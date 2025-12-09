«Сейчас в КХЛ быстрые команды впереди». Промежуточные итоги с Ильёй Воробьёвым

В Континентальной лиге пауза на Кубок Первого канала, а это значит, что самое время подвести промежуточные итоги регулярного чемпионата. На эксклюзивные вопросы обозревателя «Чемпионата» ответил бывший главный тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв.

«В моём блокноте Дорожко появился два года назад»

— Наступила декабрьская пауза на Кубок Первого канала. Как оцените завершившуюся часть регулярного чемпионата КХЛ?

— Знаете, как говорят? Вратарь — это половина команды. Те команды, в которых вратари сильно играют, добиваются результата. Это самая большая часть успеха. Тот же «Авангард» с Серебряковым и без — две разные команды. Или взять, например, Дорожко в «Амуре». Эти парни тащат команды на себе. При всём уважении к хабаровчанам, я не знаю, как он оказался там, а не в топовом клубе. В заметках в моём блокноте Максим появился два года назад.

— Интересно.

— Опять же, как только у «Ак Барса» начали здорово играть вратари, сразу появилась уверенность, игра начала выглядеть совсем по-другому. Есть градация: ребята действуют на своём уровне, хорошо или же тащат команду, выигрывают матчи. Это самый важный итог. На моей памяти за всю историю КХЛ обладателем Кубка Гагарина лишь единожды стал клуб со средней игрой вратаря. Это «Салават Юлаев» образца 2011 года с составом уровня сборной мира.

— Вы часто говорите, что хоккей сильно меняется. Сейчас эти изменения наглядно видны?

— Впереди сейчас команды, которые проповедуют быстрый хоккей, с контролем шайбы и хорошим движением. Раньше было немножко другое направление: нужны были габариты. Сейчас, повторюсь, быстрые команды впереди. Увидим, как получится в плей-офф: верх возьмут физика и скорость или же большие команды с силовым хоккеем, которые будут действовать в жёсткой силовой манере. Интересно понаблюдать.

Илья Воробьёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Тренировочный процесс поменялся, как и сам хоккей, если брать прежние годы»

— Тренировочный процесс в таких случаях тоже становится другим?

— Да, он в принципе поменялся, как и сам хоккей, если брать прежние годы. Тренировки стали короче, интенсивнее. Многие команды вернулись к так называемым квадратам. Это упражнение при игре в короткий пас. Оно сейчас одно из основных.

— Вы предпочтёте выиграть со счётом 2:0 или 7:5?

— 2:0 — приятнее для тренера, 7:5 — для зрителя, но главное — выиграть.

— Часто ли смотрите матчи и что отмечаете лично для себя как тренер?

— Мне интересны современные тенденции хоккея. Этот вид спорта стал более игровой, быстрый. Все матчи, конечно, смотреть не получается, тем более что многие из них начинаются в одно время. Однако в целом смотрю много. Отрезки стали короче, игра интенсивнее, хоккей менее силовой. Раньше было много хитов на коротком льду, сейчас 50 на 50, часто за подобные вещи дают удаления. Много заброшенных шайб, хоккей интересный, большое количество атакующих команд, все разные по стилю. Скажем так: стало меньше игр, которые не очень интересны для зрителя.

«Есть тренеры, которым доверяют и дают строить команду, прививать ей свой стиль»

— Турнирная таблица Западной конференции выглядит достаточно неожиданно. Было ощущение, что заведомые андердоги смогут так выстрелить?

— Согласен, неожиданно. Но тут важно отметить, что есть тренеры, которым доверяют и дают строить команду, прививать ей свой стиль. Как делает тот же Андрей Козырев в «Северстали». В «Торпедо» тоже молодцы, хорош и Минск, но там «Динамо» строится уже несколько лет. Посмотрите, сколько у них иностранцев, есть Шипачёв, сильный вратарь Фукале, здорово выглядит Демченко. Кроме системности, тренерской работы и всего остального, в Минске классный подбор игроков и нет лимита на легионеров. Российские команды выбирают из одного пула, а тут можно дополнительно заглянуть в дальнее зарубежье.

— Что скажете по Восточной конференции?

— На данном этапе в ней без сенсаций. Здорово начал «Нефтехимик», а так всё ожидаемо. Были проблемы у «Ак Барса», но затем казанцы прибавили. Все успокоились и начали набирать свои очки.

— Какая из команд вас больше всего удивляет?

