«Это просто издевательство!» Бобровский пропустил шесть, но всё равно победил

«Коламбусу» в последние годы нелегко давались матчи с «Флоридой» — Сергею Бобровскому они последний раз забивали ещё в сезоне-2022/2023. Сегодня голов было в избытке, как с одной, так и с другой стороны, «Коламбус» забил шесть, вёл 4:1, потом 6:4, но всё равно потерпел поражение. Совершенно сумасшедший матч в НХЛ.

Главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон после игры кипел от возмущения: «Весь матч — это просто издевательство! Так я это вижу. По всем статьям, форменное издевательство. Мы здорово играли весь матч… Вся эта игра – просто издевательство».

Он не уточнил, что именно имеет в виду. Возможно, отменённый гол «мундиров» при счёте 1:1 в первом периоде, после которого Эвасон что-то долго и яростно высказывал судьям. После просмотра рефери вынесли решение, что Брендан Гонс забил шайбу ударом ноги, не по правилам.

Правда, на настрое «мундиров» этот эпизод не сильно сказался, и во втором периоде они ушли в отрыв, забив два гола за 31 секунду. Автором одного из них стал Дмитрий Воронков, который набрал свои первые 100 очков в НХЛ, а чуть позже Кирилл Марченко довёл счёт до 4:1. «Пантерз» потребовалось всего пять минут, чтобы нивелировать отставание, хотя к одному из голов были вопросики. Брэд Маршан пытался рукой подхватить шайбу за воротами, но она отскочила от его перчатки на Сэма Беннетта. Тот вернул шайбу Маршану, и через секунду «Флорида» начала камбэк.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эвасон взял запрос, но судьи оставили своё решение в силе, посчитав, что это был не намеренный пас рукой, а просто отскок от перчатки. «Коламбус» остался в меньшинстве, и «Флорида» забила ещё в формате «пять на четыре», а вскоре Сет Джонс сравнял счёт.

На перерыв «Коламбус» всё равно ушёл, ведя в счёте, а на старте третьего провёл и шестую шайбу в ворота Бобровского, но этого хватило лишь на то, чтобы завоевать одно очко. Маршан после прохода через полплощадки с неудобной пробил Мерзликина, а чуть позже латвийский голкипер ошибся с выходом из ворот и счёт стал 6:6.

Мог «Коламбус» выигрывать и в овертайме, когда получил большинство, но «Флорида» выстояла, а на последних секундах вырвала победу благодаря голу Беннетта.

«Нам нужна была именно такая игра, мы на протяжении всего матча чувствовали, что остаёмся в игре. Все приложили руку к этой победе. Статистика Бобровского будет не очень хорошей, но он делал важные сейвы в концовке», — сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис. Его команда смогла прервать серию поражений из четырёх матчей.