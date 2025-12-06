Скидки
Почему не играет нападающий ЦСКА Даниэль Спронг, перейдёт ли он в Ак Барс или Шанхай, отношения с Никитиным и Нестеровым

Спронг и ЦСКА — всё? Звездный нидерландец ожидаемо не ужился с Никитиным
Рустам Имамов
Спронг и ЦСКА — всё?
Но Даниэль — лучший бомбардир армейцев, и спрос на него в КХЛ точно есть.

Летом переход первого в истории КХЛ нидерландского хоккеиста Даниэля Спронга в ЦСКА стал большим событием. Дело, разумеется, не в экзотике – несмотря на все политические и экономические ограничения, в лигу приехал нападающий, за которым совсем недавно охотилась добрая половина команд НХЛ.

Спронга заранее записывали в лучшие снайперы и бомбардиры по итогам сезона, хотя предостережения звучали и в августе. Сможет ли своенравный игрок освоиться в строгой системе Игоря Никитина? Да и не просто так ведь от Даниэля в последнее время отказывалась одна команда за другой.

Первая трещина в отношениях Спронга и Никитина случилась ещё в октябре, тогда конфликт удалось купировать. Но сейчас похоже, что тренер поставил вопрос ребром. Почему же Никитин не видит в составе игрока, поражающего своей результативностью, и где в случае возможного обмена может оказаться Летучий голландец?

Даниэль Спронг

Даниэль Спронг

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

31 (12+19) результативный балл в 29 встречах – мало кто в КХЛ может похвастаться тем, что идёт по графику выше очка за игру. Особенно трудно это сделать в нынешнем ЦСКА. Мало того, что команда в принципе в системном кризисе, так ещё и модель игры Игоря Никитина не подразумевает высокий темп набора очков в личную статистику. Однако Даниэлю Спронгу это не мешает. В одном из интервью по ходу сезона нидерландский хоккеист прямо заявил, что считает себя одним из лучших игроков КХЛ – и он обязан доказывать это голами и передачами. Тем удивительнее наблюдать за ситуацией, когда уже во второй раз за сезон нападающий с таким КПД отправляется в запас по решению тренера. Тем более что текущий состав армейцев не подразумевает невероятной глубины, наоборот, команде часто не хватает креатива в атаке.

Летние ожидания от перехода Спронга были крайне высокими:
Когда форвард пропускал матчи во второй половине октября, президент ЦСКА Игорь Есмантович в беседе с «Чемпионатом» дипломатично объяснял отсутствие игрока в составе «мелкими травмами» и необходимостью отдыха перед ответственными встречами. Будто бы у команды, которая с огромным бюджетом и амбициями идёт вне зоны плей-офф, могут быть проходные встречи… В кулуарах ходили слухи о конфликте Никитина со Спронгом, одним из косвенных участников которого стал также Никита Нестеров. Якобы разногласия по поводу действий на площадке перешли во взаимные оскорбления, а тренер выбрал сторону Никиты. Так или иначе, опять же, по слухам, в ситуацию вмешался Сергей Фёдоров – и Даниэль вернулся в основу. Оформил дубль в первой же встрече после отстранения, и разговоры об уходе игрока из команды прекратились. Никитин шутил про УДО, Спронг просил журналистов не мешать его карьере.

Даниэль Спронг атакует ворота «Ак Барса»

Даниэль Спронг атакует ворота «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Однако тишина была временной и обманчивой. Матч с «Трактором» стал уже третьим, когда Даниэль оказался вне заявки. Причём здесь уже без политеса – Игорь Никитин на вопрос о нападающем прямо говорит, что это тренерское решение. И в составе только те, кто играет на команду. Спронг, судя по всему, в число таких игроков не входит. Справедливости ради, претензии к игре Даниэля не беспочвенны. Вдохновляться его хоккеем можно, только глядя на сухую статистику или хайлайты. Стоит копнуть глубже и посмотреть внимательно хотя бы пару встреч – и видно, что Спронг регулярно оказывается последним на возврате в свою зону, избегает силовой борьбы, практически бесполезен без шайбы и в плотной игре «5 на 5». В большинстве он зверь – и отдаст, и бросит, нидерландец – одна из важнейших причин убойной реализации лишнего от ЦСКА. Но хоккей же этим не ограничивается.

Полтора года назад переход Спронга в «Ванкувер» обсуждала вся НХЛ:
К тому же есть вопросы к так называемой рабочей этике. Они были по отношению к Спронгу ещё в Северной Америке. Собственно, поэтому он и менял команды как перчатки – только за последние пару сезонов прошёл через систему «Детройта», «Ванкувера», «Нью-Джерси» и «Сиэтла». Звездой первой величины Даниэля точно не назвать, обыгрывать всех на одном коньке, беззаботно проводя внеигровое время, в НХЛ он не мог, вот и остался в итоге по ту сторону океана невостребованным. Слишком много ему давали авансов, которые так и не оправдывались. В КХЛ, очевидно, он ехал с расчётом перезагрузить карьеру и вернуть уверенность в себе, при этом не сильно напрягаясь. Однако явно просчитался с выбором команды. Долго терпеть выходки своенравного иностранца Игорь Валерьевич, судя по всему, не стал.

Игорь Никитин

Игорь Никитин

Фото: ak-bars.ru

Косвенно о том, что лучшего бомбардира команды больше не видят в составе ЦСКА, говорит тот факт, что на просмотровый контракт в клуб приходит Сергей Калинин. К этому трансферу можно по делу относиться скептически – в последние пару лет Калинин прилично сдал и к декабрю оставался без предложений на рынке. Точно ли это усиление? Но Никитину нужны люди, на которых он может положиться в раздевалке, и в этом плане давно знакомый Сергей куда полезнее нидерландца, сколько бы последний ни забивал. К тому же и сам Даниэль явно не против сменить обстановку. Он сказал об этом ещё пару недель назад, когда после выездной игры с «Ак Барсом» честно признался, что проводил переговоры и с казанским клубом. Причём подчеркнул, что его устраивали и финансовые, и бытовые условия, и даже намекнул, что готов вернуться к разговору летом.

Спронг выразил почтение тренерам и руководству «Ак Барса» — не просто так?
Эксклюзив
Нападающий ЦСКА Спронг рассказал о летних переговорах с «Ак Барсом»

В новых обстоятельствах лета ждать, может, и не придётся. В различных телеграм-каналах сейчас курсирует информация, что Спронг перейдёт именно в «Ак Барс». Хотя, по информации «Чемпионата», реальные шаги в этом направлении Марат Валиуллин пока не принимает, так что это, скорее, инсайды из разряда очевидного сложения имеющихся фактов. Неспроста ведь из состава команды Анвара Гатиятулина выпал Брэндон Биро – яркий игрок в атаку не помешает. Пригодится Даниэль и «Шанхаю», сильно просевшему после удачного старта. Игорь Варицкий в поисках срочных решений, одним из вариантов был обмен Борны Рендулича и приобретение взамен Спронга. Только вот Рендулич оформил хет-трик в ворота «Торпедо», стоит ли его менять? Так или иначе, варианты трудоустройства для Даниэля найдутся, и даже забитые платёжки не проблема – схемы всем известны. Другой вопрос, понимают ли в Казани и Санкт-Петербурге с кем, возможно, будут иметь дело?

