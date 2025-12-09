В СКА приструнили Ларионова, в «Локомотиве» спорят с Хартли. Чем удивляют клубы КХЛ? Запад

Пауза на Кубок Первого канала делит регулярку КХЛ практически на два равных отрезка. Позади у всех команд лиги 30+ матчей, и самое время подвести кое-какие предварительные итоги. Начнём с Западной конференции.

ХК «Сочи»

«Леопарды» летом пытались показать, что начинают новую жизнь, однако ещё до начала сезона всё пошло наперекосяк. Смена власти привела к увольнению только что назначенного Вячеслава Козлова, главным тренером зачем-то стал почётный ветеран Владимир Крикунов (было очевидно, что Василич не доработает даже до ноября), а потом ещё и гендиректора южан Игоря Григоренко дисквалифицировали на четыре года из-за допинг-скандала.

В результате «Сочи» почти со старта регулярки занял привычное место на дне Западной конференции, стал проигрывать сериями, и сейчас уже понятно, что никакого плей-офф в нынешнем сезоне «леопардам» снова не видать.

Чем удивили?

Кадровыми решениями по ходу сезона. Сенсационное подписание вратаря Ильи Самсонова по-настоящему вдохнуло новый импульс в команду, а Дмитрий Кагарлицкий и Макс Эллис стали лидерами атаки.

Добавим сюда и пока временный, но всё же однозначно позитивный эффект от смены Владимира Крикунова на никому до этого момента не известного тренера Дмитрия Михайлова. Тот внезапно сразу же наладил в «Сочи» дисциплину и организацию игры, и сейчас команда уж точно не смотрится как главный аутсайдер сезона. Впрочем, не факт, что так будет работать и дальше, да и в любом случае «Сочи» слишком многое потерял осенью в плане турнирных перспектив.

«Лада»

Ещё один клуб, чьи летние амбиции разбились о суровую реальность. «Ладу», переехавшую в Западную конференцию, ждали в зоне плей-офф, но в первую же неделю новый спонсор тольяттинцев показал, что и в КХЛ собирается работать по прежним принципам (смотри прошлогодний сезон АКМ в ВХЛ), так что в «Ладе» закрутилась свистопляска тренеров, игроков, менеджеров, управленцев. Главный тренер Борис Миронов был уволен после нескольких матчей на старте, что выглядело логичным, но лишь в том смысле, что его и назначать не следовало на такую должность. В результате в команду пришёл Павел Десятков – тренер неплохой, но не волшебник, которому пришлось работать с теми игроками, которых набирали в команду без его участия. И надо сказать, что при Десяткове ситуация за несколько месяцев никак не изменилась, «Лада» плетётся в хвосте Западной конференции, и понятно, что она закончит сезон в марте вместе с «Сочи».

Чем удивили?

В Тольятти дали шанс сразу нескольким игрокам, которые уже давненько пропали с радаров. Подписали даже Сергея Шумакова, однако после трёх матчей стало понятно, что некогда талантливый хоккеист окончательно завершил карьеру. А вот Антон Бурдасов играет и даже забивает голы, при этом бросается в глаза его физическая неготовность. Также в «Ладу» приехали Томаш Юрчо и Тайлер Граовац, и пока они в порядке.

А вот канадец Джошуа Лоуренс был сослан в ВХЛ через помещение в список отказов. Там 23-летний форвард провёл пять матчей за ЦСК ВВС, в которых набрал 5 (4+1) очков, но за «Ладу» Лоуренс не играл с 17 октября.

«Шанхайские Драконы»

Новые проект Александра Крылова зашёл в КХЛ ярко, мощно и пафосно, однако со временем стал напоминать старый добрый «Куньлунь», и даже место в таблице перед паузой занял соответствующее. Но причины понятны, хоккей не обманешь: КХЛ всё-таки достаточно серьёзная лига, чтобы клуб, собранный за пару недель до старта регулярки по остаточному принципу, шёл в лидерах на длинной дистанции. «Драконы» в какой-то момент резко просели, и даже маститый Жерар Галлан тут поделать ничего не может.

