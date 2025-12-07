Успех «Вашингтона», провал «Питтсбурга». Как Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ?

20 лет назад началось одно из главных противостояний в истории НХЛ. В далёком постлокаутном сезоне-2005/2006 дебютировали сразу два первых номера драфтов.

В один и тот же день лучший хоккеист драфта-2004 Александр Овечкин провёл свой первый матч за «Вашингтон», а лучший игрок драфта-2005 Сидни Кросби — за «Питтсбург».

Для обоих тот сезон оказался крайне успешным с точки зрения личной результативности — каждый переступил за отметку в 100 очков. Вот только дебютные встречи сложились для россиянина и канадца совершенно по-разному.

В честь 20-летия противостояния Овечкина и Кросби «Чемпионат» предлагает вспомнить первые матчи двух суперзвёзд в НХЛ.

Успех Александра Овечкина

Александр Овечкин Фото: Getty Images/«Чемпионат»

5 октября начался путь Александра Овечкина в НХЛ. «Вашингтон» на домашнем стадионе «Эм-Си-Ай Центр» принимал «Коламбус».

«Кэпиталз» к тому моменту лишь трижды за последние шесть лет выходили в плей-офф — и при этом неизменно вылетали в первом раунде. «Блю Джекетс» за четыре сезона в НХЛ ни разу не пробивались в топ-8 в своей конференции. Для «столичных» это была отличная возможность успешно начать эпоху Овечкина.

А для самого Александра — с дебютного матча зарекомендовать себя в новой лиге.

Собственно, этим он и занялся с первых же секунд.

Уже на первой минуте встречи 20-летний нападающий мощнейшим силовым приёмом впечатал защитника «Коламбуса» Радослава Сухи в борт — да так, что упала металлическая балка, скреплявшая пластины стекла.

Счёт всё-таки открыли гости. На седьмой минуте второго периода Дэн Фритше поразил ворота Олафа Колцига.

А уже в следующей атаке Овечкин забил свой первый гол в НХЛ! После передачи Дайнюса Зубруса Александр мощно бросил в касание из слота.

ВИДЕО

Спустя три минуты после гола Ови «Коламбус» вновь вырвался вперёд усилиями Фритше.

Но и в этот раз достаточно оперативно на помощь «Вашингтону» пришла Восьмёрка. Всего через полторы минуты после второй шайбы «Блю Джекетс» «столичные» разыграли большинство, и капитан «Кэпиталз» Джефф Хэлперн выдал гениальный пас на Овечкина, который из выгоднейшей позиции не промахнулся. 2:2 — и дубль у Алекса!

А спустя ещё пять минут отличился уже сам Зубрус. В третьем периоде команды поразить ворота друг друга не смогли, так что «Вашингтон» сохранил приемлемый результат. «Столичные» одержали победу в первом матче в карьере Овечкина в НХЛ, а сам Ови оформил дубль, сразу же мощно заявив о себе и проложив себе путь к «Колдер Трофи».

Бедствие Сидни Кросби

Сидни Кросби Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Тогда же, 5 октября 2005 года, новая эпоха начиналась и для «Питтсбурга». «Пингвинз» приехали на матч с «Дэвилз» в Нью-Джерси.

Именно в этой встрече ожидался дебют Сидни Кросби в НХЛ. Поэтому на «Континентал Эйрлайнс Арене» царил настоящий хаос. Все хотели увидеть главную звезду драфта-2005.

На плечи Кросби легла крайне непростая задача — вытащить «Питтсбург» со дна. Продолжить героическое дело идола не только целого города, но и всей Канады — Марио Лемье. К тому моменту «Пингвинз» три раза подряд пролетали мимо плей-офф, а последний Кубок Стэнли и вовсе видели аж 13 лет назад.

Примечательно, что дебют Сида пришёлся на день 40-летия Супермарио. Тем не менее подарок своей легенде «пингвины» делать, видимо, не собирались. «Питтсбург» пропустил на 17-й минуте — забил Сергей Брылин с передачи Александра Могильного. Через две с половиной минуты Зак Паризе реализовал большинство. Во втором периоде Брайан Джионта забил третий гол, а на старте заключительной 20-минутки оформил дубль. К слову, ему ассистировал Виктор Козлов.

А на 46-й минуте «Питтсбург» получил возможность поиграть в формате «5 на 4».

После нескольких неплохих заходов Кросби отдал передачу легенде НХЛ Марку Рекки, который наконец-то пробил ещё одну легенду хоккея — Мартина Бродо. А Сидни записал на свой счёт первое очко в Национальной хоккейной лиге!

Впрочем, это не помогло «Питтсбургу» воспрянуть духом. В середине третьего периода Брылин оформил дубль, поставив жирную точку в матче.

1:5 — явно не такого дебюта ожидал Кросби. Но он наверняка понимал, куда попал. Он принял свою незавидную долю.

После встречи основной ажиотаж царил именно вокруг Сидни. Журналисты очень хотели поговорить с 18-летним канадцем. Однако, как расскажет только спустя почти 20 лет бывший вице-президент «Пингвинз» по связям с общественностью Том Макмиллан, Кросби тогда думал совсем не об общении с журналистами.

«Он даёт интервью, повсюду люди. Но замечает в коридоре за пределами раздевалки, что его маму окружили корреспонденты. Сидни беспокоится о ней. Она в порядке, но он переживает. Поэтому Кросби подходит ко мне и говорит: «Слушай, ты можешь убедиться, что мама в порядке?» С самого начала он беспокоился обо всех, кроме себя. Он никогда не менялся», — поведал Макмиллан.

Сидни с честью принял свою непростую участь. «Питтсбург» в итоге одержал первую победу только 27 октября, в 10-м матче форварда в НХЛ. На этом отрезке Кросби набрал 14 (2+12) очков и помог «пингвинам» прервать неприятную серию из девяти поражений.

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».