«Трактор» уволил рекордсмена в истории КХЛ! Но кто теперь будет спасать Челябинск?

В понедельник, 8 декабря, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 встал на недельную паузу, связанную с проведением в Новосибирске Кубка Первого канала. Сезон КХЛ возобновится теперь только 16 декабря, и к этому времени некоторые команды могут значительным образом измениться. Очевидно, что наиболее значимые перестановки произойдут в «Тракторе», который сегодня остался без исполняющего обязанности главного тренера.

Днём понедельника по московскому времени челябинский клуб объявил о прекращении сотрудничества с канадским специалистом Рафаэлем Рише. Канадский специалист исполнял обязанности главного тренера на протяжении последних трёх недель после того, как в середине ноября в отставку подал Бенуа Гру. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, решение о назначении нового главного тренера команды будет принято в течение ближайших нескольких дней.

Уроженец Гатина присоединился к тренерскому штабу «Трактора» в мае 2024-го в качестве одного из ассистентов Гру. 14 марта 2025 года в гостевом матче с «Авангардом» Рафаэль вошёл в историю КХЛ, став в возрасте 30 лет 300 дней самым молодым тренером в истории КХЛ, руководившим командой во время встречи. В тот день Рише впервые пришлось подменять Гру на руководящей должности в тренерском штабе, так как Бенуа не мог исполнять свои обязанности из-за болезни.

В скором времени Гру вылечился и вернулся на тренерский мостик «Трактора», а челябинский клуб провёл один из лучших сезонов в истории клуба. В плей-офф чёрно-белые второй раз в КХЛ добрались до финала Кубка Гагарина, однако сделать заключительный шаг к заветной цели у команды не получилось. Тогда казалось, что впереди тандем Гру и Рише ждёт светлое будущее, однако спустя несколько месяцев выяснилось, что финал с «Локомотивом» стал лебединой песней той версии «Трактора».

Тренерский штаб «Трактора» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Многое пошло не так ещё летом, когда генеральный менеджер челябинского клуба Алексей Волков допустил фатальную ошибку, не сумев оставить в команде Зака Фукале. Да, в оправдание Волкову можно приводить аргумент, что Фукале банально торговался за лучшие условия по новому контракту, ведь изначально Зак должен был отправляться в Санкт-Петербург, но после известных изменений в СКА этот вариант отпал. В этот момент «Трактор» мог накинуть своей звезде прибавку к контракту, однако в итоге канадский голкипер подписал соглашение с минским «Динамо», став самым дорогим голкипером сезона-2025/2026 в КХЛ. «Трактор» же сделал осознанную ставку на Криса Дриджера. И все мы прекрасно знаем, к чему это привело.

Потери Максима Шабанова, Стивена Кэмпфера и Бадди Робинсона также стали непоправимым ударом для «Трактора». На их места вроде бы были подписаны именитые игроки. Чего стоит только переезд в Челябинск лучшего снайпера и бомбардира минувшего регулярного чемпионата КХЛ Джоша Ливо?! Однако от прежней «химии» в челябинской раздевалке не осталось и следа. Те самые игроки с именем, которых пригласили в межсезонье, не стали заменой ушедшим, а оставшиеся заметно регрессировали.

Джош Ливо в «Тракторе» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

«Трактор» выглядел крайне нестабильно в первые два месяца регулярки, и в результате всё закончилось тем, что в середине ноября Гру принял самовольное решение оставить занимаемый им пост. Это произошло 17 ноября 2025 года. Любопытно, что канадского специалиста из «Трактора» никто не увольнял, однако Бенуа сам принял такое решение. После его отъезда из России исполняющим обязанности главного тренера уже на полноценной основе стал Рише.

С одной стороны, это была своего рода попытка сыграть на ностальгии по прошлогодней команде, дошедшей до финала Кубка Гагарина. Молодой канадец отвечал за тактику и считался одним из идеологов «серебряного» «Трактора». С другой стороны, других вариантов у руководства чёрно-белых в тот момент особо и не было, уж слишком неожиданным ударом для всех стало решение Гру бросить проект в такой момент сезона.

Первые два матча в новой должности сложились для Рафаэля неудачно. «Трактор» не смог зацепиться за очки в играх с «Металлургом» и «Амуром», но дальше всё вроде бы пошло как по маслу – следующие две встречи под его руководством «Трактор» выиграл с общим счётом 15:1, буквально уничтожив «Шанхайских Драконов» (9:0) и ХК «Сочи» (6:1). Однако в скором времени позитивная повестка вновь сменилась для Челябинска чёрными буднями.

На минувшей неделе «Трактор» потерпел четыре поражения подряд. Апофеозом этой неудачной серии, да и всей первой части регулярного чемпионата стал настоящий кошмар в домашнем матче с московским «Динамо». Челябинский клуб впервые за 43 года на родной площадке пропустил восемь шайб от бело-голубых, потерпев крупное поражение со счётом 4:8. Причём счёт мог быть ещё крупнее, если бы гости откровенно не бросили играть в третьем периоде.

На следующий день стало известно о прекращении сотрудничества между «Трактором» и Рише. По имеющейся сейчас информации, 31-летний специалист может продолжить свою работу в лиге уже в ином статусе и в иной команде. У Рафаэля существует вариант с вхождением в тренерский штаб одного из клубов КХЛ, который возглавляет его соотечественник, но официального решения на данный момент нет.

А что же будет дальше с «Трактором»? Понятно, что среди ключевых кандидатов сейчас в первую очередь выделяются две фигуры – Евгений Корешков и Алексей Кудашов. Первый уже прекрасно знаком с внутренним положением дел в челябинском клубе, так как всего за несколько встреч до отставки Рише вместе с Сергеем Зубовым они вошли в тренерский штаб «Трактора». Второго сейчас модно записывать в претенденты на пост в любой клуб, которому необходим главный тренер.

Алексей Кудашов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но тут возникают свои нюансы. Например, тот же Алексей Николаевич привык работать вдолгую и опираться на свой тренерский штаб, а все его помощники сейчас продолжают плодотворно трудиться в московском «Динамо». Если назначать Кудашова, то сразу же возникает очевидный вопрос, сработается ли он с Корешковым и Зубовым.

Не стоит сбрасывать со счетов и других кандидатов. Например, Илью Воробьёва. Решение тут – за высшим руководством «Трактора». Вот только абсолютно очевидно, что одним лишь назначением нового главного тренера ситуацию к лучшему в нынешнем сезоне коренным образом не изменить. В конечном счёте что мог исправить тот же Рише, оказавшийся заложником обстоятельств? После потери Сергея Мыльникова «Трактор» был вынужден заканчивать последние матчи дуэтом Савелий Шерстнёв – Дмитрий Лозебников, которого экстренно подписали на просмотровый контракт.

В такой ситуации рассчитывать на серьёзный набор очков вряд ли приходилось. За дело уже давно пора браться генменеджеру Волкову, потому что как минимум команде нужны вратарь и пара взрослых защитников. Да и не покидает ощущение, что парочка больших обменов челябинскому клубу точно не помешают. Некоторые игроки в «Тракторе» откровенно остановились в развитии, перестав отрабатывать выданные им авансы и контракты. Так что впереди Челябинск должны ждать масштабные изменения, если в клубе ещё рассчитывают спасти сезон.