СКА уступил «Амуру» в Хабаровске в формально домашнем для себя матче.

«Динамо» забросило восемь «Трактору», Гусев повторил феноменальный рекорд. Итоги дня в КХЛ

7 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Коротко подводим итоги матчей заключительного игрового дня перед длительной паузой на Кубок Первого канала – 2025.

СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов, хабаровчане прервали шестиматчевую серию поражений

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались санкт-петербургский СКА и местный «Амур». Победу в серии буллитов одержали хабаровчане со счётом 4:3.

На 29-й минуте нападающий СКА Джозеф Бландизи забил первый гол. На 31-й минуте форвард Матвей Поляков удвоил преимущество армейцев. На 49-й минуте нападающий Кирилл Слепец отыграл одну шайбу «Амура». На 50-й минуте форвард хабаровчан Ярослав Лихачёв сравнял счёт.

На 54-й минуте нападающий Кирилл Петьков вывел «Амур» вперёд. На 56-й минуте форвард СКА Марат Хайруллин восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время победитель выявлен не был. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты хабаровского клуба.

Таким образом, «Амур» прервал серию из шести поражений. Примечательно, что хозяином арены в сегодняшней встрече формально был армейский клуб.

В следующем матче СКА примет «Шанхайских Драконов» 16 декабря, а на следующий день хабаровчане дома сыграют с «Адмиралом».

Московское «Динамо» забило восемь голов и разгромило «Трактор», Гусев набрал шесть очков

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и московским «Динамо». Встреча завершилась разгромной победой бело-голубых со счётом 8:4.

Дублями в составе «Динамо» отметились нападающие Джордан Уил и Никита Гусев, набравший шесть очков в матче и повторивший рекорд КХЛ по результативным действиям в одном матче. Заодно Гусев стал первым игроком в истории московского «Динамо», сумевшим набрать шесть очков в матче.

Ещё по шайбе забросили Егор Римашевский, Антон Слепышев, Артём Швец-Роговой и Макс Комтуа. За «Трактор» отличились Михаил Горюнов-Рольгизер, Александр Рыков и Егор Коршков, оформивший дубль. В середине третьего периода большой и дисциплинарный до конца игры штрафы получил Сергей Телегин за удар клюшкой в пах Макса Комтуа.

«Динамо» одержало шестую победу подряд, «Трактор» проиграл четвёртый матч кряду. Последний раз «Трактор» пропустил от бело-голубых дома восемь голов 21 февраля 1982 года.

«Авангард» обыграл «Спартак» в матче с 12 голами, Морозов оформил хет-трик

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и «Спартаком». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 7:5.

Дублями в составе «Авангарда» отметились Дамир Шарипзянов и Александр Волков. Ещё по шайбе в составе омской команды забросили Джованни Фьоре, Наиль Якупов, Майкл Маклауд. За «Спартак» хет-трик оформил Иван Морозов. Ещё по голу в составе красно-белых забили Герман Рубцов и Адам Ружичка. После трёх пропущенных шайб на 10-й минуте матча был заменён стартовый вратарь «Спартака» Артём Загидулин на Евгения Волохина.

«Авангард» одержал третью победу подряд. В свою очередь, «Спартак» потерпел второе поражение кряду.

ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» в Уфе и взял реванш за недавнее поражение в Москве

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА. Победу одержали армейцы со счётом 3:1.

На 33-й минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Николай Коваленко с передач Дениса Гурьянова и Дениса Зернова. На старте третьего периода «Салават Юлаев» сравнял счёт благодаря голу Максима Кузнецова, которому ассистировали Шелдон Ремпал и Александр Жаровский. В середине третьего периода ЦСКА забросил две шайбы — отличились Владислав Ерёменко и Кирилл Долженков.

Таким образом, ЦСКА взял реванш у «Салавата Юлаева» за поражение в Москве 1 декабря со счётом 2:3 Б.

«Барыс» сравнял счёт в концовке встречи, но уступил «Сибири» по буллитам

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и новосибирской «Сибирью». Победу в упорной встрече одержали гости со счётом 2:1 Б.

На 29-й минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Вячеслав Лещенко, которому ассистировал Архип Неколенко. В начале третьего периода Лещенко получил большой пятиминутный штраф за колющий удар, который не смогли реализовать хоккеисты «Барыса». Хозяева сравняли счёт за полторы минуты до конца основного времени при игре в большинстве — отличился Мэйсон Морелли. По буллитам победу одержала «Сибирь».

«Сибирь» выиграла у «Барыса» четвёртый матч из пяти в текущем сезоне. Команды проведут между собой ещё одну встречу 20 марта.

Дубль Лишки помог «Северстали» одержать волевую победу над «Ладой»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и череповецкой «Северсталью». Победу одержали гости со счётом 3:2.

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян. Через несколько минут хоккеист «Северстали» Михаил Ильин сравнял счёт. На старте второго периода Томаш Юрчо вновь вывел «Ладу» вперёд в счёте. На последней минуте второго периода Адам Лишка сравнял счёт. На первой минуте третьего периода Лишка оформил дубль и впервые в матче вывел «Северсталь» вперёд в счёте.

«Лада» потерпела четвёртое поражение подряд.

«Ак Барс» одержал третью победу в дерби с «Нефтехимиком» в текущем сезоне

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и казанским «Ак Барсом». Победу в татарстанском дерби одержали казанцы со счётом 3:1.

На 26-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, которому ассистировали Александр Хмелевски и Митчелл Миллер. Через несколько минут Александр Барабанов удвоил преимущество гостей с передач Алексея Пустозёрова и Константина Лучевникова. На первых секундах третьего периода гол в большинстве забил нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров с передач Евгения Митякина и Джозефа Душака. В концовке матча голом в пустые ворота отметился Никита Дыняк.

«Ак Барс» выиграл три встречи из четырёх у «Нефтехимика» в текущем сезоне. Команды проведут между собой ещё два матча.