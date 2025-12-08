«Рейнджерс» продолжают худший домашний старт за 60 лет! И жалуются на судейство

Гости уже не так вольготно чувствуют себя в «Мэдисон Сквер Гарден», как осенью, сейчас «Рейнджерс» дома стали показывать себя неуступчивой командой, которая так просто очки не отдаст. Но всё-таки окончательно выправить удручающую тенденцию пока не удаётся – накануне «синерубашечники» смогли выгрызть одно очко у «Колорадо» благодаря спасительному голу Панарина, а сегодня упустили победу в матче с «Вегасом», хотя тоже положила балл в копилку.

Игра началась с быстрого гола «Голден Найтс» — Владислав Гавриков допустил потерю в своей зоне, Марк Стоун быстро переправил шайбу на Митча Марнера, а тот отдал под бросок Бретту Хаудену – 0:1.

«Рейнджерс» крайне невзрачно провели первый период, но во втором собрались, перехватили инициативу и смогли перевернуть ход встречи. Мика Зибанеджад сравнял счёт, сыграв на добивании на пятачке, а чуть позже Алекси Лафреньер послал шайбу под перекладину и вывел «Рейнджерс» вперёд.

В третьем периоде «Вегас» принялся усиленно давить, а «Рейнджерс» всё больше жались к своим воротам, пытаясь удержать победу. Не дотерпели до сирены меньше минуты – перед этим Хауден и Уильям Борген получили обоюдные удаления за грубость, что вывело из себя Майка Салливана. Он в бешенстве орал на скамейке, а позже объяснил свою реакцию: «Думаю, эти удаления существенно повлияли [на исход игры]. Большая разница, играть «пять на шесть» или «четыре на пять», когда пытаешься удержать победу. Так что это сильно сказалось. Конечно, нам надо было лучше стараться, чтобы отбиться в этой ситуации. Надо отдать должное «Вегасу», в третьем периоде они играли мощно, но и наши ребята тоже хорошо играли. Мы жёстко обороняли своё преимущество, по большей части мы отлично действовали в зоне защиты, на скамейке было ощущение, что всё у нас под контролем – так, как и должно быть. Так что это разочаровывает».

С пустыми воротами в формате «пять на четыре» на последней минуте «Вегас» сравнял счёт, а в начале овертайма Митч Марнер зацепил Мэттью Робертсона клюшкой в центре площадки, но судьи промолчали, что вызвало ещё одну волну возмущения в стане «Рейнджерс».

«Серьёзно? У нас ни одного большинства за игру не было, и они такое не свистят? Ну, не знаю. Опять же, мы это не контролируем, но это ранит. Наверное, нам надо думать о том, что ещё мы могли бы сделать лучше, чтобы не доводить до овертайма, однако мне кажется, там было очевидное удаление», — сказал после матча Зибанеджад.

Было ещё и удаление Панарина в концовке второго периода, когда в одном моменте Артемию выписали две минуты за игру высоко поднятой клюшкой, а прямо перед этим не разглядели подножку на нём самом. В общем, у «Рейнджерс» сегодня набрался целый список жалоб на судейство.

Как бы то ни было, на последних секундах овертайма «Рейнджерс» проиграли вбрасывание в чужой зоне и пропустили выход Джека Айкела один на один.

Это 11-е поражение «Рейнджерс» за первые 14 матчей дома – худший результат команды за последние 60 лет.