Впрочем, до окончательного превращения в «Куньлунь» ещё далеко, и это обратимый процесс. Уровень тренера, качество состава (легионеров уровня Лабанка в предыдущей версии китайской команды не было) и предстоящий вал домашних матчей в декабре-январе оставляют шансы «Шанхаю» на плей-офф, а это всё-таки и является целью команды в первый сезон существования. Летние речи про Кубок Гагарина, понятно, были больше мотивационной и популистской историей.

Чем удивили?

Вообще, глобально в организации удивили ещё летом, когда затеяли мощнейшую революцию на ровном месте с переездом из Мытищ на «СКА-Арену». После этого в отношении «Шанхая» уже поражаться нечему. Впрочем, 0:9 в Челябинске с кризисным «Трактором», конечно, не рядовое событие.

«Шанхайские Драконы» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

ЦСКА

Половина сезона в исполнении ЦСКА развеяла миф о сверхгениальности Игоря Никитина. Оказывается, нельзя просто выдернуть тренера-чемпиона, выигравшего всё в прошлом сезоне, пересадить на новое-старое место и вернуть свой 2019-й. В ЦСКА этого явно не учли, но, правду сказать, в руководстве клуба сейчас не дёргаются (по крайней мере, публично), стойко принимают реальность и терпят в надежде на всё того же Никитина, которому выписали аж пятилетний контракт.

Ну а проблемы все у ЦСКА из-за того, что Никитину, как и любому тренеру, нужна совместимость с составом, а в нынешнем армейском клубе её нет. В золотые годы у красно-синих были неограниченные возможности в эпоху до потолка зарплат, в «Локомотиве» ярославский костяк беспрекословно внимал Никитину на протяжении четырёх лет и благодаря этому дорос до Кубка, сейчас же в ЦСКА немало людей, которые не подходят Никитину – по функционалу, характеру или уровню дисциплины. Вот и происходят мучения, а ЦСКА с постоянными проигрышами в концовках, с охапками пропущенных шайб и камбэками соперников вообще меньше всего похож на типичную команду Игоря Валерьевича. Никитин и сам чаще всего растерян на пресс-конференциях, однако две гостевые победы перед паузой позволили ЦСКА вернуться в зону плей-офф, что может свидетельствовать о медленном, но выздоровлении недавнего гранда КХЛ. Впрочем, посмотрим, пока нет никакой уверенности, что эта команда контролируема.

Чем удивили?

Подписанием Даниэля Спронга. Весь хоккейный мир знал, что нидерландец – огромный талант, мастер и лидер атак, но едва ли не худший в плане двусторонней игры и дисциплины. И вот такого товарища привезли Никитину, а в декабре лучший бомбардир ЦСКА Спронг не попадает в состав и вот-вот покинет клуб. Удивительно? Только то, что его в принципе подсунули такому тренеру.

СКА

СКА в первые месяцы регулярки был максимально похож на «Торпедо» Игоря Ларионова, и это логично, ведь Профессору, как и в Нижнем Новгороде, дали в руки всю власть, позволили привезти в Санкт-Петербург любимых игроков и насаждать свою странную романтическую философию, совершенно непригодную для клуба с большими задачами, которым СКА, разумеется, остаётся. Петербуржцы долго болтались вне зоны плей-офф, Ларионов лил любимую воду про атакующий и комбинационный хоккей для зрителей на пресс-конференциях, а его команда с трудом вымучивала голы и неизменно проигрывала любому мало-мальски организованному сопернику.

Всё изменилось после того, как в клубе появился помощник Ларионова Юрий Бабенко. Удивительно, но по срокам всё совпадает, при этом очевидно, что это не сам Ларионов поменялся. СКА перестал валять дурака на льду, резко прибавил в организованности, дисциплине и игре в обороне, стал гибким тактически, и результаты не заставили себя ждать. Сейчас армейцы довольно уверенно засели в зоне плей-офф, разыгрались иностранцы, и дальше у СКА всё должно быть только лучше.

Чем удивили?

Тем, как своевременно пошли на изменения и вернули Ларионова с небес на землю. Этого меньше всего можно было ждать от нового руководства СКА, которое в прочих решениях выглядело медлительным и неповоротливым. Так же удивительно, что на роль джокера выбрали именно Бабенко. Интересно, кто же посоветовал эту кандидатуру, если учитывать, что в широких массах у молодого специалиста точно нет репутации спасителя? В любом случае в СКА сработали чётко, и сейчас о беспросветной ситуации старта регулярки уже никто не вспоминает.

