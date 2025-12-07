За чем следить 8 декабря: матчи «Милана» в Серии А и «Манчестер Юнайтед» — в АПЛ, а ещё «Флорида» — «Айлендерс» и «Филадельфия» — «Лейкерс»!

Топ-события понедельника: Овечкин и Малкин в НХЛ, европейский футбол и НБА

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли «Флорида» выдать два суперматча подряд?

«Флорида» в предыдущей игре прервала свою неудачную серию, причём сделала это в совершенно сумасшедшей манере, отыгравшись у «Коламбуса» сначала с 1:4, а затем – с 4:6 в третьем периоде. Ещё пара побед, и «Пантерз» снова могут вернуться в зону плей-офф – тем более на днях у них вернулся в строй один из ключевых игроков, Ээту Луостаринен. Выдадут ли они такой же мощный матч с «Айлендерс», которые, очевидно, будут без Ильи Сорокина, потому что им предстоит играть два дня подряд?

🏒 2:00: «Даллас Старз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат 08 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК Даллас Старз — Питтсбург Пингвинз

Интрига: продолжит ли Малкин результативную серию?

Евгений Малкин после не самого яркого ноября в своём исполнении ударно начал зиму – две передачи в игре с «Филадельфией», затем – дубль в ворота «Тампы» и ещё одна передача. Старички до сих пор тащат «Питтсбург», Малкин на пару с Кросби возглавляет список бомбардиров команды в этом сезоне (по 29 очков).

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат 08 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз — Коламбус Блю Джекетс

Интрига: сколько забьёт Овечкин аутсайдеру дивизиона?

«Вашингтон», несмотря на поражение в последнем матче, переживает взлёт и продолжает возглавлять Восточную конференцию. «Коламбус» — аутсайдер Столичного дивизиона, накануне потерпел обидное поражение от «Флориды», хотя и забил шесть. Получится ли у Овечкина покуражиться в игре с «мундирами»?

🏀 3:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дончич наведёт порядок?

Отъезд Луки Дончича в Словению из-за рождения дочки обернулся для «Лейкерс» тяжелейшей победной концовкой с «Торонто» и поражением от «Бостона». Теперь уже главная звезда «озёрников» вернулся и должен сыграть с «Филадельфией». Дела у «Сиксерс» идут неплохо, так как клуб выиграл три матча кряду. Но соперник из Лос-Анджелеса — совершенно другой уровень. Кто победит?

⚽️ 22:45: «Торино» — «Милан», Серия А, 14-й тур

Интрига: «Милан» вернётся на первое место?

«Милан» занимает вторую строчку в Серии А, отставая от «Интера» на два очка (при матче в запасе). Поэтому в случае победы над «Торино» команда Макса Аллегри вернёт статус лидера. Хотя в последних трёх очных встречах миланцы ни разу не обыграли соперника. Так что записывать заранее победу «россонери» точно не стоит. Ради камбэка на вершину нужно ещё постараться!

⚽️ 23:00: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» ворвётся в топ-4 АПЛ?

«Манчестер Юнайтед» проводит неровный сезон. Впрочем, как и почти все клубы АПЛ. Но в таблице всё настолько плотно, что «МЮ» в случае победы над «Вулверхэмптоном» ворвётся в зону Лиги чемпионов. У «волков» всего два очка за 14 туров и безнадёжное 20-е место в таблице. «Вулвз» необходимо чудо, чтобы включиться в гонку за выживание. А «Юнайтед» необходимо пользоваться слабостью соперника и увозить домой победу.