 37 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 53 очками после 34 встреч располагается на первой строчке Востока.

«Торпедо» одержало победу над «Шанхайскими Драконами» в серии буллитов

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали нижегородское «Торпедо». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ткачёв (Журавлёв, Конюшков) – 03:07 (5x5)     1:1 Рендулич (Сомерби, Лабанк) – 31:58 (5x5)     1:2 Хохлов (Белевич, Фёдоров) – 42:28 (5x5)     1:3 Виноградов – 51:07 (4x5)     2:3 Рендулич (Куинни, Меркли) – 57:55 (5x4)     3:3 Рендулич (Кленденинг, Лабанк) – 59:00 (6x5)     3:4 Чефанов – 65:00    

На четвёртой минуте нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв забил первый гол. На 32-й минуте форвард «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич сравнял счёт. На 43-й минуте защитник Илья Хохлов вывел нижегородцев вперёд. На 52-й минуте нападающий Егор Виноградов забросил третью шайбу в ворота китайского клуба. После 57-й минуты Рендулич забил ещё два гола и восстановил равенство в счёте, переведя игру в овертайм. В дополнительное время команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА заключил пробный контракт с нападающим Сергеем Калининым

ЦСКА заключил пробный контракт с нападающим Сергеем Калининым. Днём об этом сообщал «Чемпионат», а вечером информацию подтвердила пресс-служба московского клуба.

34-летний хоккеист выступал за ЦСКА с 2018-го по 2020-й и завоевал вместе с командой Кубок Гагарина. В КХЛ он также играл за «Авангард», СКА, «Трактор» и «Витязь». В 711 матчах в лиге Калинин набрал 230 (97+133) очков. В составе сборной России Сергей выиграл Олимпийские игры 2018 года и чемпионат мира — 2014.

Прошлый сезон хоккеист провёл в подмосковном «Витязе», за который сыграл в 36 матчах, отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.

«Северсталь» и «Сибирь» совершили обмен

«Северсталь» и «Сибирь» совершили обмен, сообщает пресс-служба череповецкой команды. Хоккейный клуб из Новосибирска получает денежную компенсацию, в «Северсталь» переходит защитник Артём Жуков.

Жуков с 2020 года — в системе «Сибири», выступал за «Сибирских снайперов» в МХЛ. Дебют в КХЛ состоялся в сезоне-2023/2024. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 23-летний Жуков сыграл 102 встречи, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «-6». В текущем сезоне на счету игрока обороны 23 матча с одной голевой передачей.

«Автомобилист», «Сибирь» и «Северсталь» произвели трёхсторонний обмен

«Автомобилист», «Северсталь» и «Сибирь» произвели трёхсторонний обмен. В результате этого обмена из «Северстали» в уральский клуб переходит 20-летний защитник Артём Щучинов, а покидает систему «Автомобилиста» 25-летний игрок обороны Даниил Валитов, ставший хоккеистом «Сибири». Череповецкая команда получила денежную компенсацию.

Валитов — воспитанник пермского «Молота». В КХЛ защитник провёл 48 матчей, набрал 2 (1+1) очка. Имеет опыт выступления в Немецкой лиге, провёл 16 матчей за команду «Крефельд Пингвин», сделал одну результативную передачу.

Щучинов – воспитанник хоккея Свердловской области. Он родился в Нижнем Тагиле, где и начинал свою спортивную карьеру. Далее получать хоккейное образование Артём продолжил в школе челябинского «Трактора».

За этот клуб он в итоге и дебютировал в КХЛ – в сезоне-2022/2023. В следующем чемпионате Щучинов был основным игроком «Трактора». Защитник провёл 54 матча в регулярке КХЛ и семь в Кубке Гагарина, выиграв бронзовые медали. По ходу прошлого чемпионата Щучинов перешёл в «Северсталь» и отметился 7 (2+5) набранными очками в 17 матчах за свою новую команду, включая плей-офф. В нынешнем сезоне Артём провёл 10 матчей в КХЛ за «Северсталь» и семь – в ВХЛ за «Тамбов», который является фарм-клубом команды из Череповца.

Матчи на 6 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2025, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