Юрий Бабенко и Игорь Ларионов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Спартак»

«Спартак» — оплот стабильности в нынешней сумасшедшей регулярке. Команда Алексея Жамнова не меняется нисколько со своей талантливой и вариативной линией нападения и ужасной, не поддающейся никакой критике игре в обороне. Всё тот же весёлый «Спартак», играющий сам и дающий играть другим, добавляющий особый шарм в регулярный чемпионат КХЛ. В плей-офф с таким хоккеем, конечно, делать нечего, но найти человека в штаб Жамнову, который, как Бабенко в СКА, привнёс бы стержень и дисциплину, в «Спартаке» не могут уже не первый сезон.

Чем удивили?

Поменяли помощников Жамнова по ходу сезона, не спросив мнения главного тренера. Два матча после этого «Спартак» провёл идеально с точки зрения организации игры, однако затем вновь пустился во все тяжкие, да ещё и с большим азартом. Ну и зачем убирали Ковалёва с Кравчуком? Всё осталось как было.

«Торпедо»

К нижегородцам летом относились скептически, ведь команду возглавил тренер без опыта КХЛ, но в последнее время ставка на специалистов, прошедших серьёзную школу на низших уровнях, стала работать. Алексей Исаков поставил «Торпедо» не менее симпатичный, чем при Ларионове, хоккей, убрав при этом из него бестолковость и инфантилизм. Получилась крепкая, живая, бегущая команда, которая выдала мощный старт, позволивший затем ей удержать позиции во время неминуемого спада. Сейчас «Торпедо» выступает неровно, но есть ощущение, что Исаков держит ситуацию под контролем.

Чем удивили?

Сыграли в преемственность в межсезонье, доверив команду КХЛ тренеру, взявшему ВХЛ с фарм-клубом, и уже точно не прогадали. У этого «Торпедо» есть перспектива, тогда как в прошлые три сезона наблюдалась резкая деградация.

«Динамо» Москва

Бело-голубые тяжело начали сезон, а потом постепенно поправили ситуацию, однако это нормально для «Динамо» последних лет, тем более что костяк команды не меняется. Перед паузой москвичи вообще разогнались, Дилан Сикура внезапно стал главным снайпером и палачом в большинстве, Никита Гусев вновь играет как лучший хоккеист КХЛ, а Максим Моторыгин в отсутствие вроде бы заболевшего Владислава Подъяпольского уже заставил забыть, как он провалил сентябрь. Сейчас «Динамо» поднялось в топ-4 Запада и по потерянным очкам в конференции уступает только Минску.

Чем удивили?

Конечно, увольнением Алексея Кудашова. Понятно, что в высоких кабинетах «Динамо» это решение зрело давно, но сейчас это произошло как будто максимально несвоевременно, неожиданно для коллектива и вызвало крайне негативную первую реакцию как в раздевалке команды, так и в болельщицкой среде.

Однако ещё удивительнее, что после первых ужасных по качеству матчей после отставки Кудашова в «Динамо» не только очень быстро пришли в себя, но и сразу же выдали лучший отрезок, при этом под руководством Вячеслава Козлова и атака расцвела, и оборона прибавила. Чудеса – может, встряска «Динамо» действительно нужна была? Впрочем, бело-голубые приучили к странностям, так что команде там не впервой переживать странные и нелогичные решения.

«Динамо» Минск

Белорусы – просто в полном порядке. В «Динамо» пожинают плоды долгосрочного доверия толковому тренеру, но и сам Квартальнов раскрывается по-новому, а ведь казалось, что после долгой работы без побед в российских топ-клубах Дмитрий Вячеславович подсядет эмоционально. Но в Минске у него однозначно открылось второе дыхание, там он работает достаточно спокойно, развивает местную молодёжь и даже научился ладить с легионерами. В результате «Динамо» в этом сезоне звенит и выглядит топ-клубом и реальным претендентом на Кубок Гагарина без всяких оговорок. В ноябре «зубры» проиграли лишь два раза, именно они сейчас по проценту набранных очков лидируют в конференции и находятся на расстоянии одной победы от «Металлурга» в общей таблице.

