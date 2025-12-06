Тамбиев отстранён от работы в «Адмирале»! Команда в кризисе, но шансы на плей-офф есть

Терпение руководства «Адмирала» лопнуло. После очередного поражения в регулярном чемпионате КХЛ (шестого в последних семи матчах) последовали изменения в тренерском штабе.

«Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин», — сообщили «моряки» в официальном клубном релизе.

Интересно, что использована формулировка «отстранены». По всей видимости, сторонам нужно уладить определённые юридические и финансовые вопросы, после чего можно будет говорить о полном увольнении Тамбиева и его помощника.

Леонид Григорьевич работал во Владивостоке с 2021 года, куда перебрался после выступающей в высшей лиге «Сарыарки». В последнее время клуб и тренер неразрывно ассоциировались друг с другом, однако всему когда-то приходит конец. Сложилось ощущение, что тренер и команда сильно устали друг от друга, все стороны оказались выхолощены, всем понадобилась перезагрузка.

Тамбиев известен как строгий и требовательный специалист, ставящий во главу угла дисциплину и порядок. Но порой он перегибал палку, что сказывалось на коллективе и некоторых игроках. Не все готовы постоянно находиться в ежовых рукавицах и работать под строгим взором и занесённым сверху кнутом.

Леонид Тамбиев Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Символично, что Тамбиева и Банаду отстранили после длительной домашней серии команды, где болельщики и руководство рассчитывали на набранные очки, а получили лишь победу над «Амуром» и четыре дальнейших поражения в основное время.

Сам теперь уже бывший главный тренер дальневосточников тоже выглядел каким-то потерянным и словно оказавшимся не в своей тарелке. Постоянные жалобы на перелёты, жёсткие формулировки, а на заключительную для себя пресс-конференцию по итогам сегодняшней встречи с «Локомотивом» Тамбиев уже не пришёл. Сейчас у команды 28 очков в 32 играх и 10-е место в Восточной конференции. Шансы на попадание в плей-офф есть, и они неплохие.

Интересна и фигура исполняющего обязанности главного тренера. В нынешнее межсезонье Ильнур Гизатуллин, как мы помним, вошёл в тренерский штаб Алексея Кудашова в московском «Динамо» после того, как Вячеслав Козлов принял решение перейти в «Сочи» на пост главного тренера.

В сентябре Гизатуллин был уволен из «Динамо», а Козлов после нашумевшего увольнения из «Сочи» (не провёл с южанами ни одной игры) вернулся в штаб Кудашова на позицию старшего тренера, а затем после отставки Алексея Николаевича стал исполняющим обязанности.

Сам же Гизатуллин примерно в это же время вернулся в штаб Леонида Тамбиева в «Адмирал». Такие вот американские горки, с целым набором взаимосвязанных изменений.

Посмотрим, как у Ильнура Альфридовича получится руководить командой, какие выводы будут сделаны во время паузы на Кубок Первого канала и получится ли у этого специалиста с советскими взглядами и методикой работы надолго задержаться у руля владивостокского коллектива.