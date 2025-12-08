«Все смотрят в паспорт. А я хочу доказать — меня рано списывать». Интервью с Кагарлицким

ХК «Сочи» неважно начал нынешний сезон, но в последнее время в клубе происходит много позитивных изменений. С тех пор как Дмитрий Михайлов сменил Владимира Крикунова на посту главного тренера, у южан, очевидно, улучшилось качество игры, клуб стал более-менее стабильно набирать очки, а менеджмент помог серьёзными трансферами. Основным голкипером «Сочи» стал Илья Самсонов, ещё в прошлом сезоне выступавший в НХЛ, а новыми лидерами атаки стали Макс Эллис и Дмитрий Кагарлицкий.

Эллис стал не нужен «Шанхайским Драконам», у Кагарлицкого же история другая. Опытный форвард не нашёл работу в КХЛ в межсезонье, что было довольно странно – Дмитрий и в 35 лет не давал повод усомниться в своём уровне, а в прошлом сезоне в «Торпедо» Игоря Ларионова стал третьим бомбардиром команды среди нападающих, не потерявшись среди гораздо более молодых партнёров.

Лишь в ноябре Кагарлицкий смог продолжить карьеру, перейдя в «Сочи», и форвард сразу стал лидером атак «леопардов». После игры в Омске, где южане лишь в третьем периоде сложили оружие перед одним из фаворитов сезона, обозреватель «Чемпионата» коротко пообщался с Кагарлицким о переходе в новый клуб, адаптации в «Сочи» и планах на будущее.

Форвард ХК «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий празднует заброшенную шайбу Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«В «Сочи» тренер мне доверяет, даёт играть. Для меня это очень важно»

— В матче с «Авангардом» «Сочи» два с половиной периода контролировал игру. Что случилось потом?

— На усталость валить не будем. Конечно, четвёртый матч на выезде, но где-то немного не дотерпели, где-то надо было попроще сыграть. Могли и должны были выигрывать, соперник ничем не удивил, так что обидненько получилось. Но идём дальше.

— Как ваша адаптация в «Сочи» проходит?

— Всё шикарно: классная команда, отличные коллектив и организация. В хоккейном плане, конечно, непросто, потому что мало тренировался с командой. С другой стороны, здорово входить в сезон через игры, с каждым матчем чувствую себя всё лучше и лучше. Сейчас будет пауза, нам это на руку, потренируемся, отработаем взаимодействие, большинство, физику подтянем.

— Дмитрий Михайлов – тренер-новичок. Как вам – опытному игроку – работается под его руководством?

— Да у нас прекрасное взаимодействие, много общаемся, обсуждаем разные хоккейные нюансы. Тренер мне доверяет, даёт играть, для меня это очень важно.

«Я вижу большие перспективы в «Сочи». Приехал сюда – по моим ощущениям – не на один сезон»

— Необычная ситуация для вас – сезон начали только в ноябре. Наверное, впервые в карьере такое.

— Да, впервые. Конечно, неприятно просто сидеть и смотреть хоккей. Но это жизнь: сейчас все, к сожалению или к счастью, смотрят в паспорт. При неплохом прошлом сезоне было непросто мне найти команду. Поэтому очень благодарен руководству «Сочи» за доверие, за то, что дали шанс. Хочу доказать своей игрой, что меня ещё рано списывать.

— Не могу поверить, что у вас совсем не было предложений…

— В июле вообще не было. После прошлого сезона никаких разговоров не было. Уже в октябре что-то началось, было несколько вариантов, но не договорились.

— А долго ли размышляли, когда «Сочи» на вас вышел? Всё-таки вы привыкли играть в командах с большими задачами, мечтаете выиграть Кубок Гагарина.

— Я вижу большую перспективу в «Сочи», верю в то, что мы сможем сыграть в плей-офф. Договорились за два дня буквально, я сильно долго не думал. Немного следил за командой, видел состав, видел, что много молодых и талантливых парней здесь, очень хотелось с ними поработать. Опять же, я приехал – по моим ощущением – не на один сезон, так что будем строить команду дальше, у неё есть отличные перспективы.

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

«Самсонов – вратарь уровня НХЛ, очень крутой. Наши голкиперы всегда дают нам шанс на победу»

— Однако есть ещё и место в турнирной таблице этого сезона. Несмотря на улучшившиеся результаты, до плей-офф далековато.

— Да, далековато, но ещё играть больше половины чемпионата, практически всё зависит от нас. Чтобы подниматься в таблице, нужно выдавать серию. Вот у нас было две победы подряд, а надо шесть побед подряд, тогда в таблице что-то будет меняться. Вот с «Авангардом» могли зацепить игру, уже было бы три победы перед паузой. Повторюсь: всё от нас зависит, а если не будем выигрывать, то и в таблицу смотреть не будет смысла.

— С Самсоновым в воротах «Сочи» играет намного увереннее. Реально Илья так влияет?

— Безусловно. Самсон – топ-уровень, голкипер уровня НХЛ, очень крутой. Но мы и в Пашку Хомченко верим, так что у нас в принципе вратарская бригада сильнейшая. Ребята всегда дают шанс на победу, шанс остаться в игре. Самсонов даже в матче с «Авангардом» хоть и пропустил четыре, но ни одной его ошибки, держал нас до последнего.

Больше мнений и эксклюзивов автора – в его телеграм-канале «Лукин. Хоккей».