Действующий чемпион НХЛ идёт вне зоны плей-офф. Стоит ли беспокоиться за «Флориду»?

Никто не ожидал, что «Флорида» зайдёт в плей-офф в режиме тотальной доминации, поплёвывая на соперников свысока. В двух сезонах Пола Мориса из трёх «пантеры» не дотягивались до 100 очков: в первом случае это можно было объяснить долгой адаптацией к новой системе, кардинально отличающейся от старой, во втором — не стереотипным «чемпионским похмельем», а наличием запаса мастерства, с которым можно было не рвать жилы на 100%.

Травма Мэттью Ткачука, который и определял новое лицо «Флориды», эти ожидания занизила ещё сильнее — а потом случилась ещё и травма Александра Баркова, который получил повреждение крестообразных связок в нелепой ситуации на тренировке. Однако даже так «пантеры» на бумаге сохраняли неплохой запас прочности для того, чтобы спокойно заходить в восьмёрку — пусть и не на топовых позициях. Однако в реальности «пантеры» набирают ровно 50% очков, чего для плей-офф не хватает. В чём же причины?

В первую очередь стоит обратить внимание на невиданную плотность Востока. На Западе всё не так: там уже сейчас видны четыре команды, фактически потерявшие шансы на плей-офф, плюс ещё парочка с довольно слабыми позициями. На Востоке же несколько последних сезонов творится что-то невероятное: прямо сейчас первую и последнюю команду конференции разделяет всего 11 очков. На Западе, для сравнения, этот отрыв составляет 21 очко.

Пол Морис с командой Фото: Rebecca Blackwell/AP/ТАСС

Связано это с тем, что многие перестраивающиеся команды конференции уже собрали достаточно сильный состав, чтобы не висеть на дне, а вот лидеры прошлых лет («Тампа-Бэй», «Вашингтон», «Питтсбург») всё ещё не намерены сдаваться без боя. Даже «пингвины», которые не делали резких шагов летом и доверились молодому тренеру, устраивают свою версию «последнего танца». Кроме того, резко подскочила доля игр, которые уходят в овертайм — на 8%. В условиях двухочковой системы это тоже влияет на плотность команд. В общем, на Востоке ни для кого ничего не упущено, даже если первые матчи года вышли жуткими.

Потеря Ткачука и Баркова, конечно же, сказывается на игре в атаке. «Флорида» долгие годы гналась за Кубком, из-за чего её состав претерпел обычные для претендента изменения: стал старше, а качественных молодых игроков для глубины почти не осталось. При этом даже «Флориде» сейчас было сложно привезти в команду игрока за минималку с учётом того, какой в этом году был рынок свободных агентов. Получилось подписать Люка Канина, однако и это чистый силовик под четвёртое звено.

В первую очередь пострадало большинство: последние три сезона при Морисе «пантеры» стабильно реализовывали 22-23% удалений соперника — не топовый для современной НХЛ показатель, но неплохой. Ткачук и Барков, естественно, были ведущими игроками первой спецбригады: Мэттью пару лет назад вообще забирал себе четыре с лишним минуты игры в неравных составах за встречу. Теперь на ведущие роли выходят другие игроки, которые раньше занимали другие роли, а процент реализации упал до 17 с небольшим.

Надо сказать и о сохранении старого костяка. Летом, например, команда оставила Сэма Беннетта, выписав MVP плей-офф $ 8 млн. В плей-офф без таких парней побеждать нельзя, и Сэм давно показал, что его стиль идеально подходит для весеннего хоккея. Проблема в том, что в плей-офф нужно ещё квалифицироваться, и в таком случае Беннетт, на которого выпадает большая ответственность, уже не выглядит человеком, который подтащит команду в одно лицо. Его лучший результат в карьере — 51 очко, сейчас он идёт на 41.

Чаще всего у «пантер» в этом сезоне играло звено Вераге — Райнхарт — Родригес, которое при отличной продвинутой статистике имеет довольно слабую реальную. Для Вераге это не новость: и прошлый сезон у него был неудачным, с большим «минусом» в полезности, однако в плей-офф мир увидел Картера в привычной форме. Звено Маршан — Лунделль — Луостаринен, которое разрывало весной, прямо сейчас разведено, однако оно остаётся самым эффективным с точки зрения заброшенных шайб. При этом тот же Луостаринен совсем недавно пропустил несколько матчей из-за нелепейшей травмы: ожогов во время барбекю. В целом по ожидаемым голам и созданным опасным моментам «Флорида» идёт даже выше, чем в прошлом году.

А вот в защите проблем больше. Суперагрессивный стиль «пантер», который сочетался с хорошим подбором двусторонних форвардов, позволял снижать опасность у своих ворот. А теперь травмы коснулись и защиты: уже во второй встрече сезона тяжёлую травму получил Дмитрий Куликов. Подписанный летом на минималку Джефф Питри пока смотрится слабее, чем проходившие схожий путь Оливер Экман-Ларссон и Нейт Шмидт, а глубины не так много. Кроме того, и на защиту влияет отсутствие Баркова, одного из лучших оборонительных форвардов лиги, который зачастую нейтрализовал лидеров соперника.

Сергей Бобровский Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Игра Сергея Бобровского тоже не маскирует эти проблемы. 88,2% отражённых бросков могут выглядеть чудовищно — однако не стоит забывать, что процент сейвов по НХЛ резко упал за последние годы. Продвинутая статистика говорит, что по голам, отражённым сверх xG, Боб выходит ровно «в ноль». С одной стороны, звёздный вратарь команду вниз не тащит — но и не спасает, ведь все сезоны при Морисе стабильно были «плюсовыми». Контракт на $ 10 млн всё ещё действует.

Генменеджер Билл Зито пока остаётся спокойным. «В 2022-м мы выиграли регулярку и не прошли второй раунд. Через год мы зашли в плей-офф с восьмым посевом и попали в финал. Здесь не угадать, главное — пробиться в плей-офф. Бо́льшую часть сезона наши парни работают на максимуме — было очень мало матчей, которые они хотели бы переиграть, и есть парочка встреч, где им хотелось бы сыграть чуть лучше», — заявил Зито в разговоре с инсайдером Пьером Лебрюном.

Популярная теория — несколько длинных плей-офф подряд плохо влияют на команду. Тот же «Лос-Анджелес» с их довольно агрессивным хоккеем в своё время посыпался после трёх сезонов с двумя Кубками и одним проходом в седьмую игру финала Запада. Зито в это не верит: «Летом я часто думал о том, как это всё повернётся. Однако когда ты находишься вместе с командой, тренерами, персоналом, ты не чувствуешь никакого спада в плане энергетики. Я не думаю об усталости от плей-офф, если мы сыграли плохо, ведь за день до этого она не ощущалась. Все точно так же рады победам и ненавидят поражения».

При этом команде предстоит принять сложные решения. Ожидается, что тот же Ткачук вернётся в состав уже в новом календарном году, а вот с Барковым всё сложнее. В этом году в плей-офф уже действует потолок зарплат, поэтому провернуть трюк а-ля Кучеров, забив платёжку на максимум, не получится. Либо команда доигрывает сезон без первого центра — либо Барков возвращается и придётся кого-то обменивать, чтобы вписаться в потолок.

Однако повторимся: плотность на Востоке необычайная. «Флориде» будет достаточно выиграть четыре-пять матчей подряд (вполне достижимая серия), и положение команды поменяется. Уже скорое возвращение Ткачука может поменять очень и очень многое.