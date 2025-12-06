Скидки
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 6 декабря 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Шалунов дублем отметил рождение ребёнка, СКА совершил камбэк в концовке. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 6 декабря
«Адмирал» потерпел четвёртое поражение подряд, после чего руководство клуба отстранило Леонида Тамбиева.

6 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись две встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Локомотив» победил «Адмирал» и нанёс дальневосточному клубу четвёртое поражение подряд

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Шулак (Завгородний, Олсон) – 19:38 (5x4)     1:1 Шалунов (Берёзкин, Гернат) – 26:13 (5x5)     1:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 30:56 (5x5)     1:3 Берёзкин (Каюмов, Фрейз) – 46:42 (5x4)    

За 22 секунды до конца первого периода Либор Шулак открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второго периода Максим Шалунов восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Максим Шалунов вывел «Локомотив» вперёд, оформив дубль. На седьмой минуте третьего периода Максим Берёзкин сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забросил две шайбы в гостевом матче с «Адмиралом». 32-летний хоккеист пропустил прошлую игру регулярного чемпионата из-за рождения дочери. После этого форвард самостоятельно прилетел к команде во Владивосток.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится с «Амуром» в гостях 17 декабря. «Локомотив» 16 декабря сыграет дома с минским «Динамо». Примечательно, что на следующий матч приморский клуб выйдет под руководством нового тренера. Сразу после поражения от «Локомотива» руководство «Адмирала» отстранило Леонида Тамбиева и его помощника Андрея Банаду от выполнения своих обязанностей.

Тамбиев отстранён от работы в «Адмирале»! Команда в кризисе, но шансы на плей-офф есть
Тамбиев отстранён от работы в «Адмирале»! Команда в кризисе, но шансы на плей-офф есть

СКА одержал волевую победу над «Амуром» в овертайме

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и СКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2025, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Лихачёв (Свечников, Коротких) – 21:47 (5x4)     1:1 Хайруллин (Савиков, Плотников) – 58:18 (6x5)     1:2 Менелл (Голдобин, Плотников) – 64:11 (3x3)    

В первом периоде команды голов не забили. В начале второй двадцатиминутки Ярослав Лихачёв с передач Евгения Свечникова и Игната Коротких открыл счёт во встрече. В конце третьего периода Марат Хайруллин с передач Егора Савикова и Сергея Плотникова восстановил равенство в счёте. В овертайме Бреннан Менелл принёс СКА победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды встретятся вновь в Хабаровске. Матч состоится завтра, 7 декабря, и начнётся в 10:00 мск.

В «Амуре» произошли изменения в тренерском штабе

В тренерском штабе «Амура» также произошли изменения. По обоюдному соглашению сторон расторгнут контракт со старшим тренером Юрием Кузьменковым.

К тренерскому штабу «Амура» присоединился Ринат Хасанов, который ранее покинул пост главного тренера клуба ВХЛ «Звезда». В сезоне-2017/2018 он впервые возглавил команду МХЛ – «Красная Армия», которой руководил один сезон. Спустя три года Хасанов вновь стал главным тренером «Красной Армии», где за три сезона стал серебряным призёром Молодёжной хоккейной лиги и был признан лучшим тренером МХЛ по итогам чемпионата-2021/2022.

Матчи на 7 декабря:

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Амур
Хабаровск
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Спартак
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Новости. Хоккей
