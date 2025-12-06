Спронг и ЦСКА — всё? Звездный нидерландец ожидаемо не ужился с Никитиным

Летом переход первого в истории КХЛ нидерландского хоккеиста Даниэля Спронга в ЦСКА стал большим событием. Дело, разумеется, не в экзотике – несмотря на все политические и экономические ограничения, в лигу приехал нападающий, за которым совсем недавно охотилась добрая половина команд НХЛ.

Спронга заранее записывали в лучшие снайперы и бомбардиры по итогам сезона, хотя предостережения звучали и в августе. Сможет ли своенравный игрок освоиться в строгой системе Игоря Никитина? Да и не просто так ведь от Даниэля в последнее время отказывалась одна команда за другой.

Первая трещина в отношениях Спронга и Никитина случилась ещё в октябре, тогда конфликт удалось купировать. Но сейчас похоже, что тренер поставил вопрос ребром. Почему же Никитин не видит в составе игрока, поражающего своей результативностью, и где в случае возможного обмена может оказаться Летучий голландец?

Даниэль Спронг Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

31 (12+19) результативный балл в 29 встречах – мало кто в КХЛ может похвастаться тем, что идёт по графику выше очка за игру. Особенно трудно это сделать в нынешнем ЦСКА. Мало того, что команда в принципе в системном кризисе, так ещё и модель игры Игоря Никитина не подразумевает высокий темп набора очков в личную статистику. Однако Даниэлю Спронгу это не мешает. В одном из интервью по ходу сезона нидерландский хоккеист прямо заявил, что считает себя одним из лучших игроков КХЛ – и он обязан доказывать это голами и передачами. Тем удивительнее наблюдать за ситуацией, когда уже во второй раз за сезон нападающий с таким КПД отправляется в запас по решению тренера. Тем более что текущий состав армейцев не подразумевает невероятной глубины, наоборот, команде часто не хватает креатива в атаке.

Когда форвард пропускал матчи во второй половине октября, президент ЦСКА Игорь Есмантович в беседе с «Чемпионатом» дипломатично объяснял отсутствие игрока в составе «мелкими травмами» и необходимостью отдыха перед ответственными встречами. Будто бы у команды, которая с огромным бюджетом и амбициями идёт вне зоны плей-офф, могут быть проходные встречи… В кулуарах ходили слухи о конфликте Никитина со Спронгом, одним из косвенных участников которого стал также Никита Нестеров. Якобы разногласия по поводу действий на площадке перешли во взаимные оскорбления, а тренер выбрал сторону Никиты. Так или иначе, опять же, по слухам, в ситуацию вмешался Сергей Фёдоров – и Даниэль вернулся в основу. Оформил дубль в первой же встрече после отстранения, и разговоры об уходе игрока из команды прекратились. Никитин шутил про УДО, Спронг просил журналистов не мешать его карьере.

Даниэль Спронг атакует ворота «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

Однако тишина была временной и обманчивой. Матч с «Трактором» стал уже третьим, когда Даниэль оказался вне заявки. Причём здесь уже без политеса – Игорь Никитин на вопрос о нападающем прямо говорит, что это тренерское решение. И в составе только те, кто играет на команду. Спронг, судя по всему, в число таких игроков не входит. Справедливости ради, претензии к игре Даниэля не беспочвенны. Вдохновляться его хоккеем можно, только глядя на сухую статистику или хайлайты. Стоит копнуть глубже и посмотреть внимательно хотя бы пару встреч – и видно, что Спронг регулярно оказывается последним на возврате в свою зону, избегает силовой борьбы, практически бесполезен без шайбы и в плотной игре «5 на 5». В большинстве он зверь – и отдаст, и бросит, нидерландец – одна из важнейших причин убойной реализации лишнего от ЦСКА. Но хоккей же этим не ограничивается.

К тому же есть вопросы к так называемой рабочей этике. Они были по отношению к Спронгу ещё в Северной Америке. Собственно, поэтому он и менял команды как перчатки – только за последние пару сезонов прошёл через систему «Детройта», «Ванкувера», «Нью-Джерси» и «Сиэтла». Звездой первой величины Даниэля точно не назвать, обыгрывать всех на одном коньке, беззаботно проводя внеигровое время, в НХЛ он не мог, вот и остался в итоге по ту сторону океана невостребованным. Слишком много ему давали авансов, которые так и не оправдывались. В КХЛ, очевидно, он ехал с расчётом перезагрузить карьеру и вернуть уверенность в себе, при этом не сильно напрягаясь. Однако явно просчитался с выбором команды. Долго терпеть выходки своенравного иностранца Игорь Валерьевич, судя по всему, не стал.

Игорь Никитин Фото: ak-bars.ru

Косвенно о том, что лучшего бомбардира команды больше не видят в составе ЦСКА, говорит тот факт, что на просмотровый контракт в клуб приходит Сергей Калинин. К этому трансферу можно по делу относиться скептически – в последние пару лет Калинин прилично сдал и к декабрю оставался без предложений на рынке. Точно ли это усиление? Но Никитину нужны люди, на которых он может положиться в раздевалке, и в этом плане давно знакомый Сергей куда полезнее нидерландца, сколько бы последний ни забивал. К тому же и сам Даниэль явно не против сменить обстановку. Он сказал об этом ещё пару недель назад, когда после выездной игры с «Ак Барсом» честно признался, что проводил переговоры и с казанским клубом. Причём подчеркнул, что его устраивали и финансовые, и бытовые условия, и даже намекнул, что готов вернуться к разговору летом.

Спронг выразил почтение тренерам и руководству «Ак Барса» — не просто так? Эксклюзив Нападающий ЦСКА Спронг рассказал о летних переговорах с «Ак Барсом»

В новых обстоятельствах лета ждать, может, и не придётся. В различных телеграм-каналах сейчас курсирует информация, что Спронг перейдёт именно в «Ак Барс». Хотя, по информации «Чемпионата», реальные шаги в этом направлении Марат Валиуллин пока не принимает, так что это, скорее, инсайды из разряда очевидного сложения имеющихся фактов. Неспроста ведь из состава команды Анвара Гатиятулина выпал Брэндон Биро – яркий игрок в атаку не помешает. Пригодится Даниэль и «Шанхаю», сильно просевшему после удачного старта. Игорь Варицкий в поисках срочных решений, одним из вариантов был обмен Борны Рендулича и приобретение взамен Спронга. Только вот Рендулич оформил хет-трик в ворота «Торпедо», стоит ли его менять? Так или иначе, варианты трудоустройства для Даниэля найдутся, и даже забитые платёжки не проблема – схемы всем известны. Другой вопрос, понимают ли в Казани и Санкт-Петербурге с кем, возможно, будут иметь дело?