«Шанхай» уволил тренера, вратарь «Сибири» неожиданно завершил карьеру. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 8 декабря.

«Шанхайские Драконы» объявили об уходе тренера Дэвида Немировски

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» официально объявил о расторжении контракта с тренером Дэвидом Немировски по соглашению сторон.

«Клуб благодарит тренера за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении китайской команды.

49-летний специалист был назначен ассистентом Жерара Галлана в августе 2025 года. Немировски отвечал за игру в нападении и реализацию большинства. В КХЛ тренер также возглавлял «Торпедо», «Сибирь» и «Барыс».

«Сибирь» расторгла контракт с вратарём Константином Волковым

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг соглашение с вратарём Константином Волковым, сообщает пресс-служба клуба. Голкипер подписал двусторонний контракт с командой до конца сезона 1 декабря, а два дня спустя «Сибирь» отправила Константина в ВХЛ.

28-летний Константин Волков является воспитанником мурманского хоккея, профессиональную карьеру начинал в системе СКА. В 2016 году выбран на драфте НХЛ клубом «Нэшвилл Предаторз» в шестом раунде под общим 168-м номером. В КХЛ Константин выступал за московское «Динамо», «Куньлунь» и «Ладу», в ВХЛ — за клубы «СКА-Нева», «Югра» и «Сокол». Один сезон провёл в Финляндии, где играл за клуб «Эссят».

Позже агент игрока Александр Черных объявил, что вратарь завершил игровую карьеру.

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише покинул клуб

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише покинул клуб. Канадский специалист исполнял обязанности главного тренера после того, как в отставку подал Бенуа Гру. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, решение о назначении главного тренера команды будет принято в течение нескольких дней.⠀

В текущем сезоне КХЛ «Трактор» располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков после 36 матчей. Чёрно-белые проиграли четыре встречи кряду. В последней игре перед паузой на Кубок Первого канала «Трактор» дома с крупным счётом уступил московскому «Динамо» — 4:8.

Кагарлицкий: неприятно сидеть и смотреть хоккей. Но это жизнь: все смотрят в паспорт

Нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий высказался о том, что с трудом нашёл себе клуб в возрасте 36 лет.

— Необычная ситуация для вас – сезон начали только в ноябре. Наверное, впервые в карьере такое.

— Да, впервые. Конечно, неприятно просто сидеть и смотреть хоккей. Но это жизнь: сейчас все, к сожалению или к счастью, смотрят в паспорт. При неплохом прошлом сезоне было непросто мне найти команду. Поэтому очень благодарен руководству «Сочи» за доверие, за то, что дали шанс. Хочу доказать своей игрой, что меня ещё рано списывать, — сказал Кагарлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Амур» утвердил Александра Андриевского в должности главного тренера

ХК «Амур» утвердил Александра Андриевского в должности главного тренера. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, контракт с тренером подписан до конца сезона-2025/2026. Ранее клуб покинул главный тренер Александр Гальченюк.

Напомним, с 1 ноября специалист стал исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством команда одержала шесть побед в 15 матчах, ещё три игры завершились за пределами основного времени.

Андриевский работал главным тренером в «Гомеле», «Динамо» (Минск), «Адмирале», «Сибири» и «Сочи». Нынешний сезон начинал в солигорском «Шахтёре» в качестве помощника главного тренера.

Российского вратаря «Айлендерс» Сорокина признали лучшим игроком недели в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Илья провёл три встречи, во всех его команда одержала победу. Сорокин не пропустил ни одной шайбы в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:0). Голкипер в трёх встречах отразил 96% бросков по своим воротам.

Второй звездой недели признали американского вратаря «Даллас Старз» Джейка Эттингера. Третьей звездой стал канадский нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге.

В текущем сезоне Сорокин провёл 20 матчей, в 10 из которых одержал победу при коэффициенте надёжности 2,47 и 91,2% отражённых бросков.

«Тампа» поместила российского вратаря Василевского в список травмированных

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» поместил российского голкипера Андрея Василевского в список травмированных. Об этом сообщает журналистка Диандра Лу в социальной сети Х.

Отмечается, что вратарь как минимум пропустит две ближайшие игры с «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Василевский также не принял участия в двух предыдущих встречах команды.

31-летний голкипер был выбран «Тампой» под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. Вместе с командой голкипер дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), по разу стал обладателем наград «Везина Трофи» (2019) и «Конн Смайт Трофи» (2021).

В текущем сезоне на счету Василевского 19 игр, 11 из которых завершились победой при 91,7% отражённых бросков.

«С учётом политической обстановки — вряд ли». Дэйли — о возможном матче клубов НХЛ в России

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что на данный момент не представляет возможным участие клуба НХЛ в товарищеском матче в России.

— Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что хотел бы пригласить «Вашингтон Кэпиталз» в Россию на товарищеский матч. Скажите, возможен ли такой матч? Связывался ли кто-нибудь с вами по этому поводу?

— Учитывая нынешнюю политическую обстановку в мире, я не думаю, что какая-либо команда НХЛ будет играть в России, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В последний раз клуб НХЛ приезжал в Россию в октябре 2010 года, когда «Каролина Харрикейнз» в Санкт-Петербурге проиграла СКА (3:5).