Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Что происходит на драфте НХЛ, фавориты нового драфта НХЛ, как играет Гэвин Маккенна

На драфте НХЛ случится сенсация? Явный фаворит теряет позиции уже сейчас
Родион Власов
На драфте НХЛ случится сенсация?
Комментарии
Год назад Гэвин Маккенна уже в 17 казался многим следующей большой звездой, однако пока у него есть проблемы в студенческой лиге.

Через две с небольшим недели в Миннесоте стартует очередной молодёжный чемпионат мира. Сборная США после двух кряду побед должна отойти на второй план: родная земля не может повлиять на процесс смены поколений. А вот канадцы, получившие две мощные оплеухи в четвертьфиналах, снова везут состав, который похож на чемпионский. Тренером поставлен опытнейший Дэйл Хантер, король юниорского хоккея, запомнившийся российским фанатам по не самой успешной работе в «Вашингтоне».

МЧМ — это не только турнир сборных, но ещё и важнейший ориентир для определения драфтовых позиций (наряду с апрельским ЮЧМ). Часто успех на молодёжном чемпионате и менял восприятие игрока в глазах скаутов, и влиял на траекторию сезона в целом. И в составе Канады есть один человек, для которого этот турнир будет очень важным. Гэвин Маккенна ещё год назад воспринимался безоговорочным первым номером драфта-2026, однако сейчас этот статус потерял.

Кто такой Гэвин Маккенна?
Золото Маккенны. Канадский вундеркинд восхищает всех уже в 16 лет
Золото Маккенны. Канадский вундеркинд восхищает всех уже в 16 лет

Напоминаем, как характеризовали Гэвина год назад. «Игра в WHL в последнее время стала выглядеть для Маккенны лёгкой. Его игра в пас и хоккейный интеллект теперь дополняются головокружительными прорывами, потрясающей техникой и неиссякаемым зарядом энергии. Он уже освоил мастерство смены темпа, которое помогает Гэвину разрывать чужую оборону. Мало кто может «отлепить» шайбу от борта так, как Маккенна — и в запасе у него множество удивительных способов сделать это», — писал автор сайта Eliteprospects Митч Браун.

Гэвин Маккенна на МЧМ

Гэвин Маккенна на МЧМ

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Что произошло после той статьи? Маккенна завершил сезон в Западной лиге (традиционно считающейся более богатой на защитников) со 129 очками в 56 матчах. Это третий в истории лиги результат по очкам в среднем за матч для игрока моложе 18: Маккенна чуть уступил своему кузену Коннору Бедарду. Команда Маккенны выиграла чемпионат Западной лиги и вышла в финал Мемориального кубка, но там уступила. Несмотря на поражение в финальном матче, сам Гэвин собрал почти все возможные индивидуальные призы.

В этом сезоне Маккенна отправился в NCAA. Раньше игрокам CHL нельзя было выступать в студенческой лиге: хотя они получали грошовые зарплаты, но все равно считались профессионалами в глазах законодательства NCAA. Однако с недавних пор студенты-спортсмены тоже могут получать компенсацию за свою игру, и Гэвин отправился в команду университета штата Пенсильвания. Команду поддерживает владелец «Баффало» миллиардер Терри Пегула, и частично из его средств Маккенна получает $ 700 тыс. в год.

Стоит сказать, что Пенн Стейт далеко не самая известная команда в NCAA, если сравнивать с куда более титулованными университетами из Миннесоты, Массачусетса, Мичигана и других штатов с почтенной историей студенческого хоккея. Однако пенсильванский университет сравнительно недавно поднялся в первый дивизион NCAA и приглашением Маккенны хочет ещё и лишний раз утвердить популярность своей программы. Пока, впрочем, состав относительно скромный: лишь шесть задрафтованных игроков и один первораундник, защитник Джексон Смит (права принадлежат «Коламбусу»).

Маккенна сейчас не лучший бомбардир даже в своей команде, первая строчка у задрафтованного «Каролиной» Чарли Серрато. Да, у Гэвина 18 очков в 16 матчах, но при этом «-5» в полезности, а на фоне прошлогодних невероятных показателей Маклина Селебрини, выбившего 64 очка, статистика Маккенны смотрится скромно. Из-за этого многие скауты и аналитики уже куда более осторожно оценивают перспективы Гэвина.

Автор The Hockey News Тони Феррари ставит Маккенну на третье место в своём свежем рейтинге и пишет: «Его пробелы в игре без шайбы и в обороне вызвали серьёзные вопросы. Значительную часть своих очков Маккенна набрал в большинстве, к продуктивности в равных составах тоже есть претензии. Его старт в NCAA не был исключительным, как это ожидалось». При этом Феррари подчёркивает, что Маккенна остаётся самым талантливым атакующим игроком драфта, ставит его по уровню мастерства между Элиасом Петтерссоном и Патриком Кейном (хотя комплимент ли это с учётом игры шведа в нынешнем сезоне?) и оговаривается, что многое может измениться.

Автор The Athletic Кори Пронмэн передаёт свои разговоры со скаутами: «Те скауты, которым очень нравится Маккенна, сравнивают его с Кейном, те, кто оценивает его талант ниже, приводят в пример Митча Марнера или Артемия Панарина. С шайбой он всё ещё выглядит шикарно, однако ему трудно перейти на новый уровень в плане игры в тело. Возможно, если бы он остался в юниорской лиге, то снова бы выдал абсурдно хороший сезон и не оставил сомнений в своём статусе первого номера. Однако он перешёл в NCAA ради игры против лучших оппонентов, и теперь возникают вопросы».

Упомянутый выше Браун отмечает, что с точки зрения атаки Маккенна выглядит так, как и ожидалось: «Гэвин остаётся элитным плеймейкером, он контролирует игру за счёт своего катания, неожиданных движений, хитроумных пасов, которые оставляют защитников в дураках. Когда у него появляется хоть немного свободного пространства, он находит вариант для обострения игры. Уже сейчас Маккенна выглядит особенным игроком, его продвинутая статистика лучше, чем у Селебрини».

Но что же идёт не так? Браун отмечает ужасную реализацию бросков во время нахождения Маккенны на льду, почти в два раза ниже среднего показателя по NCAA, автор считает, что эта аномалия вернётся к норме. Однако и этот положительно настроенный к Маккенне автор отмечает необходимость улучшения перехода из обороны в атаку.

Станет ли Ивар Штенберг первым номером?

Станет ли Ивар Штенберг первым номером?

Фото: Zuma/TASS

А кто же пока входит в число основных конкурентов Маккенны? Это вингер «Фрёлунды» Ивар Штенберг, который набирает почти очко за игру в матчах шведской лиги; это габаритный защитник университета Северной Дакоты Китон Верхофф, которого по стилю игры сравнивают с Аароном Экбладом; наконец, это центр Тайнэн Лоуренс, но он играет в куда более слабой USHL.

Однако очень скоро все эти прогнозы рискуют остаться в прошлом. Выступление на МЧМ может оказать решающее влияние на драфтовое будущее каждого из этих игроков — а вслед за этим повлиять на всю их карьеру.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android