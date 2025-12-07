Рекорд Сорокина в НХЛ! Россиянин — лучший в истории «Айлендерс» по крутому показателю

Нынешний регулярный чемпионат начинался для Ильи Сорокина крайне непросто. В октябре 30-летний голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» одержал всего две победы в семи матчах, при этом не сумев провести ни одной встречи, в которой он пропустил бы менее трёх шайб за игру. В этот момент правильные слова для своего вратаря нашёл ныне главный тренеру «островитян», а в прошлом легендарный канадский голкипер Патрик Руа.

«Мне стыдно, надо было сделать это раньше. Я мог помочь ему с психологической стороны. Моя карьера — это не история Золушки. У меня были хорошие игры, но были и плохие», — говорил Руа в середине октября.

Тогда же стало известно, что Руа хотел внушить Сорокину уверенность в полном доверии тренера ещё после трёх неудачных игр в основе. В североамериканской прессе отмечалось, что Сорокин испытывал трудности в первых трёх матчах сезона и Руа винит себя за то, что не поддержал хоккеиста раньше.

Как показывает приведённая выше статистика, моментального преображения Сорокина словно по щелчку пальцев не произошло. Какое-то время он ещё испытывал серьёзные трудности, однако планомерная работа тренерского штаба «Айлендерс» со своим первым номером привела к необходимому эффекту. К тому же в конце месяца тренером вратарей американского клуба стал Сергей Наумов, с которым Илья успешно сотрудничал ещё в ЦСКА.

Постепенно Сорокин вошёл в оптимальный режим, начав улучшать свою статистику. В начале ноября российский голкипер отыграл «на ноль» в принципиальном противостоянии с «Нью-Йорк Рейнджерс», спустя две недели засушил «Детройт Ред Уингз», а минувшей ночью вошёл в историю «Айлендерс» во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Перед этим матчем большие проблемы с составом возникли у «молний». После утренней раскатки главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил, что во встрече с «Айлендерс» он не сможет рассчитывать на двух своих российских лидеров – голкипера Андрея Василевского и нападающего Никиту Кучерова. Тренер отметил, что оба игрока ежедневно тренируются на льду и находятся в статусе «со дня на день», однако в сегодняшнем матче их участие было исключено.

«К сожалению, сегодня вечером будет другой состав», — говорил Купер.

Без Кучерова улучшить атакующий потенциал «Тампы» не смог даже вернувшийся в состав команды после длительного отсутствия шведский защитник Виктор Хедман. Один из лучших атакующих защитников североамериканской лиги не выходил на лёд с 9 ноября, когда получил травму во встрече с «Вашингтон Кэпиталз». Сегодня Хедман вернулся на площадку, однако отметился в протоколе только удалением.

Его удаление реализовано не было, однако именно действия спецбригад во многом и определили исход матча. В середине третьего периода роковую оплошность совершил форвард хозяев Брэндон Хагель, получивший аж двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. В первые две минуты меньшинства хозяева выстояли, а вот во вторые гости организовали победный гол.

Он получился очень эффектным. После броска Тони Деанджело шайба ударилась в лицевой борт и отскочила на Калума Ритчи, который хитрющим броском из-под ноги сумел переправить шайбу в ворота. Шведский голкипер Юнас Юханссон оказался в этой ситуации бессилен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Больше вратари в этой встрече уже не пропускали. В концовке «Тампа» заменила Юханссона на шестого полевого игрока, однако отыграться у команды Купера не получилось – окончательный счёт установил Кейси Сизикас, поразивший пустые ворота – 0:2.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отыграл «на ноль» и закономерно был признан первой звездой матча. В текущем сезоне у 30-летнего россиянина стало три шат-аута. Это единолично второе место во всей лиге. Больше только у шведского голкипера Йеспера Валльстедта из «Миннесоты Уайлд» (четыре).

За карьеру в лиге на счету Сорокина стало 25 «сухих» игр в рамках регулярных первенств НХЛ (из 273 всего). Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «островитян» российский голкипер повторил рекорд клуба с Лонг-Айленда, который ещё в прошлом веке установил Гленн Реш (25 из 282 всего). Следующий шат-аут поможет Сорокину выйти на чистое первое место в клубной истории по матчам «на ноль».

Пока же Илья продолжает преследование Рёша в ещё одной важной номинации. Победа во встрече с «Тампой» стала для россиянина 135-й в клубе (третий показатель в истории). У занимающего второе место Реша в активе 157 выигранных матчей, а клубный рекорд тут принадлежит Билли Смиту (304). До конца этого сезона вполне реально выйти на второе место. Особенно если учитывать ту форму, которую сейчас набрал россиянин.

«Должен признать, с тех пор как Сергей работает с нами, он [Сорокин] играет очень хорошо. Это здорово для команды», — отметил Руа после встречи вклад Наумова в преображение российского вратаря.