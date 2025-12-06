«Адмирал» потерпел четвёртое поражение подряд, после чего руководство клуба отстранило Леонида Тамбиева.

Шалунов дублем отметил рождение ребёнка, СКА совершил камбэк в концовке. Итоги дня в КХЛ

6 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись две встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Локомотив» победил «Адмирал» и нанёс дальневосточному клубу четвёртое поражение подряд

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

За 22 секунды до конца первого периода Либор Шулак открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второго периода Максим Шалунов восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Максим Шалунов вывел «Локомотив» вперёд, оформив дубль. На седьмой минуте третьего периода Максим Берёзкин сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забросил две шайбы в гостевом матче с «Адмиралом». 32-летний хоккеист пропустил прошлую игру регулярного чемпионата из-за рождения дочери. После этого форвард самостоятельно прилетел к команде во Владивосток.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится с «Амуром» в гостях 17 декабря. «Локомотив» 16 декабря сыграет дома с минским «Динамо». Примечательно, что на следующий матч приморский клуб выйдет под руководством нового тренера. Сразу после поражения от «Локомотива» руководство «Адмирала» отстранило Леонида Тамбиева и его помощника Андрея Банаду от выполнения своих обязанностей.

СКА одержал волевую победу над «Амуром» в овертайме

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и СКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В первом периоде команды голов не забили. В начале второй двадцатиминутки Ярослав Лихачёв с передач Евгения Свечникова и Игната Коротких открыл счёт во встрече. В конце третьего периода Марат Хайруллин с передач Егора Савикова и Сергея Плотникова восстановил равенство в счёте. В овертайме Бреннан Менелл принёс СКА победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды встретятся вновь в Хабаровске. Матч состоится завтра, 7 декабря, и начнётся в 10:00 мск.

В «Амуре» произошли изменения в тренерском штабе

В тренерском штабе «Амура» также произошли изменения. По обоюдному соглашению сторон расторгнут контракт со старшим тренером Юрием Кузьменковым.

К тренерскому штабу «Амура» присоединился Ринат Хасанов, который ранее покинул пост главного тренера клуба ВХЛ «Звезда». В сезоне-2017/2018 он впервые возглавил команду МХЛ – «Красная Армия», которой руководил один сезон. Спустя три года Хасанов вновь стал главным тренером «Красной Армии», где за три сезона стал серебряным призёром Молодёжной хоккейной лиги и был признан лучшим тренером МХЛ по итогам чемпионата-2021/2022.

Матчи на 7 декабря:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК Барыс Астана Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК Лада Тольятти Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2