На драфте НХЛ случится сенсация? Явный фаворит теряет позиции уже сейчас

Год назад Гэвин Маккенна уже в 17 казался многим следующей большой звездой, однако пока у него есть проблемы в студенческой лиге.

Через две с небольшим недели в Миннесоте стартует очередной молодёжный чемпионат мира. Сборная США после двух кряду побед должна отойти на второй план: родная земля не может повлиять на процесс смены поколений. А вот канадцы, получившие две мощные оплеухи в четвертьфиналах, снова везут состав, который похож на чемпионский. Тренером поставлен опытнейший Дэйл Хантер, король юниорского хоккея, запомнившийся российским фанатам по не самой успешной работе в «Вашингтоне».

МЧМ — это не только турнир сборных, но ещё и важнейший ориентир для определения драфтовых позиций (наряду с апрельским ЮЧМ). Часто успех на молодёжном чемпионате и менял восприятие игрока в глазах скаутов, и влиял на траекторию сезона в целом. И в составе Канады есть один человек, для которого этот турнир будет очень важным. Гэвин Маккенна ещё год назад воспринимался безоговорочным первым номером драфта-2026, однако сейчас этот статус потерял.

Напоминаем, как характеризовали Гэвина год назад. «Игра в WHL в последнее время стала выглядеть для Маккенны лёгкой. Его игра в пас и хоккейный интеллект теперь дополняются головокружительными прорывами, потрясающей техникой и неиссякаемым зарядом энергии. Он уже освоил мастерство смены темпа, которое помогает Гэвину разрывать чужую оборону. Мало кто может «отлепить» шайбу от борта так, как Маккенна — и в запасе у него множество удивительных способов сделать это», — писал автор сайта Eliteprospects Митч Браун.

Гэвин Маккенна на МЧМ Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Что произошло после той статьи? Маккенна завершил сезон в Западной лиге (традиционно считающейся более богатой на защитников) со 129 очками в 56 матчах. Это третий в истории лиги результат по очкам в среднем за матч для игрока моложе 18: Маккенна чуть уступил своему кузену Коннору Бедарду. Команда Маккенны выиграла чемпионат Западной лиги и вышла в финал Мемориального кубка, но там уступила. Несмотря на поражение в финальном матче, сам Гэвин собрал почти все возможные индивидуальные призы.

В этом сезоне Маккенна отправился в NCAA. Раньше игрокам CHL нельзя было выступать в студенческой лиге: хотя они получали грошовые зарплаты, но все равно считались профессионалами в глазах законодательства NCAA. Однако с недавних пор студенты-спортсмены тоже могут получать компенсацию за свою игру, и Гэвин отправился в команду университета штата Пенсильвания. Команду поддерживает владелец «Баффало» миллиардер Терри Пегула, и частично из его средств Маккенна получает $ 700 тыс. в год.

Стоит сказать, что Пенн Стейт далеко не самая известная команда в NCAA, если сравнивать с куда более титулованными университетами из Миннесоты, Массачусетса, Мичигана и других штатов с почтенной историей студенческого хоккея. Однако пенсильванский университет сравнительно недавно поднялся в первый дивизион NCAA и приглашением Маккенны хочет ещё и лишний раз утвердить популярность своей программы. Пока, впрочем, состав относительно скромный: лишь шесть задрафтованных игроков и один первораундник, защитник Джексон Смит (права принадлежат «Коламбусу»).

Маккенна сейчас не лучший бомбардир даже в своей команде, первая строчка у задрафтованного «Каролиной» Чарли Серрато. Да, у Гэвина 18 очков в 16 матчах, но при этом «-5» в полезности, а на фоне прошлогодних невероятных показателей Маклина Селебрини, выбившего 64 очка, статистика Маккенны смотрится скромно. Из-за этого многие скауты и аналитики уже куда более осторожно оценивают перспективы Гэвина.

Автор The Hockey News Тони Феррари ставит Маккенну на третье место в своём свежем рейтинге и пишет: «Его пробелы в игре без шайбы и в обороне вызвали серьёзные вопросы. Значительную часть своих очков Маккенна набрал в большинстве, к продуктивности в равных составах тоже есть претензии. Его старт в NCAA не был исключительным, как это ожидалось». При этом Феррари подчёркивает, что Маккенна остаётся самым талантливым атакующим игроком драфта, ставит его по уровню мастерства между Элиасом Петтерссоном и Патриком Кейном (хотя комплимент ли это с учётом игры шведа в нынешнем сезоне?) и оговаривается, что многое может измениться.

Автор The Athletic Кори Пронмэн передаёт свои разговоры со скаутами: «Те скауты, которым очень нравится Маккенна, сравнивают его с Кейном, те, кто оценивает его талант ниже, приводят в пример Митча Марнера или Артемия Панарина. С шайбой он всё ещё выглядит шикарно, однако ему трудно перейти на новый уровень в плане игры в тело. Возможно, если бы он остался в юниорской лиге, то снова бы выдал абсурдно хороший сезон и не оставил сомнений в своём статусе первого номера. Однако он перешёл в NCAA ради игры против лучших оппонентов, и теперь возникают вопросы».

Упомянутый выше Браун отмечает, что с точки зрения атаки Маккенна выглядит так, как и ожидалось: «Гэвин остаётся элитным плеймейкером, он контролирует игру за счёт своего катания, неожиданных движений, хитроумных пасов, которые оставляют защитников в дураках. Когда у него появляется хоть немного свободного пространства, он находит вариант для обострения игры. Уже сейчас Маккенна выглядит особенным игроком, его продвинутая статистика лучше, чем у Селебрини».

Но что же идёт не так? Браун отмечает ужасную реализацию бросков во время нахождения Маккенны на льду, почти в два раза ниже среднего показателя по NCAA, автор считает, что эта аномалия вернётся к норме. Однако и этот положительно настроенный к Маккенне автор отмечает необходимость улучшения перехода из обороны в атаку.

Станет ли Ивар Штенберг первым номером? Фото: Zuma/TASS

А кто же пока входит в число основных конкурентов Маккенны? Это вингер «Фрёлунды» Ивар Штенберг, который набирает почти очко за игру в матчах шведской лиги; это габаритный защитник университета Северной Дакоты Китон Верхофф, которого по стилю игры сравнивают с Аароном Экбладом; наконец, это центр Тайнэн Лоуренс, но он играет в куда более слабой USHL.

Однако очень скоро все эти прогнозы рискуют остаться в прошлом. Выступление на МЧМ может оказать решающее влияние на драфтовое будущее каждого из этих игроков — а вслед за этим повлиять на всю их карьеру.