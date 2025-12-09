Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Калгари – Баффало – 7:4 – видео, голы, обзор матча регулярного сезона НХЛ, гол и передача Яна Кузнецова

В НХЛ снова забивает Кузнецов! Как россиянин стал одним из лидеров обороны «Калгари»?
Максим Макаров
Ян Кузнецов
Комментарии
Ян только в этом году смог закрепиться в основном составе.

В прошлом сезоне «Калгари» до последних дней регулярного чемпионата претендовал на плей-офф, однако восхитительная концовка вкупе с более увесистыми дополнительными показателями отправила туда «Сент-Луис».

Нынешний же сезон для «Флэймз» не задался почти сразу – канадская команда опустилась на дно, и все вокруг заговорили о том, что «Калгари» оказался в полупозиции. С одной стороны, и статистами в последние годы не был, а с другой – никак не мог развить хотя бы мельчайший успех.

Встреча с «Баффало», собратом по несчастью, после двух побед подряд дарила осязаемую перспективу выйти на рекордную в сезоне серию. И уже после первого периода она стала ещё ближе – «Калгари» повёл 2:0, забив два удивительных гола. Счёт открыл Егор Шарангович, который хотел сыграть на подправлении, однако шайба попала в руку и отрикошетила в ворота. А удвоил преимущество Расмус Андерссон, который во время броска сломал клюшку, но шайба всё-таки заползла за ленточку.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Шарангович (Уигар, Кадри) – 09:54     2:0 Андерссон (Коронато, Кадри) – 13:22 (pp)     2:1 Томпсон (Цукер, Норрис) – 24:24 (pp)     3:1 Юбердо (Коронато, Фрост) – 27:05 (pp)     3:2 Пауэр (Кребс, Брайсон) – 33:43     4:2 Кадри (Фараби, Шарангович) – 34:14     4:3 Далин (Доун, Норрис) – 36:32     5:3 Кузнецов (Коулман) – 37:27     5:4 Так (Далин, Цукер) – 57:29 (pp)     6:4 Баклунд – 58:12     7:4 Шарангович (Кузнецов) – 59:53    

Во втором отрезке команды забили друг другу аж по три раза, и завершил этот голевой фестиваль защитник хозяев Ян Кузнецов, приехавший на пятак и сыгравший на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В концовке третьего периода «Баффало» одну шайбу отыграл, однако затем дважды пропустил в пустые – Микаэль Баклунд и Шарангович с передачи Кузнецова, умело пробившего борт, установили финальный счёт. «Калгари» одержал третью победу подряд – до зоны плей-офф всего три очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Многие наверняка мало что слышали о защитнике Яне Кузнецове, который в этом сезоне уже дважды успел отличиться за «Калгари». Объясняется это тремя простыми причинами. Во-первых, Ян уже в 16 лет уехал в Северную Америку, в России молодой игрок задерживаться не захотел.

«У меня всегда была мечта играть в НХЛ. За год до выпуска из школы ЦСКА, когда мне было 16 лет, предложили поехать на просмотр в USHL. Я согласился, а в мае меня задрафтовала команда «Су-Фолс». В июне я поехал на трай-аут. Там оказалось больше 100 человек, нас поделили на шесть команд, и мы играли между собой. В итоге сказали, что я подхожу. В августе уже приехали 30 человек, и потом ещё нескольких отсеяли. Так я отыграл сезон в USHL, а потом уехал в NCAA».

Во-вторых, Ян является ярко выраженным оборонительным защитником, чьё присутствие на площадке лучше порой не замечать – часто это означает, что игрок не проваливается.

Ян Кузнецов, №37

Ян Кузнецов, №37

Фото: Mike Carlson/Getty Images

В-третьих, Кузнецов проделал долгий и изнурительный путь наверх, застряв в АХЛ аж на пять лет и сыграв до этого сезона в НХЛ лишь одну игру.

Ян был выбран «Калгари» во втором раунде под общим 50-м номером на драфте 2020 года. В первые два года Кузнецов сыграл в АХЛ лишь 18 матчей, в которых не смог отметиться очками, а потом даже заглянул в лигу Квебека. Но с сезона-2022/2023 россиянин стал основным защитником фарма «огоньков» — играл в первых двух парах и получал хорошее игровое время.

В сезоне-2023/2024 Кузнецов получил вызов в основную команду, дебютировал, однако затем ещё на два года осел в АХЛ, из которой, кажется, мог и не выбраться, не случись ужасающая ситуация в «Калгари», погрузившемся на самое дно конференции.

Причуды главного тренера «Калгари»:
«Я окунулся в омут». Главный тренер НХЛ мотивировал игроков… нейросетью
«Я окунулся в омут». Главный тренер НХЛ мотивировал игроков… нейросетью

Ян провёл уже 17 матчей за «Флэймз» и набрал пять очков. Это немало, учитывая профиль защитника. Наверное, сказывается игра в одной паре с Маккензи Уигаром, который в атакующих делах всегда был специалистом. Правда, не в этом сезоне.

Удивляет и доверие, с которым тренерский штаб подошёл к развитию 23-летнего россиянина – он играет во второй паре, проводя на площадке в среднем больше 20 минут. Сегодня, например, Кузнецов сыграл 22 минуты 12 секунд.

Не теряется российский защитник и при исполнении своих прямых обязанностей, что при переходе в лигу выше иногда прослеживается. Несмотря на то что Кузнецов провёл почти в два раза меньше матчей, чем остальные, он уже в топ-5 в команде по количеству заблокированных бросков, а также в топ-8 по количеству силовых приёмов. Незаменим Ян и в меньшинстве, в котором проводит в среднем больше двух минут за матч – показатель на уровне лидеров команды.

Оборонительные защитники редко становятся заметными персонажами, но у Кузнецова это может получиться – Ян способен проделать путь, который приведёт его к тому, что он станет отличным двусторонним защитником. Задатки есть, текущая ситуация в команде позволяет это сделать. Надо хвататься за шанс.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android