— В позитивном плане отмечу «Торпедо». В Череповце, как сказал ранее, долго строится команда с быстрым игровым стилем. Плюс некоторые другие команды, которых все ждали повыше, сейчас идут низковато. Оба армейских коллектива могут подняться выше по турнирной таблице.

«На мой взгляд, сейчас в КХЛ не очень равные условия в плане лимита»

— Вернёмся к лимиту. В трёх клубах лиги по-прежнему отсутствует лимит на легионеров, в то время как остальные играют по другим правилам. Как считаете, это нормально?

— На мой взгляд, сейчас не очень равные условия. Беларусь — дружественное нам государство. А я вспоминаю, как в 2014 году мы в «Металлурге» играли со «Львом», где была собрана сборная мира. Без ограничений легче собрать команду грамотно. У «Льва» тогда были и игроки, и «лесорубы», и кого только не было! У нас — вратарь Кошечкин и атакующая супертройка Мозякин — Коварж — Зарипов, а у них команда собрана глубже и правильнее. После седьмой игры мы смотрели статистику бросков, так у нас Вася совершал по 60 с лишним спасений!

Так что это сложный вопрос. Честнее и правильнее, чтобы существовал отдельный пул игроков для всех, исходя из которого можно было бы собирать команду. Но в жизни так не бывает, только в сказках.

Илья Воробьёв и Майк Кинэн в «Металлурге» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Согласны, что уровень и конкуренция КХЛ с каждым годом растут?

— Да, но жалко, что мы не можем это проверить на международной арене. В хоккее уровень действительно растёт, проблема больше в индивидуальных видах спорта. Мы двигаемся в правильном направлении, но хочется посмотреть на это и сравнить на глобальным уровне. Чемпионаты мира, Олимпиады — это всегда были лакмусовые бумажки.

— Назовите тройку сильнейших, на ваш взгляд, хоккеистов лиги на сегодняшний день?

— Выделить можно разных хоккеистов. Например, у Сани Радулова лидерские качества даже в 39 лет. Я назову тройку самых мастеровитых и с лучшим хоккейным IQ или же интеллектом, если говорить по-русски. Это люди, способные создать гол из ничего: Владимир Ткачёв из «Металлурга», Константин Окулов и Никита Гусев.

«В Уфе очень хороший парень Жаровский. В «Магнитке» Рома Канцеров радует не первый год»

— Как оцените общий уровень иностранных игроков, выступающих сейчас в КХЛ? В частности, мы видим проблемы вратарями-легионерами.

— С вратарями получается, что они совсем не адаптировались к нашей лиге. Но это речь о новеньких, а тот же Фукале очень хорош, уже даже русский язык выучил. Есть и положительные примеры сильных атакующих защитников: Миллер в «Ак Барсе», Пресс в «Металлурге», Мёрфи в СКА.

— Талантливой молодёжи в КХЛ хватает?

— В Уфе очень хороший парень Жаровский. Быстрота мышления, работа рук, бросок. Хорошо играет в большинстве, грамотно отдаёт — это называется по-хоккейному «дифференцированный пас». Не по годам мастеровитый молодой человек, здорово выглядит. В «Магнитке» Рома Канцеров радует не первый год. Огромный молодец, его потенциал мне известен. Уже забросил 22 шайбы, лидирует в гонке снайперов. У него и партнёр по тройке в лице Ткачёва очень солидный, может отдать в нужный момент.

— Согласны, что в связи с непростой мировой ситуацией заниматься комплектованием команд и подбором кадров стало сложнее?

— Естественно. Когда из европейцев у нас пара шведов, несколько чехов и словаков, это говорит само за себя. Зато играют молодые ребята, им дают шансы. В той же Финляндии, помню, случались прецеденты, когда местные власти ограничивали число иностранцев или ветеранов, давая дорогу молодым.

— Возрастным хоккеистам всё сложнее найти работу, а потеря «Витязя» сократила количество рабочих мест. Что делать?

— Такова жизнь, ничего не сделаешь. Помню, когда подкалывали 40-летнего Теэму Селянне, он говорил: «Не знаю молодых или старых хоккеистов, есть хорошие и плохие».

— Вторая часть регулярки и борьба за плей-офф должны получиться не менее интригующими?

— Да, сейчас ждём Кубок Первого канала, тоже будет интересно посмотреть. У клубов есть время на обмены и перестановки, у игроков — подтянуть физику и залечить травмы. Последим за второй частью регулярного чемпионата, с двухочковой системой можно быстрее подняться по турнирной таблице. Так что шансы есть даже у последних команд в конференциях.