Результативная серия Овечкина прервалась. А спасти «Вашингтон» на буллитах ему не дали

«Вашингтон» провёл последний матч в рамках турне по Калифорнии. Первые две игры на Тихоокеанском побережье прошли более чем успешно – «столичные» победили во встречах с «Лос-Анджелесом» и «Сан-Хосе» с общим счётом 10:2, продлили успешную серию до шести встреч и вышли на единоличное первое место Востока.

Один из главных минусов пребывания на противоположном конце страны – невозможность оперативно вызвать из фарм-клуба замену травмированному игроку. Ещё хуже, когда этот травмированный игрок – вратарь.

Так и произошло с командой Спенсера Карбери – Чарли Линдгрен, который защищал последний рубеж «Кэпиталз» в игре с «Шаркс», получил повреждение верхней части тела, из-за чего Логан Томпсон на матч с «Анахаймом» остался без бэкапа.

Благодаря этому гипотетический шанс на дебют в НХЛ получил Паркер Милнер. Однако есть две загвоздки: первая – американскому голкиперу уже 35 лет. Вторая – игровую карьеру он… завершил четыре года назад. Милнер провёл несколько сезонов в системе «Вашингтона», но выше «Херши» не поднимался – а спустя годы после выхода на пенсию внезапно попал на скамейку запасных основной команды. Пусть и всего на одну игру.

Для дебюта Милнера должно было состояться что-то экстраординарное, однако в первом периоде на это не было ни намёка – Томпсон справился с 11 из 12 бросков, а на перерыв команды ушли при равном счёте: на гол Тома Уилсона «Анахайм», который был последним соперником «Кэпиталз» перед возвращением домой, ответил точным броском Каттера Готье.

Руку к этому приложил Беккетт Сеннеке – один из лучших новичков сезона взял небольшую передышку в игре с «Ютой» (как и все «Дакс»), где прервалась его восьмиматчевая результативная серия, но сегодня оформил ассист уже в первом периоде и вновь вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров среди дебютантов НХЛ.

Незадолго до конца второго периода Сеннеке отличился уже сам – «Кэпиталз» ещё два раза выходили вперёд, но подопечные Джоэля Кенневилля нашли ответы на голы как Этена Фрэнка, так и Алексея Протаса.

Талантливому канадцу помогла небольшая неразбериха у ворот Томпсона после вбрасывания – одноклубник 19-летнего нападающего Росс Джонстон выиграл единоборство после отскока и скинул шайбу Беккетту, а тот с близкого расстояния прошил голкипера гостей.

В третьем периоде ближе к победе были игроки «Анахайма» – они гораздо чаще создавали угрозу чужим воротам, хоть у «Вашингтона» и на один раз больше была возможность реализовать большинство. Однако у команды Карбери за последние 20 минут основного времени набралось всего три броска в створ, с каждым из которых справился Вилле Хуссо. Томпсон со своей работой также справился идеально – его восемь сейвов позволили «Кэпиталз» продлить серию встреч с очками.

А вот чья результативная серия осталась без продолжения, так это Александра Овечкина. Капитан «столичных» набирал очки в каждой из предыдущих шести игр, но отличиться с «утками» так и не смог.

Дело дошло до серии буллитов, уже первый бросок которой вышел довольно резонансным. Шайба после попытки от Лео Карлссона пересекла линию, но судьи после довольно долгого просмотра решили, что швед нанёс бросок дважды.

Зато два следующих исполнителя «Дакс» сделали всё по правилам – Трой Терри и Мэйсон Мактавиш реализовали свои попытки без вопросов от бригады арбитров. А вот «Вашингтон» смог ответить только одним точным броском – и проиграл впервые за семь матчей. У Овечкина не было даже шанса спасти свою команду – в тройке от гостей его снова не оказалось.

Несмотря на поражение, «Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции. А «Анахайм» благодаря победе вернулся на третье место Запада.