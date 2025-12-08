Сразу четыре тренера в КХЛ исполняют обязанности главного. Что с ними будет дальше?

В регулярном чемпионате КХЛ наступила пауза. Самое время залатать дыры, усилить составы и разобраться с тренерскими штабами. Сразу пять (!) команд лиги ушли на отдых без главных тренеров — только с людьми, исполняющими их обязанности. Разбираемся, кто из специалистов с большей долей вероятности не шагнёт выше, а кто практически наверняка избавится (как сегодня Александр Андриевский в «Амуре») от приставки «и. о.».

Вячеслав Козлов («Динамо» Москва)

Шансы стать главным тренером: высокие

После увольнения Алексея Кудашова руководство «Динамо» явно сделало ставку на Вячеслава Козлова, который сейчас вообще мог бы работать в ХК «Сочи», если бы не стечение обстоятельств.

Изначально при Козлове бело-голубые угодили в ступор. Казалось, у команды попросту нет новых идей. Однако затем москвичи разыгрались, лидеры проснулись (яркий пример — вчерашнее выступление Никиты Гусева в Челябинске и его же рекордные шесть очков), и результат не заставил себя ждать. В итоге динамовцы ушли на паузу, имея в активе шесть побед подряд. В скором времени Козлова наверняка утвердят на посту главного тренера.

Ярослав Люзенков («Сибирь»)

Шансы стать главным тренером: средние

Опыта работы главным тренером в КХЛ у Ярослава Люзенкова нет, а исполняющим обязанности его назначили во многом от безысходности: нужно было что-то срочно предпринимать, так как при Вячеслава Буцаеве команда откровенно сыпалась.

«Сибирь» по-прежнему занимает последнее место в Восточной конференции, сыграв уже 34 матча. Видна нестабильность: так, например, ведя 4:0 со «Спартаком», команда умудряется отдать свою встречу. Вряд ли Люзенкова уволят во время паузы, но мы не удивимся, если его оставят помощником, наняв именитого и сильного специалиста. Хотя, конечно, дело в «Сибири» не только в тренере, но ещё и в селекции. Менеджмент сейчас в авральном порядке старается исправить ситуацию.

Сюда бы назначить, скажем, Андрея Назарова. Крепкого антикризисного тренера. Он и порядок наведёт, и молодёжь к основному составу подтянет. Уж больно возрастная команда нынче у сибиряков.

Ярослав Люзенков Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Ильнур Гизатуллин («Адмирал»)

Шансы стать главным тренером: низкие

Такое ощущение, что с отстранением Леонида Тамбиева (именно такая формулировка прописана в официальном пресс-релизе) в «Адмирале» поторопились. Хотя взаимная усталость – как психологическая, так и физическая – у хоккеистов и тренера накопилась.

Ильнур Гизатуллин в нынешнем сезоне работал в штабе Алексея Кудашова в московском «Динамо», но не произвёл какого-то мощного впечатления. Сложно представить, что именно этот специалист сможет вытащить «моряков» из ямы, в которую они угодили. Кризис, по всей видимости, будут преодолевать с новым главным тренером, однако его для начала нужно найти. Чем руководство дальневосточников нынче и занято.

Рафаэль Рише («Трактор»)

Шансы стать главным тренером: низкие

Нынешний «Трактор» явно находится не в своей тарелке: оборона трещит по швам, вратари пропускают много, а на тренерском мостике за главного 31-летний канадский парень, о котором даже на его родине мало кто слышал. Можно ли с такими подходом и тренером как минимум повторить прошлогодний успех и выйти в финал Кубка Гагарина? Исключено. В паузу на Кубок Первого канала надо серьёзно поработать и постараться исправить ошибки.

«Трактору» нужно срочно искать вратаря (Мыльников вечно травмирован, а Шерстнёв и Лозебников команду просто не вывезут), усиливать защиту, а также ставить главным тренером опытного и проверенного тренера с чемпионским опытом. Знающего английский язык и умеющего работать с российскими лидерами и иностранцами. Лучшим вариантом на рынке, подходящим под данные критерии, выглядит Илья Воробьёв, выигрывавший два Кубка Гагарина в соседнем Магнитогорске. У челябинской команды лишь две победы в последних 10 матчах. Это уже не просто звонок, а настоящий колокольный перезвон.