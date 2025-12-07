Скидки
Авангард — Спартак. Прямая трансляция
14:00 Мск
Флорида — Коламбус — 7:6 ОТ, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ

«Это просто издевательство!» Бобровский пропустил шесть, но всё равно победил
Елена Кузнецова
Отчёт «Флорида» — «Коламбус» — 7:6 ОТ
«Флорида» отыгралась с 1:4 и 4:6 и прервала серию поражений.

«Коламбусу» в последние годы нелегко давались матчи с «Флоридой» — Сергею Бобровскому они последний раз забивали ещё в сезоне-2022/2023. Сегодня голов было в избытке, как с одной, так и с другой стороны, «Коламбус» забил шесть, вёл 4:1, потом 6:4, но всё равно потерпел поражение. Совершенно сумасшедший матч в НХЛ.

Главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон после игры кипел от возмущения: «Весь матч — это просто издевательство! Так я это вижу. По всем статьям, форменное издевательство. Мы здорово играли весь матч… Вся эта игра – просто издевательство».

Он не уточнил, что именно имеет в виду. Возможно, отменённый гол «мундиров» при счёте 1:1 в первом периоде, после которого Эвасон что-то долго и яростно высказывал судьям. После просмотра рефери вынесли решение, что Брендан Гонс забил шайбу ударом ноги, не по правилам.

Правда, на настрое «мундиров» этот эпизод не сильно сказался, и во втором периоде они ушли в отрыв, забив два гола за 31 секунду. Автором одного из них стал Дмитрий Воронков, который набрал свои первые 100 очков в НХЛ, а чуть позже Кирилл Марченко довёл счёт до 4:1. «Пантерз» потребовалось всего пять минут, чтобы нивелировать отставание, хотя к одному из голов были вопросики. Брэд Маршан пытался рукой подхватить шайбу за воротами, но она отскочила от его перчатки на Сэма Беннетта. Тот вернул шайбу Маршану, и через секунду «Флорида» начала камбэк.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эвасон взял запрос, но судьи оставили своё решение в силе, посчитав, что это был не намеренный пас рукой, а просто отскок от перчатки. «Коламбус» остался в меньшинстве, и «Флорида» забила ещё в формате «пять на четыре», а вскоре Сет Джонс сравнял счёт.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 23:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 6
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Сиверсон (Проворов, Силлинджер) – 07:39 (pp)     1:1 Родригес (Самоскевич) – 09:47     1:2 Воронков (Проворов, Веренски) – 25:26     1:3 Вуд (Койл, Лундестрём) – 25:57     1:4 Марченко (Фантилли, Воронков) – 30:24     2:4 Вераге (Джонс, Маршан) – 31:15     3:4 Вераге (Маршан, Беннетт) – 33:10 (pp)     4:4 Джонс (Райнхарт, Беннетт) – 36:11 (pp)     4:5 Силлинджер (Джонсон, Матейчук) – 38:26     4:6 Лундестрём (Вуд, Смит) – 42:27     5:6 Маршан (Беннетт, Вераге) – 44:21     6:6 Лунделль (Луостаринен) – 54:18     7:6 Беннетт (Маршан, Форслинг) – 64:56    

На перерыв «Коламбус» всё равно ушёл, ведя в счёте, а на старте третьего провёл и шестую шайбу в ворота Бобровского, но этого хватило лишь на то, чтобы завоевать одно очко. Маршан после прохода через полплощадки с неудобной пробил Мерзликина, а чуть позже латвийский голкипер ошибся с выходом из ворот и счёт стал 6:6.

Мог «Коламбус» выигрывать и в овертайме, когда получил большинство, но «Флорида» выстояла, а на последних секундах вырвала победу благодаря голу Беннетта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Нам нужна была именно такая игра, мы на протяжении всего матча чувствовали, что остаёмся в игре. Все приложили руку к этой победе. Статистика Бобровского будет не очень хорошей, но он делал важные сейвы в концовке», — сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис. Его команда смогла прервать серию поражений из четырёх матчей.

