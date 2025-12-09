«Введут ли Fan ID в хоккее и будет ли пиво на трибунах?» Что сказал президент КХЛ

Сегодня, 9 декабря, в Москве состоялось совещание руководителей клубов КХЛ. Сразу по его окончании на вопросы журналистов ответил президент лиги Алексей Морозов, рассказавший о положении дел по наиболее актуальным темам.

Какой будет новая стратегия развития?

– В этом году заканчивается наша стратегия развития. Сейчас мы уже приступили к разработке новой стратегии. Привлекли компанию, которая будет помогать нам в этом вопросе. Обратились к клубам, чтобы и они нам тоже оказали содействие и дали своё видение и свои предложения, которые мы разберём и посмотрим, что можно и нужно сделать, чтобы лига и клубы развивались и в спортивном, и в коммерческом плане.

Из текущих вопросов: на данном промежуточном этапе, да мы понимаем, что прошла половина сезона и что впереди ещё плей-офф, но мы уже бьём рекорд средней посещаемости, 80% заполняемости трибун. Видим прирост детей и подростков за эти два года. Прирост тут составил в два раза. Это хорошие цифры. Благодарны клубам и партнёрам, с которыми мы много делаем для привлечения и удержания аудитории на наших площадках. Также прошла аккредитация агентов, 39 агентов и 16 представителей получили её.

Что делать с переподписанием контрактов?

– Как вы знаете, в ноябре у нас прошла рабочая группа относительно переподписаний контрактов. Было вынесено 17 вопросов по контрактам игроков и два спортивных вопроса. Всё это обсуждалось. Сейчас проходит голосование клубов, которое завершится через несколько дней. Тогда уже будем иметь полную картину относительно того, что думают клубы относительно переподписания контрактов с игроками. Много было наработок и предложений, как можно урегулировать этот вопрос. Сейчас у нас пока есть промежуточные итоги. В мае будет больше тем, которые мы сможем рассказать, как будем жить дальше.

Есть много тезисов, которые рассматриваются в совокупности – и расторжение контрактов, и понижение. Всё это прорабатывается. На данный момент продолжается голосование. Хотим выработать систему, чтобы всё работало как единый механизм. Есть предложение, что нельзя переподписать на двусторонний контракт того игрока, кто был на одностороннем. Ждём результатов, которые мы будем выносить на совет директоров.

Как быть с заградительными квалификациями?

– Понимание есть и предложение есть, которое мы озвучили клубам. Сейчас оно также находится на голосовании клубов. Некоторые клубы не очень охотно озвучивают свои позиции при коллегах, поэтому мы и проводим закрытое голосование.

Конечно, нас беспокоит эта проблема, и её можно урегулировать, чтобы была честная игра и чтобы игроки не засиживались в структуре одного клуба, а могли играть там, где их хотят видеть на лидирующих позициях.

Алексей Морозов Фото: Пресс-служба КХЛ

Институт драфта отложен в сторону

— На данный момент этот институт отложили немножко в сторону, потому что поняли, драфт по выходу игроков из школы — для клубов НХЛ, а нам интереснее сделать движение молодых игроков внутри КХЛ. То предложение, которое сейчас мы вынесли на голосование, урегулирует перемещение молодых игроков, которые не будут попадать под заградительные ограничения своих руководителей клубов.

Какой была первая половина сезона КХЛ и почему стали массово увольнять тренеров?

– Много сюрпризов, непредсказуемая расстановка внутри турнирной таблицы. Некоторые клубы, гранды сейчас бьются за плей‑офф. Это интересно вам, болельщикам. Есть тренерские перестановки, есть клубы, которые в неудачном положении, дают шансы своим тренерам проявить себя. Взять тот же пример «Ак Барса», когда в СМИ уже были новости об уходе главного тренера, но сейчас клуб на лидирующих позициях.

Девять тренерских отставок в сезоне КХЛ: здесь можно разбирать каждую отставку индивидуально, и некоторые из них не могу объяснить. Нельзя это было предвидеть. Но есть конкуренция клубов. Да и сезон тяжёлый, много игр, подготовка к нему стала меньше — вместо двух всего месяц.

Можно сказать, что концепция поменялась. Конечно, руководители не дают шанс тренерам исправить ситуацию. Кто-то даёт время, а кто-то – нет. Это вопрос к руководителям клубов. В некоторых командах у нас уже два тренера было – тот же «Трактор». Пошла такая тенденция менять тренеров. А если бы дали время, может, тренер смог бы что-то исправить.