Чем удивили?

Да тем и удивляют, что у Минска сейчас настолько всё хорошо, что аж настораживает. У «Динамо» ведь ещё и лучшая с отрывом оборона в КХЛ (всего 64 пропущенных шайбы в 32 матчах), а атака по результативности уступает только магнитогорцам. Ну то есть все есть предпосылки к тому, чтобы считать «зубров» фаворитами турнира, наравне с «Металлургом», «Локомотивом», «Авангардом». К такому жизнь нас не готовила.

«Динамо» (Минск) Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«Локомотив»

В «Локомотиве» всё было настолько ровно, спокойно и умиротворяюще в прошлом сезоне, когда ярославцы просто побеждали и побеждали, что лёгкая турбулентность нынешней регулярки воспринимается болельщиками клуба чересчур болезненно. А ведь ничего страшного не происходит, просто чемпионский состав, в котором теперь каждый знает, как ему играть в хоккей, притирается к Бобу Хартли – известному ментору и учителю, неспособному просто плыть по течению. Канадец меняет какие-то детали, не всё приходится по душе игрокам, но запас мастерства состава у «Локомотива» такой, что эти трения не слишком сказываются на результатах и месте в таблице. В ноябре ярославцы прошли через определённый кризис, который был гиперболизирован разными нелепыми слухами, однако перед паузой «Локомотив» удачно съездил на Дальний Восток, что должно вернуть уверенность команде.

Чем удивили?

Тем, что в клубе решили спорить с Хартли по важным вопросам. Допустим, менять сразу нескольких игроков из-за требований тренера, который приехал на один год – это перебор, особенно для дорожащего кадрами «Локомотива». Но увольнение Рябыкина, которого позвал лично Боб? Зачем Хартли было вообще звать, если не соглашаться на его условия? Можно было поставить главным тренером Дмитрия Красоткина, тот бы точно не стал выделываться.

Вроде бы Хартли после ухода Рябыкина остыл, однако вообще с помощниками в его штабе творится что-то удивительное. С лета в «Локомотиве» нет ни одного профильного специалиста по нападающим и по большинству, хотя те же Вячеслав Козлов и Константин Шафранов долгое время были доступны. Сейчас вот, кстати, Рафаэль Рише освободился, но, насколько я знаю, в его сторону в «Локомотиве» не смотрят. При этом на место Рябыкина тоже никто не пришёл. Это странно, ведь Хартли всегда давал результат, располагая довольно обширным и разнообразным штабом.

«Северсталь»

В Череповце, как в Минске и московском «Спартаке», давно работает один и тот же тренер, но «Северсталь» намного ближе к «Динамо», чем к красно-белым, потому что в структуре игры команды есть прогресс. Если кто-то до сих пор думает, что в «Северстали» умеют только лишь красиво двигать шайбу, предпочитая процесс результату, то глубоко заблуждается. Нужно посмотреть игры череповчан в этом сезоне. Там стало намного меньше ошибок в своей зоне, меньше расхлябанности, зато значительно больше солидности в действиях и уверенности в своих силах. И «Северсталь» тоже умеет играть на результат, появилась гибкость, просто череповчане не переходят на, например, 1-3-1 или более глубокий откат, а нейтрализуют порывы соперника всё тем же контролем шайбы, который Андрей Козырев на третий год своей работы возводит в абсолют. Собственно, и с характером у череповчан всё в порядке, не один матч они достали в этом сезоне, да и плюшевыми всё чаще оказываются их соперники, а не сами игроки «Северстали».

Но, прямо скажем, в Череповец пока поверить в плей-офф ещё сложнее, чем в Минск. Надеюсь, обе команды посрамят весной скептиков (в том числе и автора этого текста), привыкших жить вчерашним днём.

Чем удивили?

Удивляет в Череповце резкая деградация Кирилла Пилипенко. В двух прошлых сезонах «Северсталь» невозможно было представить без голов и очков этого нападающего, а сейчас череповчане выходят на новый уровень без участия своего лидера. И вроде бы в «Северстали» уже готовы расстаться с Пилипенко, который как будто вдруг потерял интерес к игре.

Больше мнений и эксклюзивов автора – в личном телеграм-канале «Лукин. Хоккей».