Шоу-матч в Омске! «Спартак» забил пять раз, но даже это не помогло обыграть «Авангард»

«Спартак» недавно уволил двух ассистентов Алексея Жамнова, в том числе отвечавшего за защитников Игоря Кравчука. После этого пару матчей команда провела более-менее собранно, однако этот импульс быстро пропал. В Новосибирске команда пропустила шесть шайб от сильно обновлённой «Сибири», где солировал только-только выбравшийся из ВХЛ Антон Косолапов, и даже камбэк не мог скрыть игровых проблем. Приобретённый Александр Георгиев пока не может играть все встречи подряд.

«Авангард» подходил к перерыву в чемпионате относительно свежим, но при этом совсем недавно команда Ги Буше мучилась в игре с «Сочи», где Ильи Самсонова на все 60 минут пока не хватает. Однако «Спартак» шёл предпоследним в КХЛ по пропущенным шайбам, хуже была только «Лада». Сегодня очень быстро красно-белые обогнали и тольяттинцев.

Начало встречи было типичнейшим для «Спартака»: команда активнее начала и так увлеклась атакой, что пропустила выпад «два в одного» от омичей, который завершил Наиль Якупов. Показательно, что это был первый бросок в створ для «Авангарда». Ещё более показательно, что «Спартак» мог сравнивать счёт очень быстро, однако Дамир Шарипзянов вынес шайбу с линии. Ну а вскоре омичи реализовали свой третий бросок за матч, и снова после контратаки — отличился Джованни Фьоре.

После этого наступил игровой развал «Спартака», к которому мы в последнее время привыкли. Стоит отметить, что защита у команды весьма молодая: сегодня не играли легионеры Джоуи Кин и Кристиан Ярош, сразу четверо хоккеистов обороны родились в 2003-м, самым опытным был Андрей Миронов. Кроме того, профильного тренера по защите у красно-белых в штабе пока так и не появилось.

Несогласованность действий приводила к тому, что «Авангард» просто разрывал защиту гостей кинжальными атаками, а «Спартак» ещё и позволял «ястребам» добивать шайбу после вторых шансов. Замена Артёма Загидулина после второй шайбы никак не помогла, потому что молодому Евгению Волохину партнёры помогали мало. Шарипзянов за пять с небольшим минут успел набрать 2+1, а его команда забила четыре раза. Гол Ивана Морозова, который уместился в этом промежутке, на ход матча в первом периоде не повлиял. По крайней мере, Герман Рубцов не позволил команде уйти в раздевалку с «-4».

На старте второго периода случился момент, который можно назвать квинтэссенцией современного «Спартака». Команда убегала в атаку «четыре против одного», реализовать её не смогла и получила в ответ другую контратаку, где Александр Волков был куда более хладнокровным. Казалось, после этого гости заснули и со своей судьбой смирились, однако нашли шанс после 10 минут почти без моментов: Миронов своим пасом вскрыл оборону «Авангарда», а Морозов замкнул с пятака в пустые ворота.

Правда, третий период снова начался с гола Волкова после быстрой атаки хозяев — снова «-4» и минимум времени. Всё? Не для «Спартака»: вскоре Ружичка с партнёрами воспользовался неудачным выходом «Авангарда» из зоны и отквитал один гол. Ближе к концу периода омичи остались втроём: Жамнов использовал тайм-аут — и пусть гости не сняли вратаря, но выпустили пятёрку форвардов. Минуту необычное сочетание разрывало тройку «Авангарда», Серебряков сделал несколько шикарных спасений, однако преимущество в силах было слишком большим — Морозов оформил хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Правда, повторения безумств образца Новосибирска не случилось: «Авангард» не дал гостям приблизиться хотя бы на минимальное расстояние. Единственное, что могло развлечь нейтральных болельщиков в концовке — драка Даниила Орлова и Василия Пономарёва. «Авангард» впервые за четыре года обыграл «Спартак» дома.

«Авангард» уходит на паузу с хорошим настроением: по потерянным очкам омичи идут вторыми на Востоке и показали, что могут быть не только «отбойным молотком» в атаке, как часто описывают команду. А вот «Спартак» пока что выглядит совсем неуправляемым: своими камбэками и безалаберностью в обороне эта команда напоминает западную версию «Трактора».