Заставят ли лигу ввести Fan ID?

– Посмотрите, насколько поменялась атмосфера на трибунах, каким праздником стал поход на хоккей. У нас совсем другая аудитория ходит на хоккей. Мы хотим также очищать хоккей от некрасивых ситуаций. С этого года мы ещё сильнее ужесточили работу с болельщиками. Мы продолжаем это делать, поэтому сейчас всю информацию, которая у нас есть, мы направили в Минспорта относительно того, что у нас делается по вопросу безопасности на трибунах.

Знаете, не было такого требования, именно к КХЛ. Это говорилось в общем контексте про спортивные мероприятия. Как я уже сказал, мы направили все документы по нашей работе. Конечно, Михаил Владимирович (Дегтярёв, министр спорта РФ. — Прим. «Чемпионата») прекрасно знает, какая атмосфера у нас на трибунах. У нас идёт прирост семейных пар и детей на хоккей. Если бы всё было плохо, они бы не возвращались на матчи.

Михаил Дегтярёв на матче КХЛ Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Будет ли пиво на хоккее?

– Конечно, мы поддерживаем любую инициативу, которая была бы приятна нашему болельщику. Если болельщик хочет, а мы считаем, что в этом не будет ничего страшного… В Самаре РФС поднимал этот вопрос, была дискуссия, и они тоже не видят в этом ничего страшного. На чемпионате мира по футболу всем это нравилось. Болельщик вправе выпить после работы в разумном количестве. Мы это только поддерживаем и считаем, что мы бы справились с тем болельщиком, который сейчас приходит на хоккей. У нас всё контролируется, эксцессов из-за пива не будет.

Состоятся ли матчи КХЛ в Китае?

– Да, наша делегация была, представители лиги ездили в Шанхай, смотрели условия. Если это состоится, то всё пройдёт в марте. Пытаемся получить гарантии, чтобы на высшем уровне провести игры в Шанхае.

Почему не будет «Зимней классики»?

— «Зимней классики» не предвидится в этом году, нет желающих провести её на футбольном стадионе. Как говорят службы футбольных стадионов, если провести на стадионе такой матч, траву придётся менять, а это очень затратно. Нет пока желающих.

Нужно ли отменять рукопожатия после матчей?

– У нас такой идеи нет. У нас в стране всегда принято у мужчин при встрече и расставании жать руку. Наш вид спорта жёсткий и агрессивный. После игры идёт примирение, понимание соперника. В боксе жмут руку, в других единоборствах. Почему мы должны отказываться от этой процедуры и смотреть на Запад? В плей-офф победа считается только в серии, поэтому жмут руку после серии.

Что происходит с Владиславом Каменевым?

– Лига не регулирует этот вопрос. Его регулирует РУСАДА. Когда другие ребята получали дисквалификации, мы их консультировали и высказывали своё мнение по поводу юристов, кто может помочь и у кого уже есть опыт таких дел. С ним – такая же ситуация. Идёт разбирательство. И там всё не так быстро.

Это же индивидуальный вопрос, потому что по кодексу ВАДА каждый спортсмен сам несёт ответственность, если он попадается на допинге. Лига тут никак не может участвовать. Игрок со своими юристами ведёт переписку. Наверное, они собирают какую-то доказательную базу, но это всё происходит за закрытыми дверями от КХЛ.

Что он думает о ситуации с Олимпиадой в Милане?

— Пока мы не знаем, не приходило новостей, кто из игроков лиги вызван на Олимпиаду. Такая подвешенная ситуация: то нам говорят, что на метр меньше в ширину, то, что на метр меньше в длину, то, что только за три дня до Игр только лёд будет залит. Мы по своим дворцам знаем, что за месяц до открытия должен уже лёд быть залит, проводим тестовые мероприятия с народом. В прессе от коллег из Северной Америки появляется информация, что участие игроков НХЛ ещё под вопросом. Вспомните, как у нас Олимпиада проводилась: всё готово, обкатано. Не боялись встречать полные трибуны на наших объектах, немножко странный подход – заливать лёд за три дня до начала Игр. Лёд должен наморозиться по всем показателям. Тяжело сказать, какого качества будет лёд там, конечно, переживательно за игроков.