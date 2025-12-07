Скидки
Расписание спортивных матчей 8 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: Овечкин и Малкин в НХЛ, европейский футбол и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 8 декабря 2025 года
Комментарии
За чем следить 8 декабря: матчи «Милана» в Серии А и «Манчестер Юнайтед» — в АПЛ, а ещё «Флорида» — «Айлендерс» и «Филадельфия» — «Лейкерс»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 8 декабря в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Интрига: сможет ли «Флорида» выдать два суперматча подряд?

«Флорида» в предыдущей игре прервала свою неудачную серию, причём сделала это в совершенно сумасшедшей манере, отыгравшись у «Коламбуса» сначала с 1:4, а затем – с 4:6 в третьем периоде. Ещё пара побед, и «Пантерз» снова могут вернуться в зону плей-офф – тем более на днях у них вернулся в строй один из ключевых игроков, Ээту Луостаринен. Выдадут ли они такой же мощный матч с «Айлендерс», которые, очевидно, будут без Ильи Сорокина, потому что им предстоит играть два дня подряд?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Как прошла встреча с «Коламбусом»:
«Это просто издевательство!» Бобровский пропустил шесть, но всё равно победил
Видео
«Это просто издевательство!» Бобровский пропустил шесть, но всё равно победил

🏒 2:00: «Даллас Старз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Интрига: продолжит ли Малкин результативную серию?

Евгений Малкин после не самого яркого ноября в своём исполнении ударно начал зиму – две передачи в игре с «Филадельфией», затем – дубль в ворота «Тампы» и ещё одна передача. Старички до сих пор тащат «Питтсбург», Малкин на пару с Кросби возглавляет список бомбардиров команды в этом сезоне (по 29 очков).

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Разбираем причины успеха 39-летнего нападающего:
Вторая молодость или временный всплеск? Малкин сказочно хорош на старте сезона НХЛ
Вторая молодость или временный всплеск? Малкин сказочно хорош на старте сезона НХЛ

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Интрига: сколько забьёт Овечкин аутсайдеру дивизиона?

«Вашингтон», несмотря на поражение в последнем матче, переживает взлёт и продолжает возглавлять Восточную конференцию. «Коламбус» — аутсайдер Столичного дивизиона, накануне потерпел обидное поражение от «Флориды», хотя и забил шесть. Получится ли у Овечкина покуражиться в игре с «мундирами»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Чествуем 20 лет великого противостояния — залетайте, будет много интересного:
Успех «Вашингтона», провал «Питтсбурга». Как Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ?
Успех «Вашингтона», провал «Питтсбурга». Как Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ?

🏀 3:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Интрига: Дончич наведёт порядок?

Отъезд Луки Дончича в Словению из-за рождения дочки обернулся для «Лейкерс» тяжелейшей победной концовкой с «Торонто» и поражением от «Бостона». Теперь уже главная звезда «озёрников» вернулся и должен сыграть с «Филадельфией». Дела у «Сиксерс» идут неплохо, так как клуб выиграл три матча кряду. Но соперник из Лос-Анджелеса — совершенно другой уровень. Кто победит?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Леброну пора на пенсию или не всё так категорично?
Леброн Джеймс может выдохнуть. После исторической серии он переточит игру «Лейкерс»
Леброн Джеймс может выдохнуть. После исторической серии он переточит игру «Лейкерс»

⚽️ 22:45: «Торино» — «Милан», Серия А, 14-й тур

Италия — Серия А . 14-й тур
08 декабря 2025, понедельник. 22:45 МСК
Торино
Турин
Не начался
Милан
Милан
Интрига: «Милан» вернётся на первое место?

«Милан» занимает вторую строчку в Серии А, отставая от «Интера» на два очка (при матче в запасе). Поэтому в случае победы над «Торино» команда Макса Аллегри вернёт статус лидера. Хотя в последних трёх очных встречах миланцы ни разу не обыграли соперника. Так что записывать заранее победу «россонери» точно не стоит. Ради камбэка на вершину нужно ещё постараться!

Статистика Серии А
По результатам это вряд ли скажешь:
«Моуринью закончился. То же самое случится с Аллегри». Кассано — о «Милане»

⚽️ 23:00: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
08 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Интрига: «МЮ» ворвётся в топ-4 АПЛ?

«Манчестер Юнайтед» проводит неровный сезон. Впрочем, как и почти все клубы АПЛ. Но в таблице всё настолько плотно, что «МЮ» в случае победы над «Вулверхэмптоном» ворвётся в зону Лиги чемпионов. У «волков» всего два очка за 14 туров и безнадёжное 20-е место в таблице. «Вулвз» необходимо чудо, чтобы включиться в гонку за выживание. А «Юнайтед» необходимо пользоваться слабостью соперника и увозить домой победу.

Турнирная таблица АПЛ
Жёсткая аналогия от легенды:
«Это команда из пивного бара». Рой Кин — о